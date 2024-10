H orror, nostalgia anni 2000 e un mistero che tiene col fiato sospeso: Time Cut arriva su Netflix in tempo per Halloween. Riuscirà la giovane Lucy a salvare sua sorella fermando un killer del passato?

Netflix propone dal 30 ottobre in esclusiva il film Time Cut. Diretto da Hannah Macpherson, il film Netflix Time Cut coniuga horror e viaggi nel tempo per raccontare la storia di una studentessa che, viaggiando per caso fino al 2003, decide di fermare il serial killer che ha ucciso in passato sua sorella.

Del resto, chi di noi non vorrebbe tornare fino ai primi anni Duemila e crogiolarsi tra card dei Pokémon, canzoni di Britney Spears e jeans a vita bassa? Ma quello che per tutti è solo un sogno destinato a non concretizzarsi mai si trasforma in realtà per Lucy Field (Madison Bailey), una giovane millennial il cui viaggio nel passato non è frutto della nostalgia ma di una questione di vita o di morte.

Piccola scienziata prodigio, il giorno in cui scopre una macchina del tempo, la liceale Lucy decide di usarla per impedire il crimine che ha segnato e sconvolto per sempre la sua giovane esistenza: l’omicidio della sorella maggiore Summer (Antonia Gentry). Riuscirà però a sopravvivere al 2003 e a smascherare l’assassino? O dovrà dire addio per sempre alla sua vita futura?

Accanto alle due protagoniste, nel film Netflix Time Cut recitano anche Griffin Gluck, Michael Shanks e Rachel Crawford. La sceneggiatura è invece firmata dalla stessa Macpherson con Michael Kennedy.

Accettarsi oggi come ieri

“Adoro dirigere film spaventosi — soprannaturale, thriller, fantascienza — ma l'elemento del viaggio nel tempo in Time Cut era qualcosa di nuovo per me”, ha dichiarato Macpherson, la regista del film che Netflix propone per Halloween. “È davvero divertente che parli degli adolescenti di oggi ma anche che guardi indietro a quelli di più di vent'anni fa, quando io ero giovane. Le cose sono cambiate in modi folli (a volte esilaranti, altre volte terrificanti), ma il punto è che crescere è difficile, non importa in quale epoca tu viva. Le stesse cose che contano ora contavano già nel 2003: sentirsi accettati per ciò che si è e trovare i propri simili”.

“Time Cut è un mistero e spero che il pubblico si diverta a scoprire chi è il killer e perché ha fatto tutto ciò”, ha continuato la regista. “È anche molto emozionante vedere Madison e Antonia interpretare le sorelle: la loro chimica è fantastica e non vedo l'ora che le persone vedano questa coppia iconica insieme sullo schermo”.

Antonia Gentry ha poi dichiarato che ha “adorato” lavorare con Madison Bailey. “È stato molto divertente: ci siamo subito trovate”, ha raccontato. “Fuori dal set ci divertivamo sempre a giocare a Mario Kart o a fare shopping!”. Gentry ha anche anticipato anche un “colpo di scena inaspettato alla fine” del film, uno che avrebbe probabilmente apprezzato anche come spettatrice, vista la sua passione per il genere slasher. “Adoro il gore e sono cresciuta guardando tantissimi film horror con mia madre”.

Il poster del film Netflix Time Cut.

Tra sorelle

Il film Netflix Time Cut utilizza elementi amati del genere horror, come i viaggi nel tempo e un serial killer in una piccola città (c'è persino una scena di inseguimento in un centro commerciale, l'ambientazione per eccellenza degli anni 2000), ma riesce a mantenere la sua storia fresca, grazie alla genuina relazione tra sorelle che sta al centro della trama.

“La sceneggiatura di Michael Kennedy era molto intelligente, spaventosa e divertente, ma ciò che mi ha davvero conquistata è stata la relazione tra le sorelle”, ha assicurato Macpherson. “Questa è una storia d'amore tra due sorelle separate dal tempo e dalla violenza, e vediamo come riescono a ritrovarsi. Mia sorella è la mia migliore amica e raccontare una storia su cosa sono disposte a sacrificare queste due giovani donne l'una per l'altra è stato speciale per me. Il film ha anche un grande messaggio per tutti quanti: prendiamo in mano il controllo del nostro futuro”.

