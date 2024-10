T icket to Paradise è il film che su Canale 5 ricompone la coppia formata da Julia Roberts e George Clooney. È una commedia romantica che riflette sull’amore in tutte le sue sfumature.

Il film Ticket to Paradise, in onda su Canale 5 il 29 ottobre, è la commedia che ha segnato il ritorno sullo schermo della coppia composta da Julia Roberts e George Clooney. Diretto da Ol Parker, il film di Canale 5 Ticket to Paradise, distribuito in Italia da Universal Pictures, si prefigura come un evento, dal momento che Roberts e Clooney non giravano insieme dal 2016, dai tempi dell’apprezzato Money Monster – L’altra faccia del denaro.

Nel segno della screwball comedy, Ticket to Paradise racconta la storia di David (Clooney) e Georgia (Roberts), una coppia divorziata che si ritrova a condividere una missione: impedire all’innamorata figlia Lily (Kaitlyn Denver) di compiere il loro stesso errore. Nel cast, troviamo anche gli attori Billie Lourd, Maxime Bouttier e Lucas Bravo.

Una commedia romantica

In un’epoca in cui i grandi studios producono sempre meno commedie romantiche, il film di Canale 5 Ticket to Paradise segna il ritorno a un genere che, nato negli anni Trenta, ha prosperato fino agli anni Duemila, contribuendo anche a lanciare la carriera degli attori George Clooney e Julia Roberts, con titoli che vanno da Un giorno… per caso fino a Il matrimonio del mio migliore amico.

“Le commedie romantiche rendono felici le persone, sono qualcosa di gioioso e ottimista”, ha spiegato il regista Ol Parker. “Per questo, durante la prima ondata della pandemia da CoVid ho deciso di scrivere una storia che avesse come obiettivo quello di ridere collettivamente, avendo da subito in mente la coppia Roberts e Clooney”. E la storia sarebbe stata incentrata su una coppia divorziata da tempo che, nel tentativo di impedire alla figlia un matrimonio precipitoso, scopre che la scintilla che aveva tenuto accesa la loro relazione decenni prima potrebbe non essersi spenta del tutto.

Sebbene si tratti di una commedia, il film Ticket to Paradise affronta temi profondi e universali come l’amore, il rimpianto e le emozioni complesse provate dai genitori nel momento in cui i figli compiono i loro primi passi verso l’età adulta. A differenza della maggior parte delle commedie romantiche, che vedono come protagonisti attori tra i 20 e gli inizi dei 30 anni, Ticket to Paradise esplora l’amore, in tutte le sue trasformazioni, e lo fa da un punto di vista più maturo.

Ol Parker, il regista del film Ticket to Paradise.

David e Georgia

Nel film di Canale 5 Ticket to Paradise, George Clooney e Julia Roberts portano in scena i personaggi di David e Georgia, una coppia divorziata che sembra essere d’accordo solo su una cosa: il loro amore per la figlia Lily. E quando quest’ultima, durante il suo viaggio di laurea a Bali, incontra un allevatore di alghe di nome Gede, si innamora di lui e annuncia ai suoi genitori che lo sposerà, c’è solo una cosa che possono fare: collaborare per impedirle di compiere lo stesso errore commesso da loro tanti anni prima.

Quando a Bali David e Georgia si coalizzano con l’obiettivo di fermare la figlia, David inizia a rendersi conto che potrebbe provare ancora qualcosa per la ex moglie, anche se finge che non sia così. “David è sicuro di molte cose che riguardano la sua vita, tranne che del suo rapporto con Georgia”, ha raccontato Clooney. “Provava ancora qualcosa per lei anche durante gli anni in cui erano divorziati, ma era convinto che l’ex moglie fosse andata avanti e che lui dovesse farsene una ragione. Lei ha un nuovo fidanzato e una nuova vita di cui lui non fa parte, e lui non vuole rischiare di stare male per essere stato tagliato fuori o di rendere le cose più complicate di quanto non siano già. E, più di ogni altra cosa, non vuole compromettere il suo rapporto con la figlia Lily”.

L’obiettivo principale di Georgia quando arriva a Bali è assicurarsi che sua figlia non commetta gli stessi suoi errori. Non vuole che Lily perda delle opportunità a causa di una decisione impulsiva. E se è vero che Georgia ha un nuovo fidanzato più giovane, Paul (Lucas Bravo), inizia a mettere in discussione quella relazione dopo aver passato del tempo con il suo ex marito.

In una scena particolarmente memorabile, David e Georgia si ubriacano e ballano in un locale all’interno del mercato. Ben presto i due iniziano a ballare alla vecchia maniera (e a uscire fuori dagli schemi). “Sono convinta che la scena in cui beviamo sia quella che tutti non vedevano l’ora di vedere”, ha dichiarato Roberts. “Una scena molto divertente, che vedeva la presenza di gran parte del cast. La scena del ballo era stata discussa prima, ma quel giorno abbiamo fatto tutto ciò che ci veniva in mente in quel momento. Ed è giusto dire che ogni volta era diversa. Ricordo che a fine giornata ero molto accaldata, sudata e stanca, e mi facevano male le guance per aver riso di George!”.

Julia Roberts e George Clooney nel film Ticket to Paradise.

Lily

Lily, la figlia di David e Georgia, ha il volto dell’attrice Kaitlyn Dever. La ragazza si è appena laureata in Giurisprudenza. Prima di dare inizio alla sua carriera, va in vacanza con la sua migliore amica a Bali, dove incontra un allevatore di alghe balinese di nome Gede e si innamora di lui. Dever ha adorato la storia nel momento in cui l’ha letta. “Ciò che mi ha colpito è stata la storia di Lily e il modo in cui impara a seguire il suo intuito e a fidarsi di se stessa”, ha sottolineato.

