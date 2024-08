T ouch è un film che esplora la natura dell'amore e del ricordo con delicatezza e profondità. La storia di Kristofer e Miko è un potente racconto di speranza e riconciliazione, ambientato contro lo sfondo di alcuni dei momenti più bui della storia umana.

Arriva al cinema dal 29 agosto, distribuito da Universal Pictures, il film Touch. Presentato in anteprima al Taormina Film Festival, Touch offre una vicenda romantica e avvincente che attraversa decenni e continenti, narrando il viaggio emotivo di un vedovo, Kristofer, deciso a ritrovare il suo primo amore, Miko, scomparsa 50 anni prima.

Diretto dall'acclamato regista islandese Baltasar Kormákur, il film Touch esplora i temi della memoria, dell'amore perduto e delle conseguenze del passato. La storia prende il via con Kristofer, un ristoratore islandese ormai vedovo, che vive a Reykjavik. Dopo aver ricevuto una diagnosi di demenza senile precoce all'inizio della pandemia di COVID-19, Kristofer decide di partire alla ricerca della donna che ha amato in gioventù, Miko.

Cinquant'anni prima, da studente a Londra, Kristofer si era innamorato di Miko, la cui famiglia gestiva un ristorante giapponese dove entrambi lavoravano. Tuttavia, al culmine della loro storia d'amore, Miko era scomparsa improvvisamente, lasciando Kristofer senza risposte.

Con la diffusione del virus che minaccia di chiudere i confini internazionali, Kristofer decide di intraprendere un viaggio che lo porterà attraverso l'Europa e fino a Hiroshima, il luogo di nascita di Miko. Touch è, quindi, un racconto sul cercare risposte e chiusura prima che i ricordi di un amore unico si perdano per sempre nel tempo.

I personaggi principali

Kristofer è il protagonista centrale del film Touch, un uomo anziano che affronta la sua vulnerabilità con dignità e determinazione. Interpretato da Egill Ólafsson, Kristofer è descritto come un "incantatore", un uomo affascinante che, nonostante la sua condizione, mantiene un forte desiderio di chiudere i conti con il passato. "L'amore è un fenomeno insondabile, qualcosa che va oltre il nostro controllo", riflette Ólafsson, mostrando la profondità del personaggio.

Il giovane Kristofer è interpretato da Pálmi Kormákur, figlio del regista, che ha affrontato la sfida di incarnare un personaggio complesso con una grazia naturale, nonostante le sue iniziali riserve sul recitare. La sua interpretazione cattura l'entusiasmo e la curiosità del giovane innamorato.

Miko, interpretata dalla modella e cantautrice giapponese Kōki, è una giovane donna forte e determinata, che porta con sé le cicatrici del passato della sua famiglia. La sua storia d'amore con Kristofer rappresenta un punto focale emotivo del film, evidenziando le difficoltà e le bellezze di un amore interculturale. "Miko evolve e cambia dopo aver incontrato Kristofer", dice Kōki, aggiungendo profondità alla comprensione del personaggio.

Il cast è completato da Masahiro Motoki, nel ruolo del padre di Miko, Takahashi-san.

Il poster originale del film Touch.

La memoria e la sua perdita

Touch è un film che esplora varie questioni complesse e profonde. Al centro della storia vi è il tema della memoria e della perdita. Kristofer, affrontando la propria fragilità mentale, cerca di aggrapparsi ai ricordi del suo amore perduto. Il regista Kormákur ha dichiarato: "È una storia d'amore che parla di come il trauma e le esperienze del passato possano influenzare le generazioni successive, un tema universale che risuona profondamente".

Un altro tema fondamentale è l'impatto della Storia e delle sue catastrofi sul presente. Miko, infatti, rivela a Kristofer le orribili esperienze vissute dalla sua famiglia a Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo legame con uno degli eventi più traumatici della storia moderna sottolinea come le ombre del passato possano influenzare le vite presenti.

Infine, il film tocca il tema dell'amore oltre le barriere culturali e temporali. L'amore tra Kristofer e Miko sfida le differenze culturali e le aspettative sociali del tempo, e la ricerca di Kristofer rappresenta la speranza e la persistenza dell'amore vero.

Le riprese si sono svolte principalmente in Islanda, con scene aggiuntive girate a Londra e in Giappone, incluse città come Hiroshima e Tokyo. Kormákur ha descritto l'esperienza di lavorare a Hiroshima come "molto potente", sottolineando l'importanza di ricordare gli orrori della guerra.

