Ti mangio il cuore: Una clip in anteprima esclusiva del film di Pippo Mezzapesa con Elodie

T i mangio il cuore, il film di Pippo Mezzapesa con Elodie protagonista, è in concorso nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2022. TheWom.it ve ne presenta oggi una clip in esclusiva.

Ti mangio il cuore, il nuovo film di Pippo Mezzapesa nella sezione Orizzonti della Selezione Ufficiale 79^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si rivelerà per la prima volta il 03 settembre con la prima proiezione riservata ai giornalisti. Uscirà nelle sale cinematografiche il 22 settembre distribuito da 01 Distribution ma TheWom.it ve ne mostra oggi una clip in anteprima esclusiva con al centro la protagonista Elodie nei panni di Marilena.

Pippo Mezzapesa, il regista del film Ti mangio il cuore.

Una donna che si oppone al destino

Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa è un film con Elodie, Francesco Patané, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo e Gianni Lillo. E con Brenno Placido, con Tommaso Ragno e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

La storia del film Ti mangio il cuore ci porta in Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea (Francesco Patané), riluttante erede dei Malatesta, e Marilena (Elodie), bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.

Liberamente tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da Feltrinelli Editore, Ti mangio il cuore è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, con il contributo di Regione Puglia, Unione Europea, OPR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e Fondazione Apulia Film Commission.

Ed è immergendosi nel mondo della mafia garganica raccontata dal libro per il film Ti mangio il cuore che il regista Pippo Mezzapesa si è imbattuto nella figura di Rosa Di Fiore, la prima collaboratrice di giustizia appartenente alla cosiddetta quarta mafia. “Una donna che, a causa del suo amore incontrollabile per un uomo “proibito”, finisce per diventare prigioniera della famiglia rivale e che, spinta dall’amore per i suoi figli, cerca una via di salvezza. Una donna, una madre, che ha ispirato il personaggio di Marilena”, ha evidenziato il regista.

La clip in anteprima