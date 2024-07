A rriva la serie tv Time Bandits che, ispirandosi a un classico del cinema, invita a vedere il mondo con gli occhi dei bambini e, perché no, a riscrivere la storia.

Apple TV+ propone dal 24 luglio la serie tv Time Bandits, primo adattamento televisivo in dieci episodi del film cult I banditi del tempo. Creata per la televisione da Jemaine Clement, Iain Morris e Taika Waititi, la serie tv Time Bandits è un viaggio imprevedibile attraverso il tempo e lo spazio che vede protagonisti un gruppo sgangherato di ladri e la loro nuova recluta: un appassionato di storia di 11 anni di nome Kevin. Insieme intraprendono un'emozionante ricerca per salvare i genitori del ragazzo e il mondo intero.

Guidato da Lisa Kudrow, l'eccentrico gruppo di banditi si imbarca in avventure epiche lottando contro le forze del male che minacciano le loro conquiste e la vita, così come loro la conoscono. Viaggiando attraverso il tempo e lo spazio, si imbattono in mondi affascinanti di un passato lontano, alla ricerca di tesori, potendo sempre contare su Kevin per far luce su ogni pagina di storia che attraversano. I Banditi del Tempo assistono così alla creazione di Stonehenge, vedono il cavallo di Troia in azione, sfuggono ai dinosauri nell'era preistorica, provocano il caos durante il Medioevo, sperimentano l'era glaciale, visitano le antiche civiltà e tanto altro ancora lungo il percorso.

Sulle orme di un classico

Nel 1981, la sfrenata immaginazione di Terry Gilliam dei Monty Python regalò al mondo I banditi del tempo, un epico film d'avventura co-scritto con il suo collega Python Michael Palin e prodotto dalla Hand Made Films di George Harrison. Raccontando la vicenda di Kevin (Craig Warnock), un ragazzo di 11 anni ossessionato dalla storia che intraprende un'avventura nel tempo con un gruppo di personaggi stravaganti che irrompono nel suo armadio, il film divenne subito un classico.

Nonostante gli sforzi di Gilliam, un sequel non si materializzò mai. Ma ora, sei anni dopo l'annuncio della serie tv di Apple TV basata sul film, è finalmente arrivato il reboot, Time Bandits. È co-creato dal duo di What We Do in the Shadows Jemaine Clement e Taika Waititi, insieme allo scrittore di The Inbetweeners Iain Morris, tutti fan del lungometraggio originale.

"Io comprai una copia in VHS del film I banditi del tempo e la consumai guardandola e riguardandola!", rivela Morris. "Anni dopo, comprai il copione originale di Palin a un'asta di beneficenza. L'ho tenuto sulla mia scrivania durante tutta la produzione della serie e occasionalmente lo sfogliavo pensando: 'Posso rubare questa battuta?'".

Clement, invece, non ha mai dimenticato la prima volta che ha guardato il film, che vedeva John Cleese nei panni di Robin Hood, Sean Connery come re Agamennone dell'antica Grecia e Ian Holm come Napoleone Bonaparte. "Quando vidi il film da bambino, accadeva tutto ciò che avevo sempre desiderato: qualcuno che mi portasse via in un luogo emozionante. E, nonostante tutta la tecnologia che abbiamo oggi, i bambini sono ancora interessati alla storia, agli antichi egizi, ai vichinghi e ai dinosauri. Mio figlio ora ha la stessa età di Kevin e ama la storia così come la amava lui. L'idea di poter effettivamente visitare quei mondi è davvero eccitante".

I nuovi Banditi del Tempo

La serie tv Time Bandits inizia con un nuovo gruppo di Banditi che atterra nella stanza di Kevin (ora interpretato da Kal-El Tuck) attraverso un varco temporale, portandolo in un emozionante viaggio attraverso le epoche in visita a mondi che aveva precedentemente solo studiato nei suoi libri di storia. Inoltre, Kevin è in missione per salvare i suoi genitori, che sono stati trasformati in carbone.

Spiega Tuck: "Kevin fa sì che gli eventi storici accadano veramente: senza la sua interferenza, sarebbe potuto andare tutto terribilmente storto. Alla fine della serie, Kevin è diverso perché ha vissuto molte esperienze. È diventato molto più coraggioso e ha molti più amici".

Meglio conosciuta per il suo ruolo di Phoebe in Friends, Lisa Kudrow interpreta la Bandita del Tempo Penelope e crede che la serie offrirà una pura scarica di adrenalina agli spettatori. "Non so se c'è qualcosa di questa portata in televisione. È un'avventura, c'è pericolo e molti momenti del tipo 'Come faranno a uscirne?'. C'è anche molta comicità".

E, mentre i Banditi del Tempo si descrivono come un collettivo egualitario, Kudrow dice che Penelope dà gli ordini o almeno così crede. "Mi piace che creda di essere la più intelligente della situazione. Non lo è davvero, ma mi piace che sia prepotente e non abbia paura di prendere decisioni per poi non prendersi alcuna responsabilità per esse. Quando qualcuno non ha idea di come viene percepito, mi fa sempre ridere".

L'attore di Vikings Tadhg Murphy interpreta il ruolo di Alto, un altro bandito, e anche lui, come i creatori dello show, è stato affascinato dal film originale. "Crescendo in Irlanda negli anni Ottanta, ricordo di aver visto il poster intrigante di I banditi del tempo e così ho noleggiato il video. Ricordo chiaramente quando le porte dell'armadio si aprono e i Banditi entrano nella stanza del bambino e partono per un'avventura. È una fantasia comune per qualsiasi bambino, no? Quell'ingresso è impresso nella mia mente".

Roger Jean Nsengiyumva da vita un'anima più stravagante e meno minacciosa con Widgit, un altro dei Banditi. "Widgit è un idiota, nel vero senso della parola. È emotivamente indisponibile, ma è mosso da buone intenzioni", dice. "Avevo principalmente interpretato ruoli seri in precedenza, quindi è stato davvero divertente lavorare con Iain, Jemaine e Taika su una commedia. Time Bandits è abbastanza intelligente per gli adulti, ma anche leggera e piena di fantasia per i giovani che possono appassionarsene. Penso che ispirerà le persone ad ascoltare di più i bambini e a condividere il loro modo di vedere il mondo".

