A rriva su Sky il film (inedito per le sale) To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti, in cui Shailene Woodley interpreta una giovane e tormentata poliziotta, assoldata per dare la caccia a un assassino seriale e misantropo.

Sky trasmette in prima visione assoluta la sera del 5 agosto il film To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti. Diretto da Damián Szifron e con gli attori Shailene Woodley e Ben Mendelsonh, racconta la storia di una talentuosa ma problematica poliziotta che a Baltimora si ritrova a lavorare con l’FBI per tracciare il profilo dell’individuo che sta terrorizzando la città. Il tutto mentre anche lei è tormentata dai propri demoni interiori.

Eleonor, la protagonista femminile del film Sky To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti, è una giovane investigatrice della polizia che lotta costantemente con i demoni del suo passato pur cercando di rimanere concentrata sul lavoro. La situazione per lei comincia a cambiare quando viene reclutata dal capo investigatore dell'FBI Geoffrey Lammark (Mendelsohn) per aiutare a profilare e rintracciare il lavoro di un serial killer instabile.

Mentre la polizia e l'FBI lanciano una caccia all'uomo a livello nazionale, le squadre sono costrette a riconsiderare il comportamento senza precedenti del misterioso assassino. Dato il suo passato e la sua psiche tormentata, Eleanor (versione moderna della Clarice Sterling del capolavoro Il silenzio degli innocenti, con le dovute differenze del caso) potrebbe essere l'unica persona in grado di comprenderne la mente e assicurarlo finalmente alla giustizia.

Lontano dagli stereotipi

Il film Sky To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti si apre con una sequenza sensazionale e creativa che cattura una serie di omicidi intricati perpetrati dal killer protagonista che spara durante lo spettacolo pirotecnico di Capodanno. Con più di 20 cadaveri sparsi per la città di Baltimora, spetta alla polizia locale e ai migliori agenti dell'FBI mettere insieme i pezzi e trovare giustizia per le famiglie. Ed è qui che entra in gioco Lammark, un uomo che utilizza per scoprire la verità metodi che sembrano abbastanza bizzarri per un investigatore che dovrebbe avere una lunga carriera nella risoluzione di omicidi.

Il suo piano coinvolge Eleanor, una giovane poliziotta accorsa per prima sulla scena di uno dei più raccapriccianti degli omicidi. Sebbene abbia una storia di dipendenza e un tentativo fallito di entrare nell'FBI alle spalle, Lammark crede nelle sue potenzialità. Del resto, Eleanor si affida ai suoi istinti e alla sua astuzia per ogni sua mossa. Man mano che l’indagine progredisce così fanno anche le sparatorie di massa. La coppia, insieme a un altro agente dell'FBI, Mackenzie (Jovan Adepo), non deve solo correre contro il tempo ma affrontare anche la politica e la resistenza che arriva da più parti: i poteri forti vorrebbero una rapida risoluzione del caso.

Lammark pensa che si stiano avvicinando all’assassino e richiede più tempo: Falco deve solo combattere i suoi demoni, perché se ci riuscisse, potrebbe essere in grado di salvare la situazione.

Il regista Damián Szifron si è fatto un nome con Storie pazzesche qualche anno fa. Anche se non è così creativo o da premi come nel caso della sua opera prima, è chiaro che Szifron è un narratore abile. La sceneggiatura che ha co-scritto con Jonathan Wakeham non cerca di fare troppo e, anche se un po' più di caratterizzazione per i protagonisti sarebbe stata gradita, non prende direzioni fuorvianti. Elementi che rendono il film Sky To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti meno stereotipato del previsto, con i buoni che trionfano sul cattivo.

To Catch a Killer - L'uomo che odiava tutti: Le foto del film 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT