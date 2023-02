Tutto in un giorno: Una clip in anteprima del nuovo film con Penélope Cruz

T utto in un giorno è un film che riflette sulla realtà sociale che gravita intorno agli sfratti. Con tre protagonisti le cui vite si intrecciano, mostra come ognuno reagisce a modo proprio. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

BiM Distribuzione porta in sala dal 3 marzo il film Tutto in un giorno, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti. Diretto da Juan Diego Botto, Tutto in un giorno ha per protagonisti gli attori Penélope Cruz, Luis Tosar e Adelfo Calvo per una storia che riflette sulla famiglia, sull’amore e sulla solidarietà.

Con tre protagonisti che cercano di restare a galla e superare le ventiquattro ore che cambieranno la loro vita, Tutto in un giorno esplora l’impatto della crisi economica sui rapporti personali e come l’amicizia e la solidarietà possano essere d’aiuto per superare i momenti più difficili.

Il poster del film Tutto in un giorno.

La trama del film

Tutto in un giorno, il film che segna il debutto alla regia di Juan Diego Botto, non concede un attimo di tregua ai suoi spettatori nel raccontare un realistico dramma sociale che segue le vite interconnesse di un gruppo di persone alle prese con la gestione della crisi economica. La terribile recessione in atto in Spagna (ma anche nel resto d’Europa) spinge il regista a riflettere su questioni urgenti e importanti, come ad esempio lo sfratto.

“In Spagna si registrano circa 41,000 sfratti ogni anno, più di 100 al giorno”, ha sottolineato il regista. “Il mio film racconta tre delle storie che restano nascoste dietro le statistiche. Tutto in un giorno esplora l’impatto di una crisi acuta sulle relazioni personali: il modo in cui i problemi economici, come perdere il proprio lavoro o le proprie entrate, scatenano reazioni diverse in persone diverse, ripercuotendosi nei rapporti di coppia o in quello tra genitori e figli”.

Tutto in un giorno: Le foto del film 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 13/23 14/23 15/23 16/23 17/23 18/23 19/23 20/23 21/23 22/23 23/23 PREV NEXT

I tre protagonisti

Il film Tutto in un giorno racconta un solo giorno della vita di tre personaggi. Tutti e tre sono in un modo o nell’altro condizionati da uno sfratto e tutti hanno 24 ore per risolvere una situazione che cambierà le loro vite per sempre. “C’è Rafa (Luis Tosar), un avvocato attivista che è arrivato a un importante bivio: deve scegliere tra l’impegno sociale e la relazione con la sua compagna. Fino a quel momento, è sempre stato pronto a donare tutto il suo tempo agli altri. Ma quel tempo ha dovuto sottrarlo alla famiglia, come se la vita fosse un gioco a somma zero in cui non si può raggiungere un equilibrio”, ha spiegato Botto.

“Azucena (Penélope Cruz) ha, invece, ventiquattro ore per non perdere la casa e ritrovarsi in strada. Ha lottato con tutta se stessa per tenere la famiglia unita, ma ora ha davanti la sfida della vita. E, infine, c’è Teodora (Adelfa Calvo), una donna anziana determinata a impedire al figlio di prendersi la colpa per degli eventi che non può modificare”.

Tutto in un giorno: Le foto dei protagonisti 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25 11/25 12/25 13/25 14/25 15/25 16/25 17/25 18/25 19/25 20/25 21/25 22/25 23/25 24/25 25/25 PREV NEXT

La clip in anteprima

Le tre storie intrecciate al centro del film Tutto in un giorno hanno delle radici comuni. I personaggi e le trame si avviluppano e si annodano mentre scorrono i minuti verso il momento della verità e la risoluzione dei conflitti dei protagonisti. I tre attori svolgono un lavoro encomiabile nel dare vita a una sceneggiatura ricca di emozioni, autentica e in grado di scuotere i nervi di molti, mostrando come ognuno affronti le battaglie a modo proprio.

TheWom.it vi presenta oggi Penélope Cruz in una clip in anteprima esclusiva del film, in sala dal 3 marzo.