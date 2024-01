Su Sky, torna una delle serie tv poliziesche più attese dell’anno: True Detective

J odie Foster e Kala Reis sono alla guida su Sky della quarta stagione di una delle serie tv più amate di sempre, True Detective: Night Country. Ma su cosa indagheranno?

Debutta il 15 gennaio alle 21:15, con un episodio a settimana, su Sky Atlantic e in streaming su Now, disponibile anche on demand la serie tv True Detective: Night Country. Attesissima quarta stagione dell’acclamata serie antologica HBO e Sky Esclusive, la serie tv True Detective: Night Country va in onda in contemporanea con gli Stati Uniti.

Creata, scritta e diretta da Issa Lopez, ha per protagoniste le attrici Jodie Foster, premio Oscar per Sotto accusa e il silenzio degli innocenti, e Kali Reis. Nel cast, troviamo Finn Bennett, Fiona Shaw, Christopher Eccleston, Isabella Star LaBlanc e John Hawkes. Accanto a loro, anche Anna Lambe, Aka Niviâna, June Thiele, Diane Benson e Joel D. Montgrand.

Un duo di antagoniste

Dopo le acclamate stagioni 1 e 3 e una stagione 2 più controversa, la celebre serie tv True Detective si presenta su Sky con una quarta stagione, Night Country, che promette di appassionare con la risoluzione del mistero al suo centro.

La storia si svolge a Ennis, in Australia, una città immersa nell’oscurità 24 ore su 24 per diverse settimane all’anno. Gli abitanti del posto definiscono il fenomeno naturale come “la lunga notte”. Ed è qui che la regista e sceneggiatrice Issa Lopez, subentrata a Nic Pizzolatto, getta le basi per una nuova indagine poliziesca.

Durante l’ultimo tramonto, prima della lunga notte, gli otto uomini che gestiscono la Tsalas Arctic Research Station, una stazione di ricerca artica, scompaiono nel nulla. Come unico indizio lasciano solo le loro scarpe, qualcosa a prima vista irrilevante ma non per l’ispettrice Liz Danvers (Jodie Foster). È convinta infatti che la stessa stazione sia la scena del crimine e che, come tale, venga trattata, trovandosi presto a unire la sua acutezza da investigatrice con quella dell’ispettrice Evangeline Navarro (Kali Reis), chiamata a risolvere il misterioso caso ma anche a fare i conti con un trauma del suo passato.

Danvers si ritrova così alle prese con un’indagine che non solo scava in profondità dell’animo umano ma che sfiora anche il paranormale. “È un racconto che ci porta in un mondo in cui c’è tanto dolore e i morti camminano in mezzo ai vivi. Ma è anche una storia che riflette sulle conseguenze dell’attività umana sull’ambiente e sull’idea che la natura possa risvegliarsi ed esigere vendetta”, ha commentato Jodie Foster.

Mentre Danvers cerca si estraniarsi dal folklore locale, Navarro è più in sintonia con la comunità indigena degli Inupiaq che popola la zona e con i segreti a lungo sepolti sotto il ghiaccio. “L’ambientazione riflette lo stato psicologico delle due donna”, ha aggiunto Foster. “C’è qualcosa in quel freddo paesaggio artico di molto potente, perché più antico della vita stessa, che ha una stretta connessione con i miti spirituali e cosmologici della cultura dei nativi americani”.

Dopo il duo Matthew McCounaghey/Woody Harrelson nella stagione 1, il trio Colin Farrell/Rachel McAdams/Taylor Kitsch nella stagione 2 e la coppia Mahershala Ali/Stephen Dorff nella stagione 3, la serie tv Sky True Detective: Night Country vede per la prima volta due donne nel ruolo delle protagoniste. Sono Jodie Foster e l’ex campionessa di boxe Kali Reis. Per Foster, si tratta del suo primo grande ruolo da protagonista in televisione dal lontano 1975, anno in cui da bambina prodigio concludeva la sua esperienza in ABC Afterschool Specials. Nei sei episodi che ci attengono, la vedremo formare con Reis un duo di investigatrici agli antipodi, che dovranno imparare a lavorare insieme per la risoluzione del caso.

True Detective: Night Country - Le foto della serie tv 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 13/21 14/21 15/21 16/21 17/21 18/21 19/21 20/21 21/21 PREV NEXT