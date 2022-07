Ti mangio il cuore: In anteprima le prime immagini del film di Elodie

T heWom.it vi mostra in anteprima le prime immagini di Ti mangio il cuore, il film che segna il debutto di Elodie come attrice, in uscita il 22 settembre.

Mentre tutti quanti balliamo Tribale, Elodie si appresta ad arrivare al cinema con il primo film di cui è protagonista: Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa. Uscirà nelle sale italiane il prossimo 22 settembre con 01 Distribution e qualcosa ci dice che lo vedremo anche al prossimo Festival di Venezia.

Liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, Ti mangio il cuore è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore. Ce ne aveva parlato in anteprima anche l'attrice Lidia Vitale, presente nel cast con Francesco Patanè, Michele Placido, Tommaso Ragno, Brenno Placido, Francesco Di Leva, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo e Gianni Lillo.

La trama di Mangio il cuore, il film con Elodie

Ti mangio il cuore, il film con protagonista Elodie, ci porta in Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue.



A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra.

Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.

Le prime immagini di Ti mangio il cuore

E se non vi bastasse una clip di Ti mangio il cuore, TheWom.it vi regala anche i primi scatti di scena del film di Pippo Mezzapesa, con Elodie e Francesco Patané.

"Ti mangio il cuore contiene materia ad alta temperatura. Amore, morte, criminalità, riti e impossibile redenzione in un meridione oscuro e misterioso. Tutti elementi magnetici che ho deciso di raccontare in bianco e nero, perché da subito ho sentito che erano questi i colori di una storia contemporanea, eppure così profondamente ancestrale nei sentimenti, negli atti, nelle sentenze", aveva raccontato Pippo Mezzapesa alla viglia delle riprese.

Girato in bianco e nero, Ti mangio il cuore è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, con il supporto logistico di Apulia Film Commission.

Ti mangio il cuore: Le foto del film 1/5 Elodie e Pippomezzapesa. 2/5 Francesco Patanè e Tommaso Ragno. 3/5 Michele Placido. 4/5 Francesco Di Leva e Brenno Placido. Sara Sabatino 5/5 Elodie e Francesco Patanè.