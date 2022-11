Three Pines: Risolviamo insieme i crimini della serie tv Prime Video con Alfred Molina

A lfred Molina è il protagonista degli otto episodi della serie tv Prime Video Three Pines. Al centro del racconto un detective che deve indagare sui misteriosi (e bizzarri) omicidi che avvengono in un piccolo paesino innevato del Canada.

Prime Video distribuisce la serie tv Three Pines con Alfred Molina. Composta da otto episodi complessivi rilasciati nell’arco di altrettante settimane, Three Pines è un dramma poliziesco ambientato nel paesaggio innevato canadese.

La trama della serie tv Three Pines

Adattata dall’omonima serie di romanzi di Louise Penny, la serie tv Prime Video Three Pines segue l’ispettore capo Armand Gamache (Alfred Molina) mentre indaga sui casi di omicidio che hanno sconvolto l’idilliaco villaggio di Three Pines, nel Quebec, portando alla luce segreti sepolti da tempo e affrontando alcuni dei suoi stessi fantasmi.

Empatico e astuto, Gamache ha il compito di far luce su una serie di misteriosi e sconcertanti delitti. Assistito dal suo fidato team – il combattivo e travagliato sergente Jean-Guy Beauvoir (Rossif Sutherland), l’intelligente sergente indigena Isabella Lacoste (Elle-Maijia Tailfeathers) e l’agente alle prime armi Yvette Nichol (Sarah Booth) – Gamache è visto inizialmente con diffidenza dai locali.

Eppure, nonostante la fredda accoglienza, Gamache non può fare a meno di ritrovarsi stranamente affascinato dall’insolito posto e dai suoi eccentrici abitanti. Tra questi, vi sono Gabri (Pierre Simons) e Olivier (Frederic-Antoine Guimond), i proprietari del bistro; gli artisti Peter (Julian Bailey) e Clara (Anna Tierney); Myrna (Tamara Brown), proprietaria di una libreria e psicologa; la gallerista Bea (Tantoo Cardinal) e l’irascibile poetessa Ruth (Clare Coulter). Più Gamache approfondisce le loro segrete esistenze, più rimane colpito da come abbiano trovato nel villaggio un rifugio dal mondo esterno.

Il poster della serie tv Three Pines.

Se Morse incontra Twin Peaks

Three Pines, la nuova serie tv targata Prime Video, ricorda qualcosa di un’altra serie tv ambientata in un piccolo villaggio, L’ispettore Barnaby. Anche qui abbiamo infatti un paesino idilliaco in cui verrebbe voglia di acquistare casa se non fosse per l’alto tasso di criminalità che lo caratterizza.

Three Pines si trova in una remota zona del Quebec e da tempo è interessato da una strana serie di snervanti e bizzarri omicidi. A indagare su di essi viene chiamato l’ispettore capo Armand Gamache. “Per certi versi, la serie Prime Video Three Pines è figlia dell’incontro tra L’ispettore Morse e Twin Peaks, sebbene ci sia qualcosa che ricorda Barnaby”, ha scherzato Alfred Molina, l’attore che presta il volto a Gamache. “Il mio Gamache ha la natura introversa di Morse ma si ritrova a indagare in un’atmosfera quasi surreale simile a Twin Peaks”.

Nel primo episodio, già mostrato alla stampa, Gamache sta indagando sulla scomparsa di Blue Two-Rivers, una ragazza indigena di 16 anni della comunità Mohawk di Pine Ridge. Tuttavia, viene dirottato a Three Pines dopo la morte dell’audace scrittrice Madame CC de Poitiers (Simone-Elise Girard), che in qualche modo è stata folgorata mentre era seduta su una sedia di metallo per guardare una partita di curling all’aperto. È stato accertato che si tratta di un omicidio e la lista dei sospettati è alquanto lunga: tutti nel villaggio avevano un motivo per non amarla.

Alfred Molina sul set della serie tv Three Pines.

I romanzi di Louise Penny

La serie tv Prime Video Three Pines si ispira alla serie di romanzi gialli pubblicati dalla scrittrice canadese Louise Penny. Il primo libro della scrittrice, Still Life, era stato già trasformato in un film per la televisione nel 2013 con l’attore Nathaniel Parker nei panni di Gamache.

“Non avevo mai sentito parlare dei libri prima”, ha confessato Alfred Molina. “Ne ho allora comprato e letto qualcuno. E sono rimasto incuriosito dal detective. Mi è sembrato diverso da quelli a cui siamo abituati. In tv vediamo sempre questi poliziotti tormentati dal loro passato oscuro o da qualche demone interiore, fattori che inficiano il loro lavoro o le loro relazioni”.

“Gamache, invece, è un detective il cui superpotere sono l’empatia e il desiderio di capire”, ha proseguito l’attore. È interessato non tanto a trovare il colpevole quanto a capire alle ragioni che lo hanno spinto a fare qualcosa di terribile. Spero che la serie tv abbia successo: non nascondo che mi piacerebbe interpretare Gamache per altre stagioni: i libri di Louise sono tanti!”.

Three Pines: I character poster 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT

La neve del Canada

Three Pines, serie tv original Prime Video, è stata girata in una Montreal innevata e nelle campagne del Quebec, dove faceva così freddo come si vede sullo schermo. “In alcuni giorni congelavo”, ha ricordato Molina, “ma i canadesi adorano sottolineare che per quanto fredda tu senta farà sempre più freddo! È così che loro vivono: si sono adattati alle dure condizioni climatiche”.

Il Canada, tuttavia, è anche terra di curling, uno sport che entra anche nella trama del primo episodio. “E sì, ho provato a giocare a curling durante le riprese”, ha detto divertito Molina. “Lo avevo visto alle Olimpiadi invernali e ne ero stranamente attratto. È uno sport in cui in un certo senso giochi contro te stesso perché devi essere in grado di valutare da solo mille fattori: la velocità, il vento, l’aerodinamica e la fisica quantistica! Sfortunatamente per me non ero pronto: mi sono reso del tutto ridicolo e sono caduto faccia a terra. Non una ma ben due volte!”.

Three Pines: Le foto della serie tv 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT