The White Lotus 2: la serie tv Sky si sposta in Sicilia

T he White Lotus 2, la seconda stagione della serie tv Sky vincitrice di 10 Emmy, si sposta dalle Hawaii a Taormina per nuove avventure, tra nuovi vacanzieri e personale del prestigioso resort.

Debutta il 7 novembre su Sky la serie tv The White Lotus 2, il seguito della miniserie che ha trionfato agli scorsi Emmy Awards. Con ben 10 statuette vinte, l’apprezzata satira sociale firmata da Mike White abbandona il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo per spostarsi nelle bellezze mozzafiato della Sicilia. Le nuove avventure sono infatti ambientate in un esclusivo resort di Taormina e seguono l’esperienza di vari ospiti e dipendenti nell’arco di una settimana.

Nuovi e vecchi vacanzieri

Le vacanze solitamente sono l’ideale per rilassarsi, godersi il tempo libero e rigenerarsi, ma non nella serie tv The White Lotus 2, disponibile su Sky. Per i vari protagonisti, le vacanze si trasformano spesso in un accumulo di pressione derivante dal tempo trascorso con i propri cari.

La prima stagione di The White Lotus seguiva un gruppo di privilegiati vacanzieri ospiti in un resort alle Hawaii. In The White Lotus 2, invece, l’azione si sposta in un altro complesso della catena The White Lotus, situato dall’altra parte del mondo, a Taormina, in Sicilia. Qui, si muovono un gruppo di nuovi vacanzieri che scoprono, loro malgrado, quanto le loro esistenze siano a un punto di svolta.

Tra coloro che soggiornano al White Lotus questa volta i sono Ethan e Harper Silver (Will Sharpe e Aubrey Plaza), che sono in vacanza con i loro amici Cameron e Daphne Sullivan (Theo James e Meghann Fahy). A loro si aggiungono l’espatriato inglese Quentin (Tom Hollander), in viaggio con gli amici e il nipote Jack (Leo Woodall), e Dominic Di Grasso (Michael Imperioli), che ha portato con sé il padre (F. Murray Abraham) e il figlio (Adam DiMarco).

Ma tra tante facce nuove ce n’è una che segna la continuità tra le due stagioni di The White Lotus: Tanya McQuoid-Hunt (Jennifer Coolidge). È in vacanza insieme al neo marito Greg (Jon Gries), incontrato proprio durante la sua vacanza, devastante a livello emotivo, alle Hawaii. “Era inevitabile che accettassi di ritornare”, ha dichiarato l’attrice, che ha anche vinto un Emmy per il personaggio. “Ovunque fossi in vacanza, tutti mi riconoscevano come Tanya. Di gran lunga è il ruolo più popolare che ho interpretato”.

Nel caso di Tanya, assisteremo però a un’evoluzione, come ha tenuto a precisare White, il creatore della serie tv. “Il tema della serie tv Sky The White Lotus 2 è differente. Non è tanto incentrato sulle dinamiche di potere ma sugli uomini, sulle donne e sulle politiche sessuali. Ma se è piaciuta la prima stagione, piacerà anche la seconda!”.

Il poster originale della serie tv Sky The White Lotus 2.

Un nuovo manager

Come nella prima stagione della serie tv Sky, anche in The White Lotus 2 le dinamiche dei vacanzieri si contrappongono alla pressione subita dallo staff del personale del resort, oberato di lavoro. La nostra Sabrina Impacciatore interpreta Valentina, la manager del resort siciliano, chiamata in qualche modo a prendere il posto di Armond (Murray Bartlett), colui che gestiva le richieste degli ospiti alle Hawaii.

Tuttavia, mentre Armond cercava di accontentare tutti anche se a denti stretti, Valentina non sarà così accomodante. “In Italia, siamo meno diplomatici e più diretti”, ha scherzato l’attrice. “Diciamo sempre quello che pensiamo!”.

Sabrina Impacciatore non è l’unico nome italiano del cast. Accanto a lei, recitano anche Beatrice Grannò e Simona Tabasco (per i loro personaggi, si veda il paragrafo successivo).

Sabrina Impacciatore nella serie tv The White Lotus 2.

I personaggi principali

Diversi sono i nuovi personaggi che popolano il racconto della serie tv Sky The White Lotus 2. Conosciamo i principali.

Bert Di Grasso (F. Murray Abraham)

In visita in Sicilia con il figlio Dominic (Michael Imperioli) e il nipote Albie (Adam DiMarco), Bert sta diventando fragile, ma si considera ancora virile e capace.

Tanya McQuoid-Hunt (Jennifer Coolidge)

Donna ricca e instabile, è in viaggio con il marito Greg (Jon Gries) e l'assistente Portia (Haley Lu Richardson).

Albie Di Grasso (Adam DiMarco)

Figlio di Dominic (Michael Imperioli) e nipote di Bert (F. Murray Abraham), Albie è un laureato dolce e attento, che spesso fa da paciere per la sua famiglia.

Daphne Babcock (Meghann Fahy).

È una mamma casalinga in visita in Italia con il marito Cameron (Theo James) e un'altra coppia, Ethan (Will Sharpe) e Harper (Aubrey Plaza).

Greg (Jon Gries)

Marito di Tanya (Jennifer Coolidge), non è affatto contento di trovare la sua assistente invitata alla loro fuga romantica.

Mia (Beatrice Grannò)

Cantante siciliana di talento, è in cerca della sua grande occasione.

Quentin (Tom Hollander)

Inglese espatriato, è in vacanza con gli amici e il nipote Jack (Leo Woodall).

Valentina (Sabrina Impacciatore)

È la direttrice del White Lotus Sicilia, appassionata e dedita al suo lavoro. Pretende la perfezione dal suo staff.

Dominic Di Grasso (Michael Imperioli)

Produttore hollywoodiano, è in visita in Sicilia con l'anziano padre Bert (F. Murray Abraham) e il figlio Albie (Adam DiMarco), appena uscito dal college, per andare alla ricerca delle proprie origini.

Cameron Babcock (Theo James)

Uomo d'affari di successo proveniente da una famiglia benestante, Cameron è in vacanza con la moglie Daphne (Meghann Fahy), il compagno di stanza al college Ethan (Will Sharpe) e la moglie di Ethan, Harper (Aubrey Plaza).

Harper Stiller (Aubrey Plaza)

Neo-benestanti dopo il successo professionale del marito, Harper ed Ethan (Will Sharpe) visitano l'Italia con il compagno di stanza di Ethan al college, Cameron (Theo James), e la moglie di Cameron, Daphne (Meghann Fahy).

Portia (Haley Lu Richardson)

Ragazza di provincia, neolaureata, Portia viaggia con il suo capo, Tanya (Jennifer Coolidge), sperando in un'avventura.

Ethan Spiller (Will Sharpe)

Dopo aver recentemente raggiunto il successo professionale, Ethan e sua moglie Harper (Aubrey Plaza) sono invitati a trascorrere una vacanza in Italia con Cameron (Theo James), il compagno di stanza al college di Ethan, e la moglie di Cameron, Daphne (Meghann Fahy).

Lucia (Simona Tabasco)

È una ragazza siciliana che frequenta il resort White Lotus in cerca di lavoro e opportunità tra la ricca clientela.

Jack (Leo Woodall)

È un affascinante ospite che soggiorna al White Lotus con lo zio Quentin (Tom Hollander).

