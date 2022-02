D ebutta su Netflix il 3 marzo il film The Weekend Away, un thriller misterioso e ansiogeno, basato sull’omonimo best seller di Sarah Alderson. Due amiche in vacanza, una morta e una accusata dell'omicidio, vi terranno col fiato sospeso fino alla fine.

The Weekend Away, il film che Netflix propone dal 3 marzo, si preannuncia teso e adrenalinico sin dal trailer. Il concept di base è alquanto semplice. Due amiche, Beth e Kate, sono in vacanza in Croazia quando la prima è accusata di aver ucciso la seconda.

Con protagonista l’attrice Leighton Meester, star di Gossip Girl, nei panni di Beth, The Weekend Away si basa sull’omonimo romanzo di Sarah Alderson, caratterizzato da un colpo di scena finale tanto imprevedibile quanto inatteso.

Una vacanza finita male

The Weekend Away è uno dei tanti film original che Netflix ha in programma quest’anno per gli abbonati alla sua piattaforma. La storia comincia con un’esilarante vacanza in Croazia che due amiche, Beth e Kate, si concedono per uscire dalla routine quotidiana.



Sposata e madre, Beth è all’inizio un po’ diffidente riguardo alla possibilità di un fine settimana lontana da casa. Finisce però per farsi travolgere dall’entusiasmo di Kate, single, e dalla sua voglia di lasciarsi andare al divertimento per un paio di giorni.



Seguendo Kate, Beth decide di lasciarsi andare. Dopo una cena, le due vivono un’emozionante serata in una discoteca gremita di gente. All’interno del locale, le due amiche vengono avvicinate da due sconosciuti che provano a conquistarle, sebbene Beth sia restia agli approcci. Dopotutto, è sposata e per tale ragione vuole tornare in albergo da sola.



Ed è dopo che accade l’impensabile. Beth, al mattino, si risveglia senza ricordare nulla di quanto è avvenuto la sera precedente. Scopre però presto che di Kate non c’è alcuna traccia. Il cadavere dell’amica viene ritrovato in mare e la sua morte non è stata accidentale. Chi l’ha uccisa? I sospetti della polizia ricadono immediatamente su Beth. Chi era in discoteca ha dichiarato che le due donne non hanno fatto altro che litigare.



Accusata dell’omicidio, Beth si vede togliere il passaporto e la possibilità di lasciare la Croazia. A Beth non resta allora che ricostruire la verità dietro la scomparsa dell’amica. Potrebbe aiutarla un alibi ma di chi può fidarsi in un Paese che non è il suo? Forse di Zain, colui che l’ha accompagnata al locale quella fatidica sera.

Un inatteso colpo di scena finale

Diretto da Kim Farrant (regista dell’inquietante Strangerland), The Weekend Away è il film Netflix perfetto per chi ama i colpi di scena e le svolte finali. La sceneggiatura cambia i nomi dei protagonisti del romanzo di Sarah Alderson (Beth si chiamava Orla nel libro) e la destinazione, passando dal Portogallo alla Croazia, ma mantiene inalterata la vicenda.



Pian piano, nel corso della storia cominciano a emergere dettagli inquietanti su Kate. I due uomini che hanno provato a corteggiare le due amiche erano due escort e Kate è stata vista litigare al telefono. Ma con chi? Non con il suo ex. Nel frattempo, Kate viene raggiunta dal marito Bob, arrivato per sostenerla.



Con un (macabro) escamotage, Beth riesce ad accedere al telefono di Kate. Scopre così una verità impensabile: l’amica aveva una relazione da tempo con suo marito Bob. E non sarà la sola inquietante scoperta. Perché Bob è in realtà arrivato in Croazia la stessa sera in cui Kate è scomparsa senza che lei ne fosse a conoscenza?



Forse avete la risposta ma non è così facile arrivare alla giusta conclusione. Un ulteriore colpo di scena rimescolerà tutte le carte di The Weekend Away, il film che Netflix propone dal 3 marzo.

The Weekend Away: Le foto del film Netflix 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 PREV NEXT