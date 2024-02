A rriva su Netflix il film Tuo, Simon, tratto da un best seller per young adult che ha dato origine anche all’omonima serie tv. È il racconto di formazione di un sedicenne alle prese con la definizione della propria identità sessuale e il proprio posto nel mondo.

Netflix propone dal 15 febbraio il film Tuo, Simon. Diretto da Greg Berlanti, il film Tuo, Simon arriva su Netflix dopo essere diventato negli anni un cult e aver generato una serie tv. Il presupposto di partenza è tanto semplice quanto universale: tutti meritano una grande storia d’amore. Tuttavia, per il diciassettenne Simon Spier è un po’ più complicato che per gli altri: deve ancora dire alla sua famiglia o ai suoi amici di essere gay e di non conoscere nemmeno l’identità del compagno di classe, anonimo, di cui si è innamorato online. Risolvere entrambe le questioni si rivelerà per lui divertente e al tempo stesso terrificante, andando incontro a un cambiamento epocale.

Adattamento dell’omonimo romanzo di Becky Albertalli, il film Tuo, Simon porta su Netflix una divertente e toccante storia di formazione con un protagonista che deve scoprire se stesso e il significato della parola “amore”.

Il libro alla base

Tuo, Simon prima di essere un film che solo ora approda su Netflix è stato un successo editoriale per young adult della scrittrice Becky Altertalli. Pubblicato nel gennaio 2012, il libro ha vinto il William C. Morris Award per il miglior romanzo young adult di debutto dell'anno ed è entrato nella lista del National Book Award dei migliori lavori di quell’anno.

Albertalli non avrebbe mai immaginato che il suo libro sarebbe stato pubblicato, tanto meno che diventasse un bestseller premiato e poi un film di grande successo: "Ero una psicologa quando ho scritto il libro", ha ricordato. "Ero la madre di un bambino di un anno e scrivevo durante i suoi tempi di riposo. Avevo sempre voluto scrivere un libro e ho deciso di provarci. Non so da dove sia venuta l'idea per la trama, ma i personaggi mi frullavano in testa da un po' di tempo. Avevo questa immagine di un ragazzo gay dai capelli arruffati in felpa con cappuccio, e si è rivelato essere Simon”.

“Ho lavorato molto con ragazzi che si identificano come lgbtq o non conformi al genere, e sono indubbiamente alcune delle persone più coraggiose che abbia mai incontrato”, ha continuato. “Come psicologa, sono estremamente attenta a non prendere in prestito le storie dei miei clienti per la mia narrativa. Tuttavia, in senso lato, mi hanno ispirata tutti gli adolescenti che ho avuto la fortuna di conoscere e con cui ho lavorato”.

“Non avevamo mai visto una commedia romantica giovanile con protagonista un adolescente gay: ecco perché il libro ci ha colpito così tanto da volerlo trasformare in un film”, ha evidenziato il produttore Wyck Godfrey. “nessuno aveva mai pensato prima di raccontare apertamente i tumulti e le emozioni di un ragazzo che mette in discussione la propria identità per realizzare chi è e dichiararlo anche agli altri”.

Il poster del film Tuo, Simon.

Il proprio posto nel mondo

Tuo, Simon, il film proposto da Netflix, ha il grande pregio di collocare una relazione queer all’interno di un genere come la commedia romantica, che tradizionalmente ruota intorno a coppie eterosessuali. Ha anche aperto la strada a un genere di racconto che negli anni è stato sempre più presente nelle storie destinate al piccolo e grande schermo.

All’inizio del film, il sedicenne Simon Spier (Nick Robinson), non ancora dichiaratamente gay, inizia a flirtare online in maniera anonima con un altro compagno di classe ma sfortunatamente una delle sue mail finisce nelle mani sbagliate, con il rischio che il suo segreto diventi pubblico. Finisce così con il subire il ricatto di Martin (Logan Miller), altro compagno di classe socialmente imbarazzante che spera di ottenere in cambio un appuntamento con la bellissima Abby Suso (Alexandra Shipp).

Qualora Martin non riuscisse nel suo intento, l’identità sessuale di Simon diventerebbe di dominio pubblico ma, peggio ancora, anche la privacy di ‘Blue’, lo pseudonimo del ragazzo con cui si scrive via mail, sarebbe in pericolo. Ragione per cui Simon dovrà trovare un modo prima che qualcuno gli faccia outing, con il pericolo di perdere i suoi amici e di non essere felice con il ragazzo di cui non conosce nemmeno il vero nome.

“Come Simon, anch’io sono stato un liceale gay non dichiarato”, ha commentato il regista Greg Berlanti. “Per anni, ho diretto diversi film sui giovani, affrontando momenti e temi iconici indipendentemente dalla loro identità sessuale. Quando mi hanno proposto Tuo, Simon, ho capito che era arrivato il momento di dirigere una storia sul coming out che chiunque potesse comprendere”.

“La storia di Simon ha il potenziale per raggiungere molte persone e aiutarle come mai prima”, ha fatto eco Nick Robinson nel ricordare perché ha accettato di interpretare il protagonista. “Al suo nucleo, c’è il percorso di formazione e cresciuta di un adolescente un po’ introverso in cui, al di là del proprio orientamento, ci si può riconoscere tutti: sta cercando di trovare il proprio posto nel mondo e tutti sappiamo quanto difficile sia farlo”.

