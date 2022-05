Ti giro intorno: Su Netflix una commedia sentimentale per young adult

D al 6 maggio Netflix propone il film Ti giro intorno. Racconta dell’incontro tra la giovanissima Auden, pronta a vivere a pieno la sua ultima estate prima del college, e l’insonne Eli. Nel cast, giovanissimi attori affiancati da star come Andie MacDowell, Dermont Mulroney e Kate Bosworth.

Ti giro intorno è il nuovo film realizzato da Netflix tratto da un romanzo di successo di Sarah Dressen. La storia segue la giovanissima Auden West (Emma Pasarow) e il suo incontro con il misterioso Eli (Belmont Cameli), insonne come lei.

Mentre la cittadina costiera in cui Auden trascorre l’ultima estate prima del college dorme, i due intraprendono una missione notturna. Lo scopo di Eli è di far scoprire ad Auden la divertente e spensierata vita da adolescente che non avrebbe mai pensato di desiderare.

Un amore insonne

Disponibile dal 6 maggio su Netflix, Ti giro intorno ha per protagonisti i giovani Emma Pasarow e Belmont Cameli nei panni rispettivamente di Auden ed Eli.

Auden è una ragazza intelligente che non ha mai avuto la possibilità di godersi molte delle attività che segnano l’infanzia di tutti. Quando era più piccola, l’unica cosa che le interessava era andare bene a scuola per poter poi frequentare il college.

Cresciuta, Auden si è appena diplomata ed è stata accettata alla Defries University. Sentendosi a un passo dalla realizzazione, decide di accettare l’offerta del padre (Dermot Mulroney) di trascorrere l’estate prima del college nella pittoresca cittadina costiera di Colby Beach.

I piani di Auden di trascorrere più tempo con il padre non vanno però come la ragazza sperava. Finisce così con l’accettare l’offerta di lavoro nella boutique della matrigna Heidi (Kate Bosworth). Ed è qui che incontra per la prima volta il misterioso Eli, che lavora nel negozio di biciclette vicino.

Rendendoci conto che tra il padre e Heidi non va tutto bene, Auden comincia a passare sempre più tempo fuori casa, soprattutto di sera dopo che tutti si sono addormentati. Imbattendosi spesso in Eli, che come lei fatica a dormire, decide di trascorrere con lui le notti.

Durante le loro avventure notturne, Eli sfida Auden a realizzare tutti i sogni d'infanzia. Il loro legame li spinge a chiedersi perché si sono accontentati di vivere la vita nell'ombra mentre iniziano a capire insieme come godersi appieno la propria esistenza.

Belmont Carmeli ed Emma Pasarow in Ti giro intorno.

Imparare a crescere

Ti giro intorno, film original targato Netflix, rientra nella tradizione delle commedie romantiche basate sulla letteratura young novel, come The Kissing Booth e Tutte le volte che ho scritto ti amo. In questo caso, la storia segue una ragazza che, a un punto cruciale della sua esistenza, vuole avere la possibilità di vivere per un po’ una parentesi spensierata e divertente.

Liberandosi dai vincoli dettati dalle aspettative troppo alte dei suoi genitori, Auden per la prima volta vive come vorrebbe e scopre cose su stessa che semplicemente ignorava. Si fa degli amici, va alle feste e, soprattutto, si diverte. Si tratta di cose che si è persa prima quando viveva con l’esigente madre Victoria (Andie MacDowell). Fondamentalmente, la sua è una storia di formazione e crescita in cui molti e molte di noi potranno rispecchiarsi.

Emma Pasarow e Andie MacDowell in Ti giro intorno.

I personaggi principali

Diretto da Sofia Alvarez, il film Netflix Ti giro intorno è popolato da volti abbastanza familiari che interpretano i personaggi principali. Vediamo chi sono.

Auden West (Emma Pasarow)

Auden ha vissuto con la madre dopo il divorzio dei genitori. Prima di andare al college e salutare definitivamente la sua vita passata, accetta di trascorrere l’ultimo periodo da liceale appena diplomata nella pittoresca Colby Beach.

Eli Stock (Belmont Carmeli)

Eli è un coetaneo di Auden. Originario di Colby Beach, è un tipo insonne e solitario. Almeno fino a quando, una notte, non trova la compagnia di Auden. I due si insegneranno a vicenda a crescere e ad amare.

Victoria West (Andie MacDowell)

La dottoressa Victoria West è la madre di Auden. Studiosa, ha trattato sua figlia come un’adulta sin da quando era bambina, pretendendo molto da lei.

Robert West (Dermot Mulroney)

Robert è il padre di Auden. È professore in un college, è sposato con Heidi e ha un’altra piccolissima figlia di nome Thisbe.

Heidi West (Kate Bosworth)

Heidi è la nuova moglie di Robert. Ventiseienne ottimista, è sposata con Robert da circa un anno. È inoltre la proprietaria di una boutique, Clementine’s, che si trova accanto al negozio di biciclette in cui lavora Eli.

Maggie (Laura Kariuki)

Maggie lavora nella boutique di Heidi e ben presto diventa amica di Auden.

Adam (Paul Karmiryan)

Adam lavora nel negozio di biciclette in cui lavora anche Eli. Ed è innamorato di Maggie.

