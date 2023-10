Totally Killer: Su Prime Video il film horror che ci accompagna verso Halloween

A rriva su Prime Video il nuovo horror targato Blumhouse, Totally Killer. Mixando terrore e risate, propone la storia di un’adolescente di oggi che si ritrova a dover far coppia con la giovanissima madre nel 1987 per evitare tre omicidi… o forse quattro.

Prime Video propone in esclusiva dal 6 ottobre il film Totally Killer, un mix di horror e commedia. Prodotto dalla celebre Blumhouse, specializzata in titoli in grado di farci sobbalzare sulla sedia, ha per protagonisti le attrici Kiernan Shipka e Olivia Holt ed è incentrato sulla storia dell’adolescente Jamie, che la notte di Halloween si ritrova a dover fronteggiare il famigerato assassino che anni prima aveva ucciso le amiche della madre. Ciò la porta accidentalmente indietro nel tempo, agli anni Ottanta, a poco prima che i crimini avessero luogo. E per tornare all’oggi avrà bisogno di impedire l’irreparabile.

La trama del film

Per addentrarsi nella storia del film Prime Video Totally Killer bisogna fare un salto nel tempo e tornare a trentacinque anni prima, a quando tre adolescenti trovano la morte per mano di un serial killer. Quello che viene definito “l’assassino delle sedicenni” non ha però appagato la sua sete di sangue e, a distanza di decenni, reclama una quarta vittima.

La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka), come quasi tutte le ragazze della sua età, ignora gli avvertimenti dell’iper protettiva madre Pam (Julie Bowen) e, proprio la sera di Halloween, esce di casa per imbattersi faccia a faccia con il maniaco mascherato. Costretta a scappare per salvarsi, viaggia accidentalmente indietro nel tempo ritrovandosi nel 1987, l’anno dei tre omicidi.

Suo malgrado, è costretta così a muoversi nella cultura poco familiare di quegli anni e a far inaspettatamente coppia con la madre ancora adolescente (Olivia Holt) per metter fuorigioco l’assassino una volta per tutte. Qualora non ci riuscisse, Jamie rischierebbe di rimanere intrappolata per sempre nel passato, non tornando più ai suoi giorni.

Il poster del film Prime Video Totally Killer.

Il cult di Halloween 2023

Sin dal trailer, il film Prime Video Totally Killer mostra di essere pieno di momenti di ilarità generati dall’incontro della protagonista Jamie con la versione liceale della madre. Il divertimento nasce soprattutto dal confronto tra le due, abituate a vivere in epoche diverse senza aver approfondita conoscenza l’una degli anni Ottanta e l’altra dei Duemila.

Blumhouse cerca nuovamente di coniugare divertimento e spavento dopo il successo di titoli come Freaky e M3gan, affidandosi alle capacitò di Kiernan Shipka, meglio nota come la protagonista della serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina, troppo presto cancellata.

Diretto da Nahnatchka Khan, il film Prime Video Totally Killer è stato scritto da David Matalon, Sasha Perl-Raver e Jen D’Angelo. A completare il cast, oltre alle tre protagoniste, concorrono gli attori Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah, Jonathan Potts e Randall Park.

“Mi sono innamorata del mio personaggio. Jamie è un’adolescente moderna ma anche imperfetta, che non ha ancora una visione generale della sua vita”, ha commentato l’attrice Kiernan Shipka. “È intelligente ma dedica fin troppo tempo al suo smartphone, ascolta molta musica e si trova in quella fase fluttuante dell’esistenza in cui ancora non si pensa alle cose su larga scala. Ma, viaggiando nel passato, capirà cosa conta davvero”. Nel 1987, Jamie scopre anche quanto sua madre Pam fosse diversa dalla donna iper protettiva che è diventata: “Era la capobanda della cricca di ragazze cattive del liceo, le Mollys: e chi se lo aspettava?”.

“Sarò onesta: l’idea di una commedia horror sui viaggi del tempo è qualcosa a cui non avevo mai pensato in vita mia”, ha commentato la regista Nahnatchka Khan al suo secondo lungometraggio. “Quando Blumhouse e Prime Video mi hanno offerto la regia del film Totally Killer, però, non ho avuto dubbi sul da farsi: la storia era così singolare ed emozionante che dovevo dirigerla. E con un cast del genere non potevo non farlo!”.

E il risultato è un film che, vietato negli Usa ai minori di 16 anni, fa trattenere il fiato per 1 ora e 43 minuti proponendo un viaggio agghiacciante e pieno di suspense, destinato a diventare il cult di Halloween 2023.

