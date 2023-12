Su Netflix un film ripercorre una (vera) storia d’amore senza confini

A rriva su Netflix il film Ti porto con me, uno straordinario mix di dramma e documentario che ripercorre con delicatezza la storia d’amore tra i due ristoratori Ivan Garcia e Gerardo Zabaleta.

Netflix propone dal 18 dicembre il film Ti porto con me, debutto nella finzione della regista Heidi Ewing. Basandosi su una storia vera, il film Netflix Ti porto con me racconta in un mix di dramma e documentario l’affascinante storia d’amore tra i ristoratori Ivan Garcia e Gerardo Zabaleta, che si sono conosciuti negli anni Novanta in Messico. Sviluppandosi attraverso i decenni, la loro storia parte dalla provincia messicana e, pian piano, si rivela essere una riflessione profonda sulla famiglia, sul sacrificio, sul rimpianto e sulla speranza.

Da una storia vera

Il film Netflix Ti porto con me traccia con sensibilità le vite di Ivan Garcia e Gerardo Zabaleta, dalle loro infanzie in Messico fino alla loro vita adulta. Ivan, aspirante chef e giovane padre, spera di ottenere un posto in cucina in un ristorante per provvedere ai fabbisogni del figlio. Tuttavia, la scoperta della sua relazione con Gerardo porta con sé conflitti e problemi. Disperato, decide allora di attraversare il confine con gli Stati Uniti, promettendo a suo figlio e a Gerardo, sua anima gemella, che prima o poi tornerà.

“Sebbene li conosca da anni, Ivan e Gerardo mi hanno raccontato la loro storia nel 2012”, ha ricordato la regista Heidi Erwig. “Volevano accompagnarmi al Sundance, dove presentavo un mio documentario, e ci siamo incontrati in un bar di New York: è lì che è venuta fuori la loro storia di vita, dall’infanzia fino alla loro intensa relazione. Sono rimasta sbalordita: non conoscevo i dettagli di quello che avevano vissuto e sin da subito ho cominciato a pensare a come raccontare il loro amore, la sola idea non mi lasciava in pace… Ho quindi detto loro che mi sarebbe piaciuto farne un film e ho cominciato a filmarli”.

“Ne è venuto fuori uno strano mix di documentario e finzione, a cui ho lavorato per ben otto anni. Tutti si chiedevano cose stessi combinando e forse nemmeno io lo sapevo realmente. Sarebbe stato cinema verità, documentario o che altro ancora? So solo che ho impiegato nove mesi per il montaggio e ringrazio loro due per la fiducia e la pazienza”, ha continuato la regista.

Nel film Netflix Ti porto con me, Ivan e Gerardo da adulti sono interpretati dagli attori Armando Espitia e Christian Vazquez mentre da ragazzi da Yael Tadeo e Nery Arredondo. “Armando ha qualcosa di malinconico nello sguardo che ricorda molto il vero Ivan mentre Christian è gioioso e anche capriccioso come il vero Gerardo. Non ho sentito il bisogno che si incontrassero prima delle riprese: non volevo che nulla inficiasse la loro performance sullo schermo”, ha aggiunto Erwig. “Tuttavia, nonostante volessi mantenere separati personaggi e persone, hanno finito con il conoscersi e sono diventati a loro volta molto amici”.

Il messaggio dei veri Ivan e Gerardo

Ma cosa ne pensano i veri Ivan e Gerardo del film Netflix Ti porto con me che narra le loro vite?

“In un momento in cui nel mondo ci sono tanti eventi tristi, sento che sia importante condividere la mia storia personale e incoraggiare le persone, anche solo in piccolo, a non avere paura di perseguire i propri sogni e a lottare ogni giorno per le proprie famiglie”, ci ha confidato il vero Ivan Garcia. “Heidi è una cara amica, un'eccellente regista e una professionista, ma soprattutto ha un interesse sincero verso le difficili situazioni che molti di noi affrontano per realizzare i propri sogni o anche solo per migliorare la qualità della nostra vita".

"Abbandoniamo i nostri paesi, le nostre famiglie e i nostri figli che soffrono per la nostra assenza. Spero che gli altri immigrati che vedono questo film non smettano mai di credere nei loro sogni; che non dimentichino le loro famiglie a casa perché, anche se sono lontane, perché sacrificano tanto quanto chi va via. Sappiate soltanto che un giorno torneremo a casa avendo raggiunto i nostri obiettivi”.

“Ci sono molte ragioni per cui abbiamo realizzato questo film”, gli ha fatto eco Gerardo Zabaleta. “Oggi è molto importante parlare di questioni reali come l'immigrazione e l'omofobia, e questo film affronta tali realtà, le ho effettivamente vissuto in prima persona. La cultura machista in Messico rende difficile l'accettazione dell'omosessualità e le persone lottano molto a causa di ciò. Noi immigrati cerchiamo un futuro migliore e prendiamo decisioni molto difficili, rischiando persino la nostra vita a causa della mancanza di opportunità nel nostro paese d'origine".

"Sento che nella nostra società oggi manca di comprensione e di empatia per ciò che gli immigrati affrontano. Voglio che le persone che vedono il film lo accolgano come un messaggio di speranza. Voglio che vedano che noi, che ci trasferiamo negli Usa in cerca di opportunità, siamo persone buone e abbiamo molto da offrire. Abbiamo amore da dare e lavoriamo duramente per trasformare i nostri sogni in realtà”.

