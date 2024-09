Tutto chiede salvezza 2: Torna su Netflix la serie tv che racconta di salute mentale tra i giovani

D opo il successo della prima stagione, la serie tv Netflix Tutto chiede salvezza 2 prosegue il racconto del percorso del giovane Daniele, che dopo un TSO si riaffaccia alla vita.

Arriva su Netflix dal 26 settembre la serie tv Tutto chiede salvezza 2. Nei nuovi cinque episodi della serie rivelazione della scorsa stagione, sono trascorsi due anni da quando abbiamo lasciato Daniele e la nave dei pazzi. Molte cose sono cambiate: Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie.

Daniele, dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie all'intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell'ospedale in cui era stato ricoverato.

Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

Protagonisti della serie tv Netflix Tutto chiede salvezza 2 nei panni di Daniele e Nina sono sempre Federico Cesari e Fotinì Peluso. Ma il cast è più ricco che mai, presentando grandi new entry come Drusilla Foer (Matilde), Valentina Romani (Angelica), Vittorio Viviani (Armando), a cui si aggiungono Samuel Di Napoli (Rachid) e Marco Todisco (Paolo).

Prodotta da Picomedia, la serie tv Netflix Tutto chiede salvezza 2 è diretta da Francesco Bruni, che ne firma la sceneggiatura con Daniela Gambaro e Daniele Mencarelli e vedrà il ritorno nel cast anche di anche di Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina) e Alessandro Pacioni (Alessandro), che nella prima stagione condividevano la stanza nel reparto di psichiatria insieme a Daniele.

Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia) tornano nei ruoli dell’infermiere e delle infermiere del reparto, mentre Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli) in quelli dei medici della clinica. Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), Giacomo Mattia (Giovanni), madre, padre, sorella e fratello di Daniele. Carolina Crescentini (Giorgia) è la mamma di Nina.

Un sequel necessario

Federico Cesari ha condiviso con profonda gratitudine la sua esperienza al Giffoni Film Festival, dove lo scorso luglio ha presentato l’anteprima mondiale della serie tv Netflix Tutto chiede salvezza 2. Durante l'evento, ha espresso il suo legame personale con la serie, affermando: "Questa serie ha avuto un impatto straordinario sulla mia vita. Se anche voi riusciste a cogliere solo una piccola parte di ciò che ha significato per me, ne sarei immensamente grato".

Al festival, Fotinì Peluso ha condiviso la sua emozione nel vedere per la prima volta il nuovo episodio, dichiarando: “C’è molta emozione nel vedere finalmente il risultato”. Il legame con il festival è profondo, poiché proprio qui è stata presentata la prima stagione due anni fa. La calorosa accoglienza del pubblico ha confermato l’affetto verso i personaggi, come sottolineato anche da Bruni, che ha spiegato: "Sentivamo che la storia non poteva finire lì. Il riscontro del pubblico ci ha permesso di continuare, ed è stato entusiasmante immaginare cosa fosse successo nelle vite dei personaggi".

Mencarelli ha aggiunto che proseguire la storia era non solo divertente, ma necessario: "Affrontare solo il TSO sarebbe stato riduttivo. Chi passa attraverso quel percorso ha poi una vita al di fuori, che meritava di essere esplorata". La serie continua quindi a muoversi tra realtà e finzione, con l’intento di celebrare il tema della malattia mentale come un rito collettivo.

Un progetto intenso

Federico Cesari ha sottolineato la complessità del periodo che viviamo, parlando della pressione emotiva che ha influenzato il suo personaggio, Daniele, nella serie tv Netflix Tutto chiede salvezza 2: "Ho sentito come una compressione toracica, una sensazione che credo accompagni Daniele in questa fase della sua vita". La sfida per lui è stata conciliare il Daniele della prima stagione con quello della seconda, ora più maturo e responsabile, sia come infermiere che come padre.

Peluso ha scherzato sul suo personaggio, Nina, che ha subito la trasformazione più radicale, trovando difficile il passaggio a madre. La serie vede anche l’ingresso di Drusilla Foer, che interpreta Matilde, un personaggio complesso e tormentato. Foer ha descritto il ruolo come una sfida che l'ha portata a confrontarsi con esperienze passate, sia proprie che di amici.

La regia di Bruni ha giocato un ruolo fondamentale nel guidare gli attori attraverso questa narrazione complessa. Peluso ha infatti sottolineato quanto sia importante per lei affidarsi alla regia, e Bruni ha evidenziato la multidimensionalità dei personaggi come un pilastro della serie, capaci di sorprendere in modi inaspettati ma sempre credibili.

Drusilla Foer ha infine ricordato il clima di partecipazione e sentimento che ha caratterizzato il set, con un team unito dall’obiettivo comune di dare vita a un progetto emotivamente intenso, grazie anche alla capacità di Bruni di aggregare tutti sotto il segno del sentimento.