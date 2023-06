R ai 2 propone la serie tv spagnola Tutti mentono. La pubblicazione di un video compromettente tra una donna e il figlio della sua migliore amica provoca conseguenze impensabili sull’intera comunità di una ricca località sul mare. Compreso un omicidio che si rivelerà un rompicapo da risolvere.

Tutti mentono è la serie tv spagnola che Rai 2 manda in onda dal 16 giugno in prima serata. Composta da sei episodi di 45 minuti suddivisi in due puntate, è diretta da Paul Freixas e conta su un cast composto da attori molto noti anche a livello internazionale: Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca, Jorge Bosch, Berta Castañé, Carmen Arrufat, Lu Colomina e Marc Balaguer.

Un mix di suspense, dramma e black humor fa da sfondo alle avventure di un gruppo di personaggi imprevedibili e impulsivi con molti conflitti da scoprire… incluso un crimine. Pensata come un rompicapo da risolvere, fatto di bugie, segreti, alleanze, crisi coniugali ed esistenziale, la serie tv di Rai 2 Tutti mentono è un vero e proprio cluedo la cui soluzione arriverà solo alla fine.

La trama della serie tv

Tutti mentono, la nuova serie tv di Rai 2, comincia con Macarena che va a letto con il figlio della sua migliore amica. Qualcuno però carica un loro video insieme su internet e da quel giorno la tranquillità di Belmonte, una località residenziale d’alta classe, non è più la stessa. Il video scatena una frenetica catena di conseguenze che costringe tutti gli abitanti ad affrontare le loro più profonde miserie e i loro segreti.

Amiche che si odiano, figli con vite parallele, matrimoni che non sono quello che sembrano, amanti inaspettati, coltelli giapponesi che passano di mano, crisi coniugali e un terribile omicidio complicano ulteriormente la situazione. Quello che si prospetta è un mistero che non sarà facile da svelare a causa di una ragione più che semplice: tutti mentono.

La serie tv ha incontrato particolare successo in Spagna, dove al momento si sta girando la seconda stagione.

Il tavolo da gioco

Immaginando la serie tv di Rai 2 Tutti mentono come un gioco da tavolo da risolvere, possiamo pensare al complesso di di Belmonte come il tabellone su cui muoversi. Belmonte è una località costiera di lusso, con un club privato, campi di equitazione e paddle, un porto, una scuola, strade sicure e fantastici paesaggi.

Tutti i personaggi della storia vivono a Belmonte tutta la loro vita, come se fossero all’interno di una bolla e ignari di tutto ciò che c’è all’esterno. Ma dietro all’apparenza di calma e perfezione, all’interno delle proprie residenze, ognuno nasconde un universo di segreti e bugie che presto verranno alla luce.

I giocatori

Diversi sono i “giocatori” che prendono parte al cluedo della serie tv di Rai 2 Tutti mentono: conosciamoli.

Macarena (Irene Arcos)

Amata da tutta la comunità, Macarena ha buoni amici, una famiglia perfetta e studenti che apprezzano le sue qualità di professoressa. Tuttavia, non è felice. La figlia Natalia sta per andarsene di casa e Macarena sente che, con la sua partenza, crollerà anche l’ultimo fondamento su cui si regge la sua esistenza. In più, tutto l’annoia, persino il marito Néstor. E per sentirsi viva va a letto con Ivan, il figlio della sua migliore amica, senza pensare alle conseguenze. La pubblicazione del video le farà perdere ogni cosa ma siamo sicuri che Macarena voglia riavere indietro la sua vita frustrante di prima?

Néstor (Leonardo Sbaraglia)

È il personaggio più cerebrale di tutti. Esperto psichiatra con la tendenza a analizzare chiunque lo circonda, è un amico fedele, un padre simpatico e un marito perfetto. Sa ascoltare e ha sempre la risposta giusta per ogni occasione. È il simbolo della stabilità e della calma, l’esatto contrario della moglie Macarena. Sono sempre stati i poli opposti che si attraggono e completano: come reagirà di fronte al tradimento di colei che ama alla follia? Cosa nasconde Néstor dietro la sua apparenza di perfezione?

Natalia (Carmen Arrufat)

Studentessa esemplare e figlia più che responsabile, non può fare a meno di rasentare la perfezione in tutto ciò che fa, lasciando emergere una falsa fiducia in sé che può anche irritare gli altri. Dietro la corazza di adolescente saputella e perfetta, cela però mille insicurezze che nemmeno i suoi genitori conoscono. La pubblicazione del video della madre farà affiorare tutte le sue ansie.

Ana (Natalia Verbeke)

Emotiva e sensibile, è costantemente tormentata dai troppi pensieri. Madre a tempo pieno, cerca di essere perfetta tanto da chiedersi spesso se è una buona madre o se fa tutto come di deve. Dall’ultima volta che ha pensato a se stessa è passato molto tempo, ragione per cui ha bisogno di sentirsi amata e desiderata, tutto ciò che il marito Diego fa. I due stanno insieme da una vita ma Ana è ben consapevole di non provare più nulla per lui, sebbene non abbia il coraggio di lasciarlo. Il tradimento dell’amica Macarena che ha fatto sesso con suo figlio Ivan rimescolerà però le carte.

