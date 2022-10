Till: Un film ripercorre la straziante e vera storia di una madre contro il razzismo

E sce nei cinema americani Till, un film destinato a far parlare di sé nella notte degli Oscar. Racconta la vicenda di Mamie Till-Mobley attraverso gli occhi di una madre nera che desidera giustizia per il figlio in un’America razzista e misogina.

Diretto da Chinonye Chukwu e sceneggiato dallo stesso con Michael Reilly e Keith Beauchamp, il film Till racconta la straziante e vera storia dello storico linciaggio del quattordicenne Emmett Till - la cui unica colpa fu quella di fischiare a una donna bianca nel Mississippi del 1955 – attraverso gli occhi della madre Mamie Till-Mobley.

La vicenda di Mamie Till-Mobley già quest’anno è stata raccontata in una serie tv, Women of the Movement, ma è ora al centro di un film che è stato già presentato con successo a vari festival e che si candida a divenire uno dei favoriti per la corsa all’Oscar. Ciò che rende ancora più interessante il film è che è raccontato dalla prospettiva di Mamie Till-Mobley ed è co-sceneggiato e diretto da una donna nera come lei.

La trama del film Till

Il film Till comincia con Mamie Till-Mobley che, rimasta vedova a crescere i figli, è l’unica donna nera che lavora per l’Air Force di Chicago. La sua parabola personale diventa rivoluzionaria nel momento in cui insiste affinché il mondo intero sia testimone dell’orrore del corpo del figlio, brutalmente pestato. La sua decisione di lasciare la bara aperta per mostrare i segni delle violenze viene presa come un atto di sfida contro l’oppressione e l’odio.

“Volevo che il mondo intero vedesse cosa hanno fatto a mio figlio”, dice la vera Mamie in quell’occasione. Le immagini in breve tempo raggiungono il loro obiettivo grazie alla pubblicazione in esclusiva su Jet Magazine, facendo il giro del mondo. L’audacia di Mamie pian piano si trasforma in un assist incredibile per il movimento dei diritti civili, spingendo la donna a diventare – anche se con riluttanza – un’attivista dell’NAACP e combattere per la giustizia sociale e la formazione scolastica.

Il poster del film Till.

Un punto di vista materno

“Quando mi è stato proposto di scrivere il film Till, dovevo sovvertire ogni aspettativa e scegliere una narrazione unica”, ha commentato la regista Chinonye Chukwu. Il punto di vista scelto è stato dunque quello di Mamie Till-Mobley: una donna senza il cui impegno la memoria del figlio sarebbe scomparsa nel nulla. “Mi sono sentita in dovere di sostenere il lascito morale di Mamie e di riaccendere i riflettori su di lei, com’è giusto che fosse”.

Ciò che altre biografie non hanno mai sapientemente portato alla luce è la resilienza e il coraggio di Mamie di fronte alle avversità e al peso di una tragedia devastante e indicibile. “Mamie è stata una donna dalle mille sfumature. Raccontarla è stato un compito arduo, che ho accettato con rispetto e grande responsabilità”, ha aggiunto la regista. “Ogni giorno, Mamie combatté contro il razzismo, il sessismo e la misoginia, tutte piaghe che sono aumentate dopo la sua esposizione pubblica. Ma non si arrese mai: diventò semmai una guerriera in nome della giustizia, forgiando anche il mio impegno nell’attivismo”.

Tuttavia, la regista ha voluto consapevolmente lasciare la violenza fuori dal film Till. “Non mi interessava mostrare la brutalità dei fatti. Volevo raccontare dell’amore di Mamie per suo figlio: ecco perché il mio film, Till, è una storia d’amore, con tutte le sofferenze che ha comportato. Ho cercato di mantenere l’equilibrio tra la perdita, il dolore e il senso di appartenenza culturale. Spero che la figura di Mamie ci aiuti a capire che tutti quanti dobbiamo trovare dentro di noi la forza per lottare se vogliamo veramente un cambiamento”.

La regista Chinonye Chukwu e l'attrice Danielle Deadwyler sul set del film Till.

La vera storia di Mamie Till-Mobley

Nel 1955 la trentaquattrenne afroamericana Mamie Till-Mobley, al centro del film Till, rischiò la sua vita per ottenere giustizia. Emmett, il figlio quattordicenne, aveva trovato la morte in maniera orribile nel sud degli Stati Uniti. Si ricorda che allora nel Sud vigevano le cosiddette leggi Jim Crow, che mantenevano la segregazione razziale in tutti i servizi pubblici all’insegna del motto “separati ma uguali”.

Non volendo che l’omicidio del figlio venisse insabbiato e scomparisse dall’attenzione dei giornali, Mamie scelse di portare il mondo a conoscenza del suo dolore. Impiegata nel servizio civile di Chicago (dove i genitori si erano trasferiti per sfuggire alle piantagioni di cotone del Sud), abbandonò la sua vita tranquilla per capire cosa fosse successo al suo ragazzo.

Mentre lei trascorreva una tanto attesa vacanza in visita ai parenti in Nebraska, Emmett aveva raggiunto i cugini nel Mississippi per trascorrere con loro la fine dell’estate. L’ultima volta che Mamie vide il figlio fu quando lo accompagnò al treno. La notizia della sua uccisione la investì di un dolore fino a quel punto impensabile.

L'OMICIDIO DEL FIGLIO

Inorridita da come il corpo di Emmett venne mutilato, Mamie prese una decisione sbalorditiva. Come monito, volle che la bara del figlio rimanesse aperta, attirando così quasi 50 mila persone a Chicago. Le cronache narrano come in molti, alla vista del corpo, andassero via in lacrime o svenissero.

Le indagini della polizia portarono in un primo momento all’arresto di due degli assassini. Il tribunale del Mississippi però li assolse dando il via a una tempesta di fuoco e critiche che dagli Usa arrivò fino in Europa. Per difendersi, il senatore James O. Eastland, convinto segregazionista, divulgò false notizie alla stampa sul conto di Emmett.

NESSUN SUPPORTO DALLE AUTORITÀ

A nulla valsero i tentativi di Mamie di rivolgersi al presidente Dwight Eisenhower o al direttore dell’Fbi J. Edgar Hoover. L’opinione pubblica e la comunità afroamericana furono dalla parte di Mamie sin da subito. Migliaia di lettere di protesta arrivarono alla Casa Bianca e le adesioni al movimento per i diritti civili aumentarono vertiginosamente. Marnie tenne discorsi pubblici nelle piazze. Moltitudini e moltitudini di persone ascoltarono le parole strazianti di una madre a cui era stato strappato il figlio senza alcun valido motivo.

MAMIE COME ROSA PARKS

Le lotte di Mamie Till-Mobley segnarono la coscienza collettiva. Tanto quanto l’episodio di cui, nel dicembre del 1955, si rese protagonista Rosa Parks. I loro due casi avviarono con l’intervento del ventiseienne Martin Luther King un percorso che sarebbe arrivato fino a oggi. Nel film Till, Mamie ha il volto dell’attrice Danielle Deadwyler.

