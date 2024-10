Tutti lo sanno: segreti, tradimenti e tensioni nel film di Rai Movie

T utti lo sanno è un film che, pur appartenendo al genere del thriller, si distingue per il suo approccio intimo e drammatico ai personaggi e alle loro storie personali. Farhadi riesce a trasmettere un senso di universalità attraverso le vicende di una comunità ristretta, trattando temi come l’amore, il tradimento e la giustizia morale.

La sera del 2 ottobre Rai Movie trasmette Tutti lo sanno, un film drammatico del 2018 diretto dall’acclamato regista iraniano Asghar Farhadi, celebre per opere come Una separazione e Il cliente, che gli sono valsi premi Oscar. Il film di Rai Movie Tutti lo sanno segna una nuova fase della carriera di Farhadi, che ambienta il suo dramma in Spagna e dirige per la prima volta in lingua spagnola. Il cast principale include attori di fama internazionale come Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín.

La storia inizia con il ritorno di Laura (Penélope Cruz) nel suo paese natale in Spagna, in occasione del matrimonio della sorella. Accompagnata dai due figli, Laura si prepara a trascorrere dei giorni di festa nella sua vecchia comunità, tra vigneti e paesaggi rurali. Tuttavia, durante i festeggiamenti, la figlia di Laura, Irene, scompare misteriosamente. L'evento innesca una serie di sospetti, rivelazioni e tensioni che fanno riemergere segreti a lungo sepolti.

Man mano che le ricerche proseguono emerge che tutti nel paese sembrano conoscere dettagli del passato di Laura, in particolare la sua vecchia relazione con Paco (Javier Bardem), che ora possiede una parte del vigneto di famiglia. La trama si sviluppa in un crescendo di tensione, con il passato che torna a sconvolgere la vita presente, mettendo in crisi legami familiari e sentimentali.

Farhadi ha scelto di ambientare il film in un piccolo villaggio spagnolo, perché credeva che le dinamiche sociali e umane di una comunità ristretta sarebbero state più adatte per la storia. La scelta di un ambiente rurale riflette non solo il desiderio di Farhadi di esplorare il paesaggio e la cultura locale, ma anche la volontà di raccontare una storia che enfatizza la semplicità della vita di paese, in contrasto con i complessi segreti che vi si nascondono.

I personaggi principali

I personaggi principali del film di Rai Movie Tutti lo sanno sono al centro di un dramma familiare complesso, che si intreccia con segreti del passato e tensioni attuali. Laura, interpretata da Penélope Cruz, è una madre profondamente coinvolta nel mistero della scomparsa della figlia. Il suo personaggio è emotivamente stratificato: una donna che, tornata al suo paese d'origine per festeggiare, si trova a confrontarsi con le ombre del passato e con relazioni familiari difficili. La sua relazione con Paco, interpretato da Javier Bardem, è cruciale per la trama. Ex amanti, i due si trovano a dover gestire un rapporto che non è mai stato completamente risolto, mentre la comunità locale osserva e giudica.

Paco è un vignaiolo di successo, una figura carismatica e radicata nella comunità. Il suo rapporto con Laura, insieme alle tensioni con la sua attuale moglie Bea, aggiunge profondità al personaggio, sottolineando il conflitto tra passato e presente. Alejandro, marito di Laura, interpretato da Ricardo Darín, rappresenta un'altra figura centrale. La sua fede religiosa e la sua reticenza a intervenire nella crisi del rapimento della figlia accentuano il divario emotivo tra lui e Laura, mentre le sue azioni sollevano domande sulla sua reale posizione all'interno del dramma.

Segreti e rivelazioni

I temi esplorati nel film di Rai Movie Tutti lo sanno sono vari e profondi. Al centro della storia c’è il tema dei segreti nascosti e delle rivelazioni, che si intrecciano con la trama del rapimento e portano a galla tensioni latenti all'interno della comunità e tra i personaggi. Il passato, sepolto per anni, riaffiora improvvisamente, influenzando non solo Laura e Paco, ma anche il resto dei personaggi.

Il tema della famiglia è particolarmente importante: le dinamiche familiari e i legami affettivi sono messi alla prova, e il film esplora come i rapporti di parentela possano essere sia fonte di conforto che di conflitto. Le relazioni tra i membri della famiglia di Laura, così come il suo legame con Paco, rivelano quanto possano essere complesse e fragili le connessioni tra le persone.

Il film tratta anche delle divisioni di classe, in particolare del contrasto tra la famiglia un tempo benestante di Laura e il successo economico di Paco, figlio di uno dei loro ex lavoratori. Queste differenze sociali alimentano tensioni che, come i segreti del passato, non possono più essere ignorate.

Infine, Farhadi introduce il tema della giustizia morale. I personaggi sono costretti a confrontarsi con scelte etiche difficili, senza soluzioni chiare o giuste. Il regista non impone un giudizio morale, ma lascia agli spettatori il compito di decidere chi ha ragione e chi torto. La complessità delle relazioni umane e delle emozioni coinvolte rende la storia universale e profondamente umana, invitando alla riflessione sul concetto di empatia e comprensione al di là delle frontiere culturali.

