Tom Jones: Il trovatello di Fielding rivive in una nuova serie tv

T om Jones, l’affascinante trovatello che affronta un viaggio alla scoperta di sé, è ora al centro di una nuova serie tv in costume in quattro puntate. Al centro del racconto, la sua storia d’amore (osteggiata) con la vivace ereditiera Sophia.

Debutta il 30 aprile negli Stati Uniti la serie tv Tom Jones, adattamento in quattro parti di uno dei romanzi più famosi di Henry Fielding che offre una visione del tutto nuovo alla storia dell’amore di un giovane illegittimo e una bella ereditiera. Solly McLeod interpreta Tom, con Sophie Wilde nei panni di Sophia, l’oggetto della sua infatuazione, e Hannah Waddingham in quelli dell’iconica seduttrice Lady Bellaston.

Il cast stellare della serie tv Tom Jones include anche gli attori James Fleet, Shirley Henderson, Alum Armstrong, Pearl Mackie e tutta una serie di altri talenti in grado di far rivivere l’Inghilterra di metà Settecento, con tutte le sue passioni, pregiudizi, vizi e dissolutezze.

Un trovatello di campagna

Tom Jones, l’eroe vigoroso ma dal buon cuore dell’omonimo romanzo di Henry Fielding del 1749, è uno dei personaggi più adorabili della letteratura anglosassone. E rivive ora in un nuovo adattamento grazie alla serie tv Tom Jones, trasmessa negli Stati Uniti da PBS e nel Regno Unito da Itv. L’attore Solly McLeod, già visto in House of Dragon, interpreta il ruolo del protagonista, un trovatello già impersonato al cinema da Albert Finney in un film del 1963 e in televisione da Max Beesley in una serie tv della BBC del 1997.

La serie tv Tom Jones, ovviamente in costume, comincia quando Tom viene abbandonato da piccolo a Paradise Hall, la casa del magnanimo gentiluomo di campagna Allworthy (James Fleet), che lo accoglie sotto la sua ala e lo cresce come se fosse suo figlio. Ma, nonostante i tentativi dell’uomo di tenerlo sulla retta via, Tom si trova spesso nei guai a causa dei suoi flirt con le donne. “Tom ha una natura spensierata”, ha spiegato Solly McLeod. “È un ragazzo divertente, genuino e non giudicante. In questa nuova versione è meno sbarazzino e più ignaro di quello che fa”.

Man mano che la storia procede, Tom crea un forte legame con l’esuberante Sophia Western ((Sophie Wilde), la nipote dello stravagante vicino di casa Squire Western (Alun Armstrong), ma l’amore tra i due ragazzi va incontro a notevoli ostacoli. Le rispettive famiglie osteggiano l’unione e per di più preferirebbero che Sophia sposasse William Blifil (James Wilbraham), il cugino geloso di Tom.

Il poster originale della serie tv Tom Jones.

Crescere, a fatica

Tom e Sophia finiranno così a Londra, dove il comportamento del giovane continuerà a causare guai e preoccupazioni. “Tom e Sophia hanno un legame sincero”, ha continuato McLeod. “Sono le uniche due persone sane in un folle mondo di personaggi bizzarri e sopra le righe. Tuttavia, Tom Jones, nella serie tv come nel romanzo, si imbatte in situazioni che continuano a danneggiarlo ma da ognuna di esse imparerà qualcosa. L’essere un trovatello lo spinge a dimostrare di essere un gentiluomo: desidera fare la cosa giusta ma a volte finisce per fare la corsa sbagliata”.

Per McLeod interpretare la serie tv Tom Jones è stata una sfida da vincere ma anche eccitante, dal momento che si è ritrovato a lavorare a fianco a fianco con una serie di attori conosciuti in tutto il mondo, a cominciare da Hannah Waddingham, nota per il cult Ted Lasso, che interpreta la zia di Sophia, quella Lady Bellaston in grado di ordire trame come nessun altro, e Shirley Henderson, nei panni dell’altra zia di Sophia, quella che le insegna (anche esasperatamente) le buone maniere.

