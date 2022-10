The Watcher: La (terrificante) storia vera dietro alla serie tv Netflix di Ryan Murphy

R yan Murphy, dopo il successo di Dahmer, firma un’altra serie tv Netflix, The Watcher. Bobby Cannavale e Naomi Watts sono i protagonisti di una storia realmente accaduta negli Stati Uniti.

The Watcher è la nuova serie tv Netflix nata dalla mente di Ryan Murphy (con Ian Brennan). Dopo il successo mondiale di Dahmer e le polemiche connesse alla storia del cannibale di Milwaukee, Murphy si cimenta con una nuova storia densa di misteri, ispirata a un’altra vicenda realmente accaduta, i cui sette episodi sono disponibili dal 13 ottobre.

Nella serie tv Netflix The Watcher, Naomi Watts e Bobby Cannavale interpretato Nora e Dean Brannock. Quando i Brannock si trasferiscono in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L’Osservatore" sono solo l’inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla.

La trama della serie tv The Watcher

The Watcher, la serie tv Netflix, comincia con Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) che hanno appena acquistato la casa dei sogni nell'idilliaca zona residenziale di Westfield nel New Jersey. Dopo aver investito tutti i loro risparmi per concludere l'affare, i due si rendono presto conto che il quartiere non è affatto accogliente.

Per esempio, ci sono una donna anziana e stravagante di nome Pearl (Mia Farrow) e suo fratello Jasper (Terry Kinney), che si intrufola in casa Brannock e si nasconde nel montacarichi. Poi c'è Karen (Jennifer Coolidge), l'agente immobiliare nonché vecchia conoscenza di Nora, che li fa sentire come se non fossero davvero a casa loro. E i vicini ficcanaso Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale), che sembrano non comprendere il concetto di confine di proprietà.

Il loro gelido benvenuto si trasforma rapidamente in un vero e proprio inferno quando iniziano ad arrivare lettere minacciose da parte di di qualcuno che si fa chiamare "L'Osservatore" e spaventa a morte i Brannock, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla.

La vera storia dietro alla serie tv

Alla base della serie tv Netflix The Watcher c’è la storia vera della famigerata casa dell'"Osservatore" nel New Jersey. Nel 2014, Derek e Maria Broaddus hanno acquistato la casa dei loro sogni, una proprietà con sei camere da letto, al 657 Boulevard di Westfield, nel New Jersey. Derek si trovava nell’abitazione per fare un po’ di manutenzione prima del trasferimento quando si è imbattuto in una lettera indirizzata al “nuovo proprietario”.

Il mittente si firmava come “L’Osservatore” e affermava di avere l'incarico di sorvegliare la casa. Queste le testuali parole: “Carissimo nuovo vicino, permettimi di darti il benvenuto nel quartiere. La casa che hai acquistato è stata di interesse della mia famiglia da decenni e, mentre si avvicina al 110mo anniversario della sua costruzione, ho ricevuto il compito di sorvegliarla. Mio nonno la l’ha “osservata” negli anni Venti, mio padre nei Sessanta e ora tocca a me farlo. Conosci la storia della casa? Sai cosa si nasconde tra le sue mura? Perché sei qui? Lo scoprirò”.

La lettera dell’Osservatore non finiva però lì. Continuava a parlare nello specifico dei figli di Derek e Maria: li aveva visti e sapeva perfettamente che ne avessero tre. Com’era ovvio che fosse, Derek è andato subito alla polizia. Gli agenti gli hanno consigliato di non divulgarne il contenuto ai nuovi vicini di casa.

Spaesati, Derek e Maria hanno allora deciso di mandare una e-mail ai precedenti proprietari e anche questi hanno risposto di aver ricevuto una lettera simile prima del loro trasferimento nell’abitazione. Tuttavia, asserivano anche che nei 23 anni in cui avevano abitato al 657 Boulevard non era mai successo loro nulla di particolarmente preoccupante.

Per i Broaddus, invece, la situazione diventava con il passare del tempo sempre più anomala. Diverse lettere firmate dall’Osservatore si sono susseguite e la polizia ha anche sospettato di un vicino, Michael Langford, ma inutilmente. Non sapendo più cosa fare, Derek e Maria sono arrivati al punto di assumere dei detective privati. Uno di questi, l’ex agente dell’Fbi Robert Lenehan, ha così scoperto che diverse parti delle lettere indicavