Time is Up 2: Bella Thorne e Benji ancora insieme nel film Prime Video

B ella Thorne e Benjamin Mascolo tornano a fare coppia nel film Time is Up 2, sorpresa targata Prime Video per ottobre 2022. La storia riprende da dove si era interrotta nel primo film e va incontro a una profonda crisi.

Time is Up 2, il sequel del film di Elisa Amoruso con Bella Thorne e Benjamin Mascolo, è la sorpresa tenuta fino al momento segreta che Prime Video regala ai suoi spettatori per il 27 ottobre 2022. Come il precedente film, anche Time is Up 2 è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone per Lotus Production in collaborazione con Prime Video.

A Bella Thorne e Benji, si affiancano questa volta Alma Noce, Francesca Inaudi, Simone Coppo, Bruno Di Chiara, Barbara Giummarra, Michael Rodgers, Linda Zampagione, Edoardo Miulli e Anna Sophia Rosata. Il soggetto di Time is Up 2 è di Marco Belardi mentre la sceneggiatura è firmata da Elisa Amoruso, Anita Rivaroli e Marco Borromei.

Il poster di Time is Up 2.

La trama del film Time is Up 2

Time is Up 2, film original Prime Video, prosegue la storia di Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo).

Innamorati e desiderosi di scoprire il futuro insieme, Vivien e Roy si ritroveranno a vivere un viaggio inaspettato nella terra di origine di Roy, la Sicilia. Un luogo che nasconde però persone e segreti, non del tutto legati al passato, che metteranno a dura prova la coppia. I due saranno posti davanti a tante domande sui loro sentimenti, sui loro desideri e soprattutto sul futuro.

L’amore riuscirà anche questa volta a superare ogni ostacolo?

Sullo sfondo della Sicilia

“Time is Up 2, su Prime Video dal 28 ottobre, è un film concepito come seguito di Time is Up”, ha spiegato la regista e sceneggiatrice Elisa Amoruso. “Di conseguenza la storia inizia da dove abbiamo lasciato i protagonisti, Vivien e Roy, in viaggio insieme”.

“A differenza del primo film, Time is Up 2 è girato interamente in Italia, in Sicilia, dove Roy, il protagonista, torna per vendere un casale diroccato che gli è stato lasciato in eredità. L’atmosfera, dunque, è quella assolata e desertica della campagna siciliana, che contrasta molto con la realtà cittadina del quartiere americano in cui Vivien è nata e cresciuta”, ha continuato Amoruso.

“Gli elementi visivi contribuiscono a creare il contrasto e lo scollamento tra la ragazza americana e le strade di un paesino barocco come Noto, una campagna brulla e selvaggia, paesaggi spesso vuoti, un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. In questo mondo così lontano da lei, Vivien si accorge progressivamente della distanza culturale che esiste tra lei e Roy e il tema del film diventa come riesce una coppia di persone così distanti a far conciliare le proprie ambizioni e a trovare degli orizzonti comuni”, ha affermato Amoruso.

La crisi di coppia

Al centro del film original Prime Video Time is Up 2 c’è la crisi che interessa la coppia formata da Vivien e Roy. A portare squilibrio nel loro legame è in primo luogo la gelosia che Vivien prova nei confronti di Anna, una giovane interpretata da Alma Noce. “Anna è una ragazza che fa di tutto per avvicinarsi a Vivien e ottenere la sua fiducia”, ha spiegato Elisa Amoruso. “Il suo vero scopo è però arrivare a Roy, che conosce e di cui è segretamente innamorata da quando era bambina”.

Anna è una sorta di “dark lady ambigua e misteriosa, che non svela fino alla fine il vero motivo per cui si è legata a Vivien. Sembra disposta a tutto per ottenere i suoi scopi e di conseguenza l’atmosfera nel corso del film vira verso quella di un thriller sentimentale in cui non è mai chiaro quale sia la posizione di Anna e cosa si nasconda nel passato di lei e Roy”. Un passato che culmina, dopo essere stati svelato progressivamente con dei flashback nella rivelazione di un’incidente che ha profondamente unito i due da bambini. Ma il punto di maggiore tensione nell’inedito triangolo amoroso si avrà durante una festa a Noto, in un palazzo barocco, in cui Anna sembra coinvolgere Roy nella sua spirale di seduzione.

“Time is Up 2 segue Vivien e Roy nel loro percorso di formazione: sono giovani e hanno sogni e desideri da inseguire, ma allo stesso tempo devono fare i conti con il loro percorso sentimentale, con quanto siano in grado di essere una coppia, quando gli obiettivi cambiano e si cerca di costruire un futuro insieme. Vivien e Roy, crescendo, fanno i conti con le loro fragilità e si preparano ad affrontare i conflitti del passaggio all’età adulta”, ha concluso la regista.

