Tutta la luce che non vediamo: La serie tv Netflix che aspettavamo dall’amato romanzo

C onsiderata già uno degli eventi dell’anno, arriva su Netflix la serie tv Tutta la luce che non vediamo, tratta dal best seller di Anthony Doerr. Il racconto ci trasporta nella Francia del 1944 per seguire le vicende della giovane cieca Marie-Laure e il suo impegno nella Resistenza.

Tutta la luce che non vediamo è la serie tv Netflix in quattro episodi da un’ora che adatta l’omonimo romanzo di Anthony Doerr, vincitore del Premio Pulitzer. Diretta da Shawn Levy e scritta da Steven Knight, è disponibile dal 2 novembre e segna l’esordio delle attrici Aria Mia Loberti e Nell Sutton, nei panni della protagonista Marie-Laure LeBlanc da adulta e da piccola. Al loro fianco, spiccano i più navigati Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec).

Incrociando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner nel corso di un decennio, la serie tv Netflix Tutta la luce che non vediamo racconta la storia dell'incredibile potere dei legami umani, un faro di luce che può guidarci attraverso i periodi più cupi. Il primo episodio verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma con una proiezione accessibile, fruibile da persone con disabilità sensoriali grazie all'audiodescrizione e ai sottotitoli.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix Tutta la luce che non vediamo segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini.

Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza.

“Ricordo di aver letto il romanzo tra Natale e Capodanno, divorandolo”, ha raccontato il regista Shawn Levy, per la prima volta alle prese con una storia lontana da quelle, più leggere e spesso comiche, a cui ci ha abituato negli anni. “Mi ha colpito non solo la tensione narrativa dei destini che si intersecano ma anche la speranza che accompagna i protagonisti sullo sfondo di un periodo di oscurità e guerra in un mondo in cui, sebbene esista il male, sopravvive ancora l’innocenza. Si tratta di temi per me bellissimi”.

“È vero: non ho mai realizzati film in costume o drammi prima di ora. Tutta la luce che non vediamo non è una commedia, non è un film d’avventura e non è mero intrattenimento patinato. Tuttavia, come tutti i miei precedenti lavori racconta una storia sul potere redentivo della connessione e delle relazioni umane”.

“Qualcuno prima di me aveva provato a trarre dal romanzo un film ma non c’è riuscito: c’erano talmente tanti di quegli elementi e di personaggi che riassumere il tutto in due ore era impossibile”, ha proseguito il regista. “Mi sono avvicinato alla serie tv pensando di realizzare un film di quattro ore senza rinunciare alla magnificenza della storia. Non importa il formato ma il risultato”.

Il poster della serie tv Netflix Tutta la luce che non vediamo.

I personaggi principali

La serie tv Netflix Tutta la luce che non vediamo comincia nell’agosto del 1944, a Saint-Malo, in Francia. Tra le rovine della Seconda guerra mondiale si nasconde una ragazza cieca di nome Marie-Laure Leblanc (Aria Mia Loberti), che trascorre i suoi giorni e le sue notti raccontando storie alla radio. Coraggiosa adolescente scappata dalla Parigi occupata dai tedeschi, Marie-Laure ha un ruolo chiave nell’ambito della Resistenza della cittadina balneare.

Innamorato delle sue trasmissioni è Werner Pfennig (Louis Hoffmann), un giovane tecnico radiofonico di talento arruolato dal regime di Hitler, i cui superiori credono che dietro le storie ci siano nascosti messaggi segreti e in codice. “La serie tv come il romanzo è una storia sulla gentilezza, sull’amore, sulla speranza e sull’innocenza. Sono tutte cose che non puoi vedere ma che puoi trasmettere e lasciare agli altri”, ha sottolineato Hoffmann.

A Saint-Malo è presente anche Reinhold von Rumpel (Lars Eidingr), ufficiale nazista e malvagio gemmologo, malato terminale. La sua ossessione è un prezioso diamante che un tempo era esposto al Museo di Storia Nazionale. Reinhold crede che Daniel (Mark Ruffalo), il padre di Marie-Laure, un fabbro del Museo, prima del suo arresto da parte dei nazisti abbia lasciato in custodia alla figlia il diamante. “Il desiderio maggiore del premuroso Daniel è quello di assicurare alla figlia cieca l’indipendenza di cui ha bisogno”, ha spiegato Ruffalo.

A completare il quadro della serie tv Netflix Tutta la luce che non vediamo c’è poi Etienne, lo zio di Marie-Laure meravigliosamente interpretato da Hugh Laurie. Eroe agorafobico della Prima guerra mondiale, Etienne registra le trasmissioni radiofoniche clandestine dalla sua soffitta contribuendo alla Resistenza francese. “Etienne è rimasto segnato dal conflitto. L’esperienza traumatica lo ha portato a rinchiudersi in casa facendogli sviluppare una nevrosi nei confronti dell’esterno”, ha commentato Laurie. “Sarà il rapporto con Marie a incoraggiarlo a uscire dalla trappola che si è costruito da solo”.

Ultimo ma non meno importante è infine Madame Manec, supportata dall’attrice Marion Bailey. Donna formidabile, non esita a mettersi a rischio nell’interesse di coloro a cui tiene e del Paese che ama. “È la matriarca della famiglia e farebbe di tutto per proteggere il fratello Etienne, Daniel e la pronipote Marie”, ha evidenziato Shawn Levy.

