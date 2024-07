I l film Trap riscrive in maniera originale il genere thriller, intrecciando musica e suspense in un modo che solo Shyamalan poteva concepire. Con un cast eccezionale e una colonna sonora coinvolgente, si preannuncia come un'esperienza cinematografica imperdibile, destinata a lasciare un segno duraturo nel pubblico.

Warner Bros porta in sala dal 7 agosto il film Trap, una nuova esperienza nel mondo del regista M. Night Shyamalan con l’interpretazione della stella nascente della musica, Saleka Shyamalan. Al centro del racconto vi sono un padre e la figlia adolescente, che assistono a un concerto pop ma che ben presto si rendono conto di essere al centro di un’oscura e sinistra vicenda.

Scritto e diretto da M. Night Shyamalan, Trap è un film interpretato da Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills e Allison Pill. Il film è prodotto da Ashwin Rajan, Marc Bienstock e M. Night Shyamalan con Steven Schneider nel ruolo di produttore esecutivo.

La trama del film

Il film Trap presenta una trama avvincente che intreccia un concerto pop con un evento oscuro e sinistro. La storia segue Cooper, interpretato da Josh Hartnett, e sua figlia adolescente Riley, impersonata da Ariel Donoghue, mentre partecipano a un concerto della pop star Lady Raven, con il volto di Saleka Night Shyamalan. Ciò che inizia come una serata di musica si trasforma rapidamente in un incubo quando i due si rendono conto di essere al centro di una situazione pericolosa. Il concerto diventa una trappola, e Cooper deve usare tutte le sue risorse per proteggere sé stesso e sua figlia mentre cercano di sfuggire al pericolo che li circonda.

Shyamalan ha spiegato che Trap è nato dalle conversazioni tra lui e sua figlia Saleka su musica e film. "Volevamo fare un film musicale che fosse anche un thriller", ha detto il regista. "Abbiamo iniziato a chiederci se potevamo fare un thriller sulla musica. Ho pensato che Saleka potesse scrivere un album e che noi potessimo vivere quella musica come se fossimo a un concerto, intrecciandola con un thriller. Potevano queste due cose coesistere? Ho iniziato a pensarci, e ho proposto l'idea a Saleka, che ne è stata subito entusiasta. Così abbiamo iniziato a costruire la storia".

Il poster del film Trap.

I personaggi principali

Cooper, il padre al centro del film Trap, è un vigile del fuoco che ama profondamente sua figlia. È un personaggio complesso e oscuro, un uomo che affronta situazioni estreme e prende decisioni difficili. Shyamalan ha scelto Josh Hartnett per la sua profondità filosofica e la sua capacità di incarnare un ruolo rischioso con energia ed elettricità. "Quando l'ho incontrato", ha ricordato Shyamalan, "ho sentito un'energia, un'elettricità provenire da lui. Per interpretare Cooper, avevo bisogno di qualcuno che fosse completamente dentro e pronto a correre il rischio".

Hartnett stesso ha descritto Cooper come un uomo con molte sfaccettature, affermando: "Cooper è un vigile del fuoco per professione, e ha molto da gestire al di fuori dei suoi obblighi domestici e del suo ruolo nella società. Ama profondamente sua figlia e si ritrova in una situazione molto difficile".

Riley, la giovane adolescente che adora la musica di Lady Raven, è interpretata da Ariel Donoghue. Shyamalan descrive Donoghue come una giovane attrice intuitiva e talentuosa, capace di portare una dolcezza e una genuinità al suo ruolo. "Ari è semplicemente incredibile", ha detto Shyamalan. "È una persona dolcissima e un'attrice dotata di un talento intuitivo. Penso che possa fare qualsiasi cosa".

Lady Raven, interpretata da Saleka Night Shyamalan, è una pop star creata appositamente per il film. Saleka ha scritto, prodotto e interpretato tutte le canzoni, dando vita a un personaggio sicuro di sé e autentico. "Abbiamo voluto creare Lady Raven come un'artista feroce e incorruttibile", ha spiegato Shyamalan, "e Saleka ha incarnato questa autenticità nella sua musica e nella sua interpretazione".

Saleka stessa ha parlato della creazione del personaggio, sottolineando: "Prima di iniziare a provare e trovare il suono per l'album, il punto iniziale era capire chi fosse questo personaggio e da dove venisse. E sì, è una pop star, ma la sua musica è unica. È oscura, tagliente, divertente e spensierata, e questo è stato il primo indizio per mettere insieme i pezzi di chi fosse Lady Raven".

I temi del film

Un tema centrale del film Trap è la relazione padre-figlia. Il legame tra Cooper e Riley è complesso e affettuoso, e viene messo alla prova nelle circostanze più estreme, mostrando la profondità dell'amore paterno e la determinazione di un padre a proteggere sua figlia. "Penso che questo film sia, nel cuore, una storia d'amore tra padre e figlia", ha aggiunto Hartnett. "Si preoccupano profondamente l'uno dell'altra e questo li porta a vedere il concerto della sua cantante preferita. Poi, le cose diventano molto più nefaste e selvagge".

Inoltre, il lungometraggio indaga anche l'autenticità artistica attraverso il personaggio di Lady Raven, rappresentando l'integrità e l'essere veri con sé stessi e con il proprio pubblico. Saleka ha descritto il processo di scrittura delle canzoni come una sfida divertente, confidando: "Le canzoni devono funzionare come narrazione di ciò che sta accadendo mentre Cooper cerca di scappare, ma anche come colonna sonora, perché non c'è molta altra musica di sottofondo in gran parte del film".

Shyamalan esplora anche la complessità dei personaggi oscuri e le loro motivazioni. "Trovo affascinante scrivere e interpretare personaggi oscuri", ha spiegato il regista, "perché è ancora una parte dell'esperienza umana. Trovare l'umanità in un personaggio che compie azioni estreme rende questi personaggi tridimensionali e interessanti per il pubblico." Hartnett ha aggiunto che interpretare Cooper è stato un viaggio complesso: "Il mio compito è entrare nella testa di Cooper, sentire tutto dalla sua prospettiva e dargli il beneficio del dubbio, anche se è fondamentalmente irredimibile".

Shyamalan ha sottolineato l'importanza dell'esperienza cinematografica, dicendo: "Il mio compito è provocare il pubblico e offrire qualcosa di originale, qualcosa che non ha mai visto prima. E credo che Trap riuscirà a farlo". La combinazione di suspense, umorismo e colpi di scena caratteristici dei film di Shyamalan, del resto, non delude mai.