Diego (Ernesto Alterio)

Rispettato uomo d’affari, ha lavorato duramente per raggiungere la sua posizione. Abituato a essere il capo, è autoritario, si dimostra aggressivo e porta anche in casa i principi su cui crede: rigore, fatica e perseveranza. A causa della sua educazione, è incapace di provare empatia con gli altri. Ignaro di ciò che prova Ana, si vanta con orgoglio di stare da una vita sempre con la stessa donna. Da buon padre di famiglia, quando arrecano dolore a Ivan, lascerà fuoriuscire tutta la sua rabbia.

Ivan (Lucas Nabor)

Intelligente e misterioso, Ivan potrebbe essere considerato la pecora nera di Belmonte. Odia le apparenze e le regole: per lui esiste solo l’attimo da cogliere e da vivere in pieno, senza pensare alle conseguenze che le sue azioni potrebbero avere sulla famiglia. Per evadere dalla realtà, si è aggrappato alla scrittura, passione e devozione che lo ha avvicinato pericolosamente a Macarena. Follemente innamorato dell’amica della madre, ha trasformato l’infatuazione in ossessione e follia, in amore tossico…

Maite (Miren Ibarguren)

È il caos in persona. Non solo al lavoro e in casa ma anche emotivamente, con il suo modo di parlare ed esprimersi. Esperta nel generare casini, dice sempre quello che pensa senza filtri. Ma è anche una donna divertente e amichevole, ragione per cui è amata e odiata da tutti in egual misura. Tuttavia, quando è stata lasciata da Sergio, è crollata e si è isolata, estraniandosi da tutto ciò che accade a Belmonte e da quelli che erano i suoi affetti, compresa la figlia. Ma da capo della polizia si ritroverà presto a dover indagare su un omicidio.

Sergio (Juan Diego Botto)

Ottimista, accomodante e sicuro di sé, prende la vita con ironia, qualunque sia la situazione che gli si presenti. La sua ironia fa sì che sembri che si diverta delle disgrazie altrui ma così non è. Per lui la vita va vissuta con leggerezza, come cerca di insegnare alla figlia Lucia, pupilla dei suoi occhi. Avvocato molto competitivo, vuole essere il migliore sul campo e ha passato anni a lottare per diventarlo. Ma metterà il suo lavoro davanti a sua sorella?

Sofia (Amaia Salamanca)

Fin dalla tenera età, Sofia ha capito che non poteva essere il genere di donna che volevano i suoi genitori. Lei voleva essere indipendente, senza famiglia sulle spalle e, soprattutto, senza figli. Ha le idee molto chiare e ottiene tutto ciò che si propone. Avvocata ambiziosa, si è fatta strada nello studio in cui lavora e ha conosciuto Sergio, che per lei ha mollato Maite. I due stanno insieme ma c’è qualcosa che Sofia non gli ha mai rivelato, qualcosa che potrebbe rimettere tutto in discussione.

Lucia (Berta Castañé)

Bella e intelligente, ha soldi, è stata ben educata ed è la ragazza più popolare della sua scuola. Ma le manca sempre qualcosa. Spettatrice della propria vita, mette in atto continue strategie per ottenere ciò di cui ha bisogno. Il divorzio dei genitori non è stato per lei facile da affrontare: per via dell’instabilità della madre, è stata costretta ad andare a vivere con il padre. Con lui ha creato un forte rapporto di complicità, minato dalla richiesta della madre Maite di riaverla con sé.

Yolanda (Eva Santolaria)

Può fare anche dieci cose contemporaneamente: ascoltare il marito, invitare con un gesto la figlia a studiare e guardare con la coda dell’occhio se la collaboratrice domestica ha lasciato tracce di polvere sui mobili. Dietro la sua mania di controllo, si cela una donna intelligente e perspicace, che non fa nulla di impulsivo. Non cambierebbe nulla della sua vita, motivo per cui quando a Belmonte si scatena il caos si sente in pericolo: e se venissero a galla i traumi del suo passato?

Arturo (Jorge Bosch)

Affabile, pacato, bonario e pieno di buone intenzioni, non ama le situazioni tese e spesso cerca di alleviare il disagio con pessime battute. È piuttosto conformista ma non ha autorità in casa: i figli lo sovrastano spesso ed è sua moglie Yolanda che tiene le fila di tutto. ciò che lo terrorizza di più è deluderla, ragione per cui farò qualsiasi cosa per evitare che la donna scopra il segreto che custodisce.

Iris e Oscar (Lu Colomina e Marc Balaguer)

Gemelli, sono nati con due minuti di differenza ma non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altra. I due non si sopportano e hanno anche preferenze diverse in casa: mentre Iris è la cocca del padre Arturo, Oscar lo è della madre Yolanda. Tra i due, Oscar è il gemello colto, studioso e “buono”, caratteristiche che lo rendono un nerd tra i coetanei.

