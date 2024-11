Tradimento: La serie tv turca di Canale 5 che svela i segreti oscuri di una famiglia perfetta

A rriva su Canale 5 la nuova dizi che terrà tutti incollati allo schermo: una donna tradita, bugie inconfessabili e un passato che torna a sconvolgere tutto. Riuscirà Güzide a ricostruire la sua vita dopo l'inganno?

Canale 5 propone dal 1° dicembre in prima serata la serie tv turca Tradimento. Con protagonista l’attrice turca Vahide Perçin, già apprezzata nella dizi Terra amara, la serie tv di Canale 5 Tradimento racconta la storia di Güzide Yenersoy (interpretata da Vahide Perçin), una donna che deve ricostruire la propria vita dopo il tradimento del marito e le menzogne dei suoi figli.

Güzide Yenersoy è una rispettabile giudice del tribunale della famiglia che vive a Istanbul. Dopo un matrimonio di 30 anni e con due figli, Güzide ha quella che potrebbe sembrare una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık, è un avvocato di successo e con esperienza che gestisce il proprio studio legale. Suo figlio, Ozan, è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum, studia medicina nei Paesi Bassi su insistenza della madre.

Dall'esterno, la famiglia Yenersoy sembra condurre una vita perfetta basata sulla fiducia e sull’amore, ma la realtà è ben diversa. Sebbene tutto sembri andare bene, Güzide non sa che i segreti del passato torneranno presto a galla.

Ogni membro della sua famiglia nasconde qualcosa: Oylum ha deciso di andare negli Stati Uniti per studiare danza moderna, ma subisce un incidente in moto prima della partenza. Ozan, non ottenendo la promozione che desiderava, si trova coinvolto in problemi finanziari investendo in criptovalute.

Tuttavia, il tradimento più grande arriva da suo marito Tarık, che ha mantenuto segreta una seconda famiglia per cinque anni. Quando il tradimento di Tarık viene alla luce, Güzide si trova ad affrontare la dura realtà che tutta la sua vita è stata una menzogna.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano Tradimento, la nuova serie tv turca di Canale 5.

Güzide Yenersoy (Vahide Perçin)

Güzide, la protagonista della serie tv turca di Canale 5 Tradimento, è una donna dedita alla famiglia, ma a tratti distante e fredda. È una giurista severa e rigida, con principi incrollabili. Ha svolto il suo ruolo di giudice senza compromessi per molti anni, ma è costretta a rinunciare alla sua amata professione per salvare la vita di uno dei suoi figli. Sebbene inflessibile nei suoi ideali, Güzide è disposta a tutto per i suoi cari e affronta continuamente sfide legate alla famiglia.

Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal)

Sezai è un avvocato rinomato con studi legali a Nevşehir e Ankara. Appassionato di poesia e letteratura, è amico di Güzide e Tarık fin dai tempi dell’università. Quando Güzide e Tarık iniziano una relazione, Sezai decide di farsi da parte, reprimendo i suoi sentimenti per Güzide. Il loro nuovo incontro, tuttavia, segna un nuovo inizio per lui. Determinato a non perdere nuovamente Güzide, Sezai combatte con tutte le sue forze per lei.

Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu)

L’avidità di Tarık lo ha portato a perdere tutte le persone della sua vita, in particolare Güzide, la cui perdita rappresenta il suo più grande rimorso. Dietro la facciata di avvocato carismatico e di successo si celano affari loschi che ora iniziano a ritorcersi contro di lui, costringendolo a calcolare ogni mossa.

Ozan Yenersoy (Yusuf Çim)

Ozan, giovane ingegnere edile, ha ereditato in parte l’avidità del padre. La sua ambizione gli ha impedito di stabilizzarsi nella carriera, ma è profondamente devoto a sua moglie Zeliş. Tuttavia, la loro ossessione comune per la ricchezza facile li mette nei guai.

Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender)

Oltan, un ricco uomo d'affari, conosce la famiglia di Güzide da tempo. Maestro nel manipolare le debolezze altrui per il proprio vantaggio, considera la vita come una partita a scacchi. L’unica sua vulnerabilità è l’amore per il figlio Tolga.

Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin)

Tolga, figlio di Oltan, è follemente innamorato di Oylum fin dall’infanzia. La loro relazione travagliata, ostacolata dall’orgoglio di entrambi, si interrompe. Nel tentativo di dimenticare Oylum, Tolga sposa Selin, sua amica più stretta, ma fatica a portare avanti un matrimonio fondato su una bugia.

Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör)

Costretta a un matrimonio infelice con Behram a causa di conflitti familiari, Oylum non riesce a dimenticare Tolga. Le difficoltà aumentano quando Behram cade in coma e Kahraman entra nella sua vita, creando nuovi dilemmi.

Yeşim Denizeren (Asena Girişken)

Convinta di avere un matrimonio felice con Tarık, la vita di Yeşim cambia quando scopre che il marito ha già una relazione da trent’anni. Dopo aver conosciuto Güzide, Yeşim affronta più volte la vera natura di Tarık, rendendosi conto che il suo vero nemico non è Güzide, ma Tarık stesso. Quando Tarık le sottrae la figlia Öykü, il suo unico scopo diventa riaverla.

Ümit Özgüder (Cem Sürgit)

Ümit, fratello chimico di Güzide, è un uomo allegro, spiritoso e un po’ furbo. Pur essendo sposato e padre, considera Güzide più come una madre che una sorella, trovando sempre conforto in lei nei momenti difficili.

Nazan Tokluca (Meltem Baytok)

Nazan è la migliore amica di Güzide dai tempi dell’università ed è una giudice di successo. La loro amicizia si complica a causa di legami familiari, ma Nazan continua a considerare Güzide e i suoi figli come parte della sua famiglia.

Zeliş (Selin Kahraman)

Zeliş, giovane e scaltra, conosce Ozan durante il lavoro per Oltan. Sebbene tra loro nasca subito un’attrazione, Zeliş è cugina di Yeşim. Ozan, pur sposandola, non conosce ancora il suo lato oscuro.

İpek Okuyan (İlayda Çevik)

Figlia di Sezai, İpek torna inaspettatamente dal Canada per riconciliarsi con il padre, ma porta con sé un’agenda segreta che sconvolgerà la vita di Güzide e della sua famiglia.

Kahraman (Berkay Ateş)

Kahraman, moderno ed educato, torna a Istanbul dopo aver vissuto un’infanzia difficile senza genitori. Tuttavia, l’amore e gli eventi in città risvegliano in lui un carattere sempre più possessivo.

Azra (Alize Gördüm)

Azra, nipote di Tarık, è una giornalista ambiziosa e perfezionista. Tarık la invita a vivere con lui, ma il suo arrivo porta con sé segreti e sorprese.

Zennure (Yeşim Salkım)

Apparentemente docile, Zennure è guidata dal suo orgoglio e dal desiderio di sconvolgere gli equilibri familiari.

