The Wicher: Blood Origin – Arriva su Netflix il prequel di The Witcher

T he Witcher è una delle serie tv di maggior successo di Netflix. La piattaforma ne propone ora un prequel ambientato un millennio prima: The Witcher: Blood Origin.

Netflix propone dal 25 dicembre la serie tv in quattro episodi The Witcher: Blood Origin. Pensata come prequel ambientato in un mondo di elfi 1200 anni prima degli eventi della serie tv – sempre Netflix - The Witcher, The Witcher: Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata della creazione del primo prototipo di witcher e delle vicende che hanno portato alla cruciale "Congiunzione delle sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Un gruppo eterogeneo di ribelli

The Witcher è una delle serie tv fantasy più vista di sempre su Netflix e per renderle in qualche modo omaggio la piattaforma ha pensato a una sorta di antefatto ambientato nel mondo del cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill ben oltre mille anni prima.

Con Minnie Driver, sir Lenny Henry e Dylan Moran nel cast, la serie tv Netflix The Wicher: Blood Origin rivela come sia stato creato il primo witcher. Come ogni racconto del genere che si rispetti, comincia con l’assemblaggio di una banda di valorosi ribelli chiamati a combattere contro un potente impero.

Quando l’elfo menestrello Eile (Sophia Brown) incontra il guerriero Fjall, bandito per essersi innamorato della sorella del re, i due mettono da parte la loro reciproca animosità e scoprono di avere in comune più di quanto pensino. “Fjall si porta addosso una cicatrice che non è mai riuscito a rimarginare: il trauma legato alla morte del fratello, di cui si incolpa”, ha rivelato Laurence O’Fuarain, l’attore che lo interpreta. “Tuttavia, Eile riesce a insegnargli un nuovo modo di vivere”.

Man mano che il loro viaggio va avanti, Eile e Fjall trovano altri ribelli che hanno le loro proprie ragioni per aggregarsi alla loro missione. Tra costoro ci sono l’elfo della spada Scian (interpretata da Michelle Yeoh), Melfolf (che brandisce un enorme martello) e Brother Death, “Fratello Morte” (una sorta di pistolero le cui armi preferite sono le mannaie). Ma ci sono anche Zacaré e Syndril, che “portano con loro un po’ di magia”, come ha sottolineato O’Fuarain, noto per Il trono di Spade.

The Wicher: Blood Origin, la nuova serie tv Netflix, presenta molte scene d’azione, alcune particolarmente complesse. O’Fuarain non ha fatto mistero di essere rimasto impressionato dal lavoro dell’attrice Michelle Yeoh, protagonista di recente al cinema del film cult Everything Everywhere All at Once. “Michelle è una leggenda ed è incredibile vederla in azione. Anche nelle sequenze più complicate, sembrava che non facesse nemmeno fatica!”.