“Lily è una persona che ha sempre pensato a una cosa”, ha continuato. “Aveva programmato di studiare molto duramente e di andare bene a scuola in modo da poter diventare un avvocato. Ma quando arriva a Bali e incontra Gede, si rende conto che il nuovo lavoro nella sua città e la costante preoccupazione per ciò che pensano gli altri forse non sono le uniche cose che contano nella vita. Si innamora, si rende conto di come ha vissuto la sua vita e, allo stesso tempo, scopre molto di se stessa e di chi è veramente”.

Ciò di cui Lily potrebbe non rendersi conto nel film Ticket to Paradise è che per tutto questo tempo si è concentrata sull’opinione dei suoi genitori riguardo alle sue decisioni, piuttosto che su ciò che lei stessa vuole. “Lily si è sentita sempre un po’ sotto pressione, perché ha sempre voluto che i suoi genitori fossero orgogliosi di lei”, ha aggiunto l’attrice. “E alla fine scopriamo gradualmente che ciò potrebbe essere in parte dovuto alla pressione che la ragazza esercitava su se stessa e a ciò che pensava i suoi genitori si aspettassero da lei. Vuole molto bene a entrambi”.

George Clooney e Kaitlyn Dever in Ticket to Paradise.

Gli altri personaggi

Accanto ai tre protagonisti principali, nel film di Canale 5 Ticket to Paradise ruotano diversi personaggi. Conosciamoli.

Wren

Wren, la migliore amica d’infanzia di Lily, ha il volto di Billie Lourd, già al fianco di Kaitlyn Dever nel film La rivincita delle sfigate. La giovane è un’amica leale e fedele nei confronti di Lily ed è pronta a vivere qualsiasi avventura le attenda a Bali e non solo.

“Wren è un personaggio scatenato”, ha raccontato Lourd. “È uno spirito libero, affascinante e divertente. È un po’ come me, ma ancora più interessante, a dire il vero. Sta solo aspettando di vedere dove la condurrà la vita, e in questo momento l’ha portata a Bali insieme alla sua migliore amica. Chissà cosa le riserverà ancora il futuro!”.

Kaitlyn Dever e Billie Lourd in Ticket to Paradise.

Gede

Il ragazzo di cui si innamora Lily, Gede è portato in scena da Maxime Boutier. Gede è un allevatore di alghe balinese e l’amore nei suoi confronti è ciò che spinge Lily a voler cambiare completamente vita. Di mentalità aperta, il giovane è culturalmente legato alle sue tradizioni. Gede ha una prospettiva olistica, quasi spirituale, riguardo al suo lavoro di allevatore di alghe, professione che gli è stata tramandata dalla famiglia. Vive la vita giorno dopo giorno, con il suo temperamento tranquillo e pacifico.

“A differenza di Lily, Gede sa esattamente chi è e cosa vuole”, ha aggiunto il regista Ol Parker. “Per lui la vita è molto semplice. Con una professione come quella di allevatore di alghe, si potrebbe pensare che Gede abbia un’idea più semplicistica di cosa sia il lavoro, ma in realtà si tratta di un’organizzazione molto evoluta. È un giovane uomo d’affari di grande successo, ma per lui i soldi non sono quello che conta. Ciò che è importante per lui è che si sta dedicando a qualcosa che mira al rispetto dell’ambiente, che abbia successo ed equilibrio. Vive semplicemente la vita al meglio, e questo è ciò che lo rende straordinariamente attraente agli occhi di Lily”.

Maxime Boutier in Ticket to Paradise.

Paul

Fidanzato molto più giovane di Georgia, Paul ha le fattezze dell’attore Lucas Bravo. Paul è un pilota di linea ed è dolce e gentile nei confronti della compagna. Ma quest’ultima sta iniziando a chiedersi se potrebbe aver bisogno di qualcuno che le tenga testa.

“Il regista Ol Parker mi ha sempre reso partecipe della definizione del personaggio”, ha ricordato l’attore. “Volevamo dar vita a un personaggio mosso dall’amore, che sembra però non comprendere sempre appieno ciò che accade intorno a lui. È un uomo amorevole, appassionato e impacciato, che tenta di proiettare il suo falso ego sulle persone mentre si porta addosso tutta l’ansia del mondo”.

Julia Roberts e Lucas Bravo in Ticket to Paradise.

I luoghi del film

Il film Ticket to Paradise è stato girato principalmente all’interno e intorno alle Isole Whitsunday, al largo della costa del Queensland.

Uno dei luoghi chiave è il Palm Bay Resort a Long Island, in cui si trovava l’allevamento di alghe di Gede. Al Palm Bay Resort la produzione è stata in grado di utilizzare gli edifici esistenti dell’hotel. Tuttavia, lo scenografo Owen Paterson e il suo team hanno aggiunto molti dettagli all’allestimento per renderli simili alle strutture balinesi.

Circa la metà del film è stata girata sull’isola di Hamilton, che fa parte delle Whitsundays. È un’isola in cui non transitano auto, quindi il cast e la troupe hanno dovuto utilizzare le golf cart per spostarsi. Con le golf cart, si impiegavano circa 8 minuti per attraversare l’intera isola.

Il luogo principale dove si assiste agli arrivi e alle partenze sulla spiaggia si chiama Honeymoon Bay. Non essendoci elettricità, i cineasti hanno dovuto ricreare del tutto l’ambiente per un set cinematografico così da poter girare lì.

Ticket to Paradise: Le foto del film 1 / 17 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT