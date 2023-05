Tin & Tina: Su Netflix, un film sulla paura di Dio con due gemelli poco “angelici”

A rriva su Netflix il film Tin & Tina, con al centro due gemelli di sette anni che giocano traendo ispirazione dalla Bibbia. Al centro della storia, c’è la paura che tutti quanti proviamo nei confronti della religione e delle sue derive.

Netflix propone dal 26 maggio Tin & Tina, un film diretto da Rubin Stein. Di produzione spagnola, racconta la storia di una giovane coppia che, dopo un traumatico aborto spontaneo, adotta da un convento due gemelli molto particolari, la cui ossessione per la religione non tarda a turbare tutta la famiglia.

Interpretato da Milena Smit, Jaime Lorente, Carlos Gonzalez Morollon e Anastasia Russo, il film Netflix Tin & Tina è un thriller religioso con sfumature horror che trae spunto dall’omonimo cortometraggio del regista, presentato in oltre 200 festival internazionali.

La trama del film

Tin & Tina, il film proposto da Netflix, comincia quando Lola (Mila Smit) perde il figlio che stava aspettando. Il dolore e la disillusione sono talmente forti che Lola perde anche la sua fede in Dio. Nel tentativo di riacquistarla, decide di recarsi con il marito Adolfo (Jaime Lorente) in un convento.

Ed è qui che i due incontrano Tin e Tina, due angelici gemelli di sette anni da cui Lola si sente stranamente attratta. Sebbene Adolfo non nutra lo stesso interesse, la coppia decide di adottare i gemelli. Tuttavia, con il passare del tempo Lola comincia a diventare vittima di una spirale di sospetti e ossessione per i bambini e i loro macabri giochi religiosi, tesi a interpretare letteralmente i testi biblici. La sua sarà una via crucis in cui confrontarsi con i concetti di morte, castigo, redenzione, religione e Dio.

Il poster originale del film Netflix Tin & Tina.

La paura di Dio

Definito da Variety come "uno dei dieci registi spagnoli da tenere sott’occhio", Rubin Stein è al suo primo lungometraggio ma ha alle spalle una trilogia di corti in bianco e nero che hanno portato la critica a considerarlo “un incrocio tra Guillermo del Toro e David Lynch” o “un grande allievo di Hitchcock”.

Tin & Tina, il film disponibile su Netflix, è l’espansione di un suo cortometraggio e trova origine in un episodio appartenuto alla sua infanzia. “Mia nonna era molto cattolica e mi ha fatto quasi da guida religiosa”, ha ricordato il regista. “Tuttavia, la lettura della Bibbia era per me terrificante per via della violenza che sprigionava da ogni pagina. Quelle storie di santi, apostoli, angeli, demoni, miracoli, peccati, penitenze, morti e resurrezioni scatenavano in me pensieri e immagini inquietanti”.

“Ricordo anche di aver chiesto a un prete cosa fosse l’anima. Mi rispose che era amare, amare Dio. Contrariamente a quanto sperassero mia nonna e i preti, la paura di quel Dio misterioso e onnipotente diventava in me sempre più grande. Nonostante tutte le buone intenzioni, quelle storie per me erano materiale infiammabile. E ciò mi ha fatto capire con il tempo quanto la libera interpretazione dei testi sacri possa dare origine al fanatismo religioso e al terrorismo nella sua definizione più pura: dominazione attraverso il terrore”.

“Tin & Tina è un film che affronta argomenti come l’infanzia, la famiglia, la religione e i confini tra Bene e Male: tutte questioni complesse con cui ci confrontiamo tutti i giorni. E in poche parole è un thriller condito da una certa dose di paura e umorismo nero, un elemento a cui noi spagnoli siamo portati quasi per natura per alleggerire la tensione”.

La storia è anche ambientata in un momento particolare, i primi anni Ottanta e non oggi. “Sono nato nel 1982, l’anno dei Mondiali di Spagna”, ha continuato il regista. “Ma, qualche mese prima, tutto stava per prendere una piega terribile. Il fallito colpo di Stato del 1981 ha segnato un punto di non ritorno, scuotendo le fondamenta di tutta la Spagna. È stato terrificante. Pertanto, mi è sembrato il contesto più appropriato per raccontare una storia incentrata su una donna le cui fondamenta personali, morali e sociali, barcollano pericolosamente portandola a imparare a convivere con la paura. Ecco, Tin & Tina non è un film di paura ma u film sulla paura”.

Tin & Tina: Le foto del film 1/32 2/32 3/32 4/32 5/32 6/32 7/32 8/32 9/32 10/32 11/32 12/32 13/32 14/32 15/32 16/32 17/32 18/32 19/32 20/32 21/32 22/32 23/32 24/32 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 PREV NEXT