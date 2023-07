Cucina, surf e sensi di colpa alle Hawaii nel film sentimentale di Rai 1

R ai 1 propone il film Tra le onde delle Hawaii. Girato nel paradisiaco arcipelago, racconta la storia di una donna che, a un bivio nella sua vita, riscopre l’amore per la cucina e per se stessa grazie a un istruttore di surf.

Per il ciclo Destinazione amore, Rai 1 trasmette il 2 agosto in prima visione tv il film sentimentale Tra le onde delle Hawaii. Diretto da Lee Fiedlander e interpretato da Lacey Chabert ed Ektor Rivera, racconta la storia della chef Emma che, sulla scia di una battuta d’arresto personale e professionale, si reca alle Hawaii. Ed è qui che incontra Ben, un istruttore di surf affascinante e solitario le cui lezioni l’aiutano a ritrovare l’equilibrio perso.

La trama del film

Produzione targata Hallmark Channel, il film di Rai 1 Tra le onde delle Hawaii si basa su un libro di Katie Lee e, rispetto ad altre produzioni similari, appare quanto più realistico possibile e meno favola. Tutto comincia con Emma (Lacey Chabert) che lavora come chef nel ristorante del suo ragazzo, Garrett (Darren Darnborough). Un giorno al locale si presenta un famoso critico gastronomico che, apprezzando il cibo, fa i suoi complimenti: Garrett, però, si prende tutto il merito delle preparazioni ed Emma si sente sminuita, sia personalmente sia professionalmente.

Rompendo con Garrett, Emma decide di partire per le Hawaii per stare con la zia June (Tracy Yamamoto). Ed è qui che incontra Ben (Ektor Rivera), un istruttore di surf a cui chiede se è disposto a darle lezioni. Ma, tra una lezione e l’altra, il richiamo della cucina è forte: Frankie (Omar Bustamante), un amico della zia, propone infatti a Emma di prendere parte a una competizione culinaria per uno show televisivo. Peccato, però, che uno dei giudici della gara è proprio Garrett, che sin da subito nota l’attrazione tra l’ex fidanzata e l’istruttore.

Man mano che la storia del film di Rai 1 Tra le onde delle Hawaii va avanti, Emma e Ben si aprono l’una all’altro. Entrambi condividono il dolore per la perdita di una persona cara: la madre per Emma e la moglie per Ben, motivo tra l’altro per cui il giovane aveva smesso di praticare surf. Ed entrambi sono alle prese con il senso di colpa. Quando è accaduto il peggio, Ben stava facendo surf e non ha visto le 30 e passa chiamate che lo volevano avvertire dell’incidente d’auto della moglie, mentre Emma avrebbe dovuto raggiungere i suoi alle Hawaii ma ha annullato il viaggio all’ultimo minuto poco prima che la madre avesse un attacco di cuore.

Il poster originale del film di Rai 1 Tra le onde delle Hawaii.

I due protagonisti

Protagonista del film di Rai 1 Tra le onde delle Hawaii nei panni di Emma è Lacey Chabert. Attrice statunitense originaria del Mississippi, si è fatta notare da giovanissima recitando la parte della figlia di Erica Kane nella soap opera La valle dei pini, trasmessa fino agli anni Novanta dalle reti Mediaset. Ma a darle una spinta verso la notorietà è stata il ruolo di coprotagonista del film Mean Girls, accanto a Lindsay Lohan e Rachel McAdams. Da tempo reginetta dei film Hallmark, è sposata dal 2013 e ha avuto la sua prima figlia nel 2016.

Ben ha invece il volto di Ektor Rivera, attore portoricano che di recente ha ricevuto molti riconoscimenti per aver interpretato il cantante latino-americano Daniel Santos nel film The Last Tour. Già visto anche nelle serie tv Fantasy Island e NCIS, la sua carriera è decollata dopo che Jennifer Lopez lo ha selezionato per essere uno dei cantanti di punta dello show della tv americana Q’Viva! The Chosen, visto da oltre 30 milioni di spettatori. Laureato con lode in Digital Design, è anche un affermato pittore, i cui dipinti sono stati anche acquistati da gente come Oliver Stone e Benicio del Toro.

