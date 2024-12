Tomorrow and I: La serie Netflix che sconvolgerà le tue idee su tecnologia, morale e tradizione

Q uando la tecnologia sfida la tradizione: scopri i dilemmi morali e futuristici di una Thailandia rivoluzionata in Tomorrow and I, la serie Netflix che ridefinisce il confine tra umanità e innovazione.

Netflix propone dal 4 dicembre la serie tv antologica Tomorrow and I. Cosa succederebbe se la tecnologia iper-avanzata sconvolgesse la moralità e le tradizioni thailandesi? Tomorrow and I parte da questa domanda per accompagnare gli spettatori in un viaggio attraverso una Thailandia futuristica, dove la tecnologia si integra in ogni aspetto della vita quotidiana, portando a un confronto inevitabile con credenze e costumi tradizionali.

Il regista Paween Purijitpanya, noto per i suoi film che sfidano i generi come Body, 4bia e Phobia 2, ha lavorato con il suo team per oltre tre anni per dare vita alla serie tv Netflix Tomorrow and I edesplorare questioni filosofiche e morali attraverso quattro episodi distinti. Parlando della scelta di creare una serie antologica, Paween ha dichiarato: “Ogni tema - clonazione, prostituzione, buddhismo e crisi climatica - è profondo e filosofico. Con il formato antologico possiamo esplorare e mettere in discussione ogni questione più a fondo. È come offrire al pubblico l’esperienza di guardare quattro film diversi”.

Realizzare una visione futuristica così ambiziosa non è stato facile. “È stata una sfida perché tutto doveva essere creato ex novo — l’aspetto della città, gli abiti, la tecnologia e la forma di vari dispositivi”, ha spiegato il regista. La cura dei dettagli è stata fondamentale per costruire un mondo credibile e ha aiutato gli attori a entrare nel cuore dei loro personaggi.

I quattro episodi

Ogni episodio della serie tv Netflix Tomorrow and I affronta un tema specifico, portando gli spettatori a riflettere su questioni universali in modi sorprendenti.

Pecore nere

Un dramma intenso interpretato da Boy-Pakorn Chatborrirak, Ink-Waruntorn Paonil e Poyd-Treechada Hongsyok. Quando la vita di un’astronauta thailandese viene tragicamente interrotta da un incidente, vengono compiuti sforzi straordinari per riportarla in vita attraverso la clonazione. Questo episodio invita gli spettatori a riflettere sul concetto di Karma e sulle implicazioni morali di alterare il destino.

Temi chiave: la lotta tra scienza e spiritualità, l’etica della clonazione e il significato di vita e morte.

Paradiso distopico

Un “paradiso terrestre” che sfida i tabù della società. In questo episodio, interpretato da Violette Wautier e Timethai, robot sessuali intelligenti, addestrati da esperti del settore, soddisfano ogni desiderio fisico ed emotivo. L’episodio esplora come la tecnologia possa ridefinire l’intimità e il concetto di relazioni umane.

Temi chiave: la disumanizzazione delle relazioni, il confine tra piacere e dipendenza, e il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’intimità.

Buddismo digitale

Il terzo episodio affronta un tema profondamente radicato nella società thailandese: la religione. Quando credenze antiche, accumulate in migliaia di anni, si scontrano con l’intelligenza artificiale futuristica, nasce un dilemma. Cosa succede se un Tecno-Monaco sostituisce la Sangha, unendosi al Buddha e al Dharma nella Triplice Gemma? La tecnologia può preservare o distruggere l’essenza della fede? Interpretato da Ray Macdonald, Aelm Thavornsiri e Pongsatorn Jongwilas, l’episodio solleva interrogativi sul futuro del buddhismo.

Temi chiave: il conflitto tra tradizione e innovazione, la spiritualità in un’era tecnologica, e la ridefinizione della fede.

La ragazza calamaro

La serie si conclude con una storia ambientata in un mondo devastato dalla crisi climatica. In un Paese sommerso da piogge interminabili, due giovani migliori amiche, interpretate da Tangkwa-Chananticha Chaipa e Minna-Wanichaya Pornpanarittichai, cercano di sopravvivere in una baraccopoli trascurata. Una pandemia trasmessa dall’acqua minaccia ulteriormente la loro comunità, mentre i potenti privilegiano il guadagno personale rispetto al benessere pubblico.

Temi chiave: le disuguaglianze sociali, la resilienza umana di fronte al disastro e l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico.

Il poster della serie tv Netflix Tomorrow and I.

Una profonda riflessione

Oltre all’intrattenimento, la serie tv Netflix Tomorrow and I punta a stimolare il pubblico. Come afferma Violette Wautier, “Spero che ogni episodio spinga gli spettatori a riflettere su quale sia la risposta migliore per ciascuna situazione. Questa esplorazione potrebbe portarci a prospettive più ampie, anche oltre ciò che accade nella serie”.

Tomorrow and I non è solo un viaggio in una Thailandia futuristica, ma anche un’opportunità per interrogarsi sul rapporto tra tecnologia, etica e tradizione. La serie debutta il 4 dicembre, esclusivamente su Netflix. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza visiva unica che vi porterà a esplorare il futuro in modi inaspettati e non sempre piacevoli.

