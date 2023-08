Prendersi la vita perfetta della cugina: l’ossessione al centro di un film su Rai 2

R ai 2 propone Ti ruberò la vita, un film thriller che racconta la storia di una psicopatica disposta a tutto per prendersi la vita della cugina e vivere il suo “perfetto” ballo scolastico di fine anno.

Per il ciclo Nel segno del giallo, Rai 2 trasmette la sera del 20 agosto il film Ti ruberò la vita. Diretto da Alexandre Carrére, racconta la storia della diciassettenne Maya Wilson (Erica Anderson) che, dopo aver perso la madre in un tragico incidente in barca, vede sfumare tutta l’eccitazione per il suo ultimo anno di liceo. Tuttavia, quando Sienna (Yvonne Zima), la cugina della madre, si trasferisce in casa di Maya e del padre cardiologo Tony (Mark Lutz), le cose per l’adolescente cominciano a migliorare.

Sienna porta nuovo entusiasmo nella vita di Maya e, in particolare, per la sua partecipazione al ballo scolastico di fine anno, il più grande evento del liceo. Sienna, infatti, non si fermerà davanti a nulla pur di rendere perfetta la serata per la giovane cugina ed è disposta anche a macchiarsi le mani di sangue…

La trama del film

Produzione targata Lifetime, il film di Rai 2 Ti ruberò la vita comincia nel momento in cui la vita dell’adolescente Maya Wilson viene sconvolta dalla morte della madre, finita tragicamente in acqua durante una gita in barca. I Wilson sono letteralmente a pezzi quando sette mesi dopo accolgono nella loro casa di Philadelphia Sienna, la cugina della madre di ritorno in città.

Sin dal suo arrivo, Sienna si dimostra affabile e gentile. Si integra sin da subito in famiglia, avvicinandosi al vedovo in difficoltà Tony, stringendo un particolare rapporto con Maya, prossima a partecipare al ballo scolastico di fine anno, una delle tappe più importanti per una liceale, e preoccupandosi di Luke (Manny Benda), il più piccolo di casa. Ma, con i Wilson ignari di tutto, Sienna non è arrivata da loro per caso: è tutto frutto di un piano diabolico.

Da sempre gelosa della vita perfetta della cugina, Sienna è colei che l’ha spinta in acqua uccidendola per prendere letteralmente il suo posto. E ora che fa parte della famiglia Wilson è pronta a tutto pur di avere la sua famiglia perfetta e vivere lei stessa quel ballo scolastico che non ha avuto, in compagnia di Tony.

Una psicopatica gelosa

La famiglia Wilson, al centro del film di Rai 2 Ti ruberò la vita, prende parte a un barbecue. Maya, la madre Hannah (Megan Vincent) e il padre Tony sembrano trascorrere la giornata in maniera serena fino a quando non incontrano Sienna. Da sempre, la donna è gelosa della cugina. Di lei vorrebbe tutto: il marito, i figli e persino la casa. E lo vorrebbe così tanto che non esita a spingere Hannah giù da una barca, uccidendola. E quello non sarà che altro che il suo primo crimine.

In un primo momento, Maya non è particolarmente contenta quando Sienna viene ospitata a casa loro. I motivi sono tanti: sua madre è morta, suo padre sembra sostituirla con la zia e, soprattutto, non ha un appuntamento per il ballo di fine anno che si sta avvicinando (Jake, il ragazzo che avrebbe voluto al suo fianco interpretato da Kyle Meagher, porterà un’altra).

Cosa fare per rendere Maya felice sembra allora l’interesse principale di Sienna. La zia promette alla nipote che le cose si sistemeranno. E sin da subito si adopera per far sì che tutto segua un preciso ordine, cominciando a tessere la sua ragnatela. In modi diversi, riesce a mettere fuorigioco Kat (Madelyn Keys), si libera della governante Janet (Heather Tod Mitchell) e uccide Lauren (Brianna Barnes), l’assistente di Tony. Ed è chiaro in quei frangenti quanto sia psicopatica: il suo sogno a occhi aperti è quello di conquistare il cardiologo e sposarlo. E il sospetto pian piano cresce anche in Maya.

Tuttavia, il peggio arriva proprio durante la sera del ballo. Rimasta da sola in casa con Tony, Sienna indossa una replica perfetta dell’abito di Maya e prova a sedurre Tony: nella sua testa, lui si innamorerà di lei proprio come è successo con Hannah la sera del loro ballo di fine anno. Ma Tony la rifiuta mandandola in escandescenze: ucciderà Tony come ha fatto con Hannah. Ma una telefonata di Dorothy (Lorilee Holloway), la madre di Sienna, metterà in allarme Maya, avviando il film di Rai 2 Ti ruberò la vita verso il finale.

