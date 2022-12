Treason: Spie, segreti e bugie nella nuova serie tv Netflix

T reason è la serie tv con Charlie Cox e Olga Kurylenko che approda su Netflix. La storia mescola sapientemente dramma familiare, giallo e thriller, con un occhio all’attualità.

Netflix propone dal 26 dicembre la serie tv in cinque episodi, Treason. Interpretata da Charlie Cox, Olga Kurylenko, Oona Chaplin e Ciaran Hinds, è un teso thriller che ha per protagonista un agente del MI6, il servizio segreto britannico, alle prese con un passato che torna a tormentarlo e mette in pericolo la sua stessa esistenza.

La trama della serie tv Netflix Treason

Al centro della serie tv Netflix Treason c’è il personaggio di Adam Lawrence. Addestrato e formato dall'MI6, Adam sembra avere la strada segnata. Ma un bel giorno il passato bussa alla sua porta sotto le spoglie di Kara, una spia russa con la quale ha trascorsi complicati, obbligandolo a rimettere in discussione tutto e tutti. Tra Kara, Adam e la moglie Maddy si crea un triangolo: i tre cercano di rivelare i segreti l'uno dell'altra, mentre gestiscono relazioni politiche e diplomatiche, e cercano di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari.

Il poster originale della serie tv Netflix Treason.

Segreti e spie

Firmata dal cosceneggiatore del film Il ponte delle spie, la serie tv Netflix Treason mescola il dramma familiare con il mondo dello spionaggio ad alto rischio per raccontare la storia di un agente segreto il cui dubbioso passato reclama una resa dei conti.

Adam Lawrence, interpretato da Charlie Cox, è sorpreso e felice di essere promosso sul lavoro quando il suo capo, sir Martin Angelis (Ciaran Hinds), viene avvelenato. “Adam ama alzare l’asticella del rischio, motivo per cui ha scalato rapidamente i ranghi del MI6”, ha dichiarato Cox durante la conferenza stampa di presentazione della serie tv Netflix Treason. “Ha molte frecce al suo arco: esperienza, carisma e una buona capacità di relazionarsi all’interno dell’agenzia segreta. Ma ha anche una bella famiglia, rallegrata dai figli Ella (Beau Gadsdon) e Callum (Samuel Leakey), e uno splendido rapporto con la moglie Maddy (Oona Chaplin)”.

Tuttavia, qualcosa si incrina quando nella sua esistenza riappare Kara (Olga Kurylenko), un’agente russa che sembra avere più di un conto in sospeso con Adam. Improvvisamente, la sua presenza fa sorgere più di un’ombra sulla condotta che Adam ha tenuto in passato. “Tempo prima, Adam era in servizio a Baku, in Azerbaigian”, ha spiegato Cox. “E forse ha commesso più di uno sbaglio. La frittata è fatta è un’espressione molto azzeccata per spiegare quanto è avvenuto. Sono state allora prese delle decisioni sbagliate e la presenza di Kara è lì per ricordare a tutti che Adam ne deve essere ritenuto responsabile”.

Charlie Cox nella serie tv Netflix Treason.

Eroe o nemico?

Con i fantasmi del passato tornati prepotentemente in gioco, nel corso della serie tv Netflix Treason il confine su chi sia veramente Adam si fanno sempre più sottili e sfumati: è veramente un eroe o lo si può considerare un nemico? “Quello che è disposto a fare per aver successo in ambito lavorativo diviene improvvisamente il suo tallone di Achille”, ha aggiunto ancora Charlie Cox. “Nel ripensare a quanto è accaduto, Adam riconosce di essere stato dalla parte sbagliata e che quindi ci saranno delle conseguenze. È questo uno degli aspetti che più hanno attirato del personaggio: non si nasconde dietro a un dito”.

Al fianco di Cox nella serie tv Netflix Treason recita Olga Kurylenko, cresciuta in Ucraina quando il Paese faceva ancora parte dell’Unione Sovietica e trasferitasi a Mosca all’età di 15 anni. “Sono rimasta colpita dal personaggio di Kara”, ha ammesso l’attrice. “È russa e mi ha permesso di relazionarmi con le mie origini e la cultura che mi hanno formata. Riesco a immaginare come possa aver vissuto in Russia e ciò che porta in scena, considerati gli eventi che stanno accadendo nel mondo, non è così lontano dalla realtà”.

