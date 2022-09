This England: La serie tv Sky su Boris Johnson e la battaglia contro il Covid

K enneth Branagh è il protagonista della serie tv This England, che su Sky ripercorre sia l’operato del Primo Ministro inglese Boris Johnson sia la diffusione del coronavirus in Gran Bretagna.

This England è la nuova serie tv che Sky propone dal 30 settembre. Co-scritta e diretta da Michael Winterbottom, ha come protagonista il premio Oscar Kenneth Branagh ed è composta da sei episodi in cui si ripercorrono i primi tumultuosi mesi di Boris Johnson come Primo Ministro del Regno Unito e l’impatto che la prima ondata di coronavirus ha avuto sulla Gran Bretagna.

La trama della serie tv This England

This England, la serie tv Sky, entra nei corridoi del potere mentre Johnson (Branagh) è alle prese con il Covid-19, la Brexit e una vita personale e politica piena di controversie. Gli eventi all’interno del Governo si intrecciano con varie storie in giro per la nazione: esperti e scienziati che lavorano contro il tempo per conoscere meglio il virus; medici e operatori delle case di riposo che non si fermano un attimo per contenere eroicamente la pandemia e persone comuni le cui vite vengono gettate nel caos.

Kenneth Branagh nella serie tv This England.

Gli sforzi di una nazione

La serie tv Sky This England si basa su testimonianze di persone di ogni ceto sociale, di lavoratori del numero 10 di Downing Street, di personale dell’Emergency Science Advisory Group e di dipendenti di ospedali e case di cura di tutta l’Inghilterra. Nel cast, accanto a Branagh, troviamo Ophelia Lovibond (è Carrie Symonds, la moglie del premier), Simon Paisley Day (è Dominic Cummings), Andrew Buchan (è Matt Hancock, ex ministro della Sanità) e James Corrigan (è Isaac Levido, stratega politico).

Michael Winterbottom, il regista della serie tv Sky This England, è noto per aver diretto film pluripremiati come Benvenuti a Sarajevo e Road to Guantanamo. Nello scrivere la serie tv, Winterbottom ha voluto raffigurare un’epoca in cui le persone hanno dovuto far fronte comune come non mai prima, la leadership politica è stata profondamente divisiva e la Gran Bretagna ha affrontato come nazione una delle peggiori crisi di sempre.

Ha dichiarato Winterbottom: “Tutti ricorderemo per sempre la prima ondata della pandemia. È stato un momento in cui la Gran Bretagna ha fatto fronte comune per combattere un nemico invisibile. Un momento in cui la gente ha avuto consapevolezza di quanto importante fosse l’unione e la comunità. This England non è solo la serie tv che ripercorre l’operato di Boris Johnson, è anche il racconto delle persone che hanno combattuto in prima linea in tutto il paese, dagli scienziati alla gente comune”.

Diventare Boris Johnson

“In un primo momento ero indeciso sull’accettare o meno il ruolo di Boris Johnson”, ha confessato l’attore Kenneth Branagh, protagonista della serie Sky This England. “Raccontiamo di eventi occorsi nel 2020 e ancora troppo vivi nella mente degli spettatori. Ma alla fine la sceneggiatura, arrivatami già nell’autunno di due anni fa, mi ha convinto. Mi ha colpito quanto dettagliato fosse il racconto delle persone comuni coinvolte, dagli operatori sanitari alla gente che ha sofferto gli effetti della pandemia sulla propria pelle”.

In molti si sono chiesti se Branagh abbia incontrato Johnson per la costruzione del personaggio. “No, l’ho mai conosciuto personalmente e ho deciso che avrei continuato a non conoscerlo. La maggior parte dei politici sono figure molto divisive e non era e non è mio compito esprimere giudizi morali. Per somigliargli fisicamente, mi sono sottoposto ogni giorno a tre ore di trucco. Per capire il suo pensiero, invece, sono andato all’origine e ho letto qualsiasi cosa Johnson abbia scritto”, ha dichiarato l’attore.

“Sarà curioso capire come il pubblico accoglierà la serie tv, trasmessa a pochi giorni dal defenestramento di Johnson da Downing Street”, ha concluso Branagh. Ma anche a pochi giorni dalla morte di Elisabetta II, aggiungiamo noi.

