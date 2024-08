T helma è un film che celebra la resilienza e l'indipendenza della vecchiaia, mantenendo uno spirito avventuroso e divertente. La chimica tra i personaggi e le performance degli attori contribuiscono a rendere il tutto un'esperienza cinematografica unica e ispirante.

Sarà Universal Pictures a portare nei cinema italiani dal 18 settembre il film Thelma, già definito come la miglior commedia del 2024. Diretto da Josh Margolin, Thelma rompe tutti gli schemi prestabiliti sui film con protagonisti degli anziani proponendo una storia che mixa umorismo, emozioni e un pizzico di avventura. June Squibb, protagonista del film, interpreta Thelma, una novantenne della California del Sud che viene truffata per dieci mila dollari.

Anziché rassegnarsi al suo destino, Thelma con spirito indomito decide di intraprendere una missione per recuperare il denaro. Determinata a recuperare i suoi soldi, Thelma si allea con un vecchio amico, Ben (Richard Roundtree), che vive in una casa di riposo ma possiede uno scooter con un'autonomia di 43 miglia. Insieme, formano una coppia dinamica che indaga e si dirige verso Van Nuys per recuperare il denaro.

Rimasta vedova due anni prima, non può contare sulla vicinanza della figlia Gail (Parker Posey) e del genero Alan (Clark Gregg), più interessati al suo declino psicofisico che al suo benessere. L’unico familiare che le è vicino è l’amato nipote Danny (Fred Hechinger), un ventiquattrenne che, come la nonna, lotta per mantenere la sua indipendenza, anche se per motivi diversi.

Tale premessa, al di là del divertimento e dell’azione, ci fa ben comprendere come Thelma sia anche un film che esplori il legame che intercorre tra la generazione dei boomers e la Z, portando sullo schermo un rapporto molto speciale tra nonna e nipote.

Una missione impossibile (ispirata a una vera nonna)

Il regista Josh Margolin non fa mistero a chi si sia ispirato per il film Thelma: “Mia nonna si rifiuta di morire. Ha appena compiuto 103 anni ed è sopravvissuta alla Grande Depressione, alla Seconda Guerra Mondiale, alla morte di suo marito, a una doppia mastectomia, al cancro al colon, alla sostituzione di una valvola e a un presunto tumore al cervello benigno ma persistente. Quindi, quando qualche anno fa è stata ingannata da truffatori telefonici (e ha quasi mandato loro migliaia di dollari per la mia "cauzione"), ha infranto la mia convinzione di lunga data che fosse in qualche modo infallibile”.

“Una convinzione che mi ha portato una sorta di indebita consolazione durante la mia stessa esistenza ansiosa. L'inevitabilità di perderla è diventata per me sempre più reale, così come la sua tenace insistenza a rimanere aggrappata al suo senso di identità, mentre il suo corpo e la sua mente rallentano ostinatamente. Ho scritto Thelma partendo da questo momento di resa dei conti. Volevo esplorare la sua lotta per quel che resta della sua autonomia proprio mentre iniziavo a considerare la mia”.

“È sempre stata più grande della vita per me, e mi sono sentito in obbligo di drammatizzare la sua storia con gli elementi di un genere che cattura il suo spirito potente e celebra la sua grinta e tenacia: l'azione. Un tocco di originalità sul classico film dell'“ultimo colpo”. Perché, per quanto mi riguarda, guardare mia nonna salire su un materasso alto è emozionante e terrificante come vedere Tom Cruise guidare una moto giù da un dirupo. Solo in un modo molto diverso”.

“La storia è un viaggio epico su scala microscopica perché, per lei, le piccole cose presentano grandi pericoli. Voglio che il pubblico senta queste sfide in modo viscerale, senza mai sminuire la forza che le serve per muoversi nel mondo. Il film riduce i tropi del genere d'azione a una scala molto umana e li usa per esplorare l'invecchiamento, la fragilità e l'ansia".

"E non potevo immaginare nessun altro che June Squibb come protagonista, una collaborazione di cui mi sento davvero fortunato. A 93 anni, ha dato tutto sul set, portando in scena altrettanta vulnerabilità e resilienza (oltre a fare la maggior parte delle sue scene d'azione da sola). Thelma la celebra, così come celebra coloro che raramente vediamo come protagonisti di un film d’azione”.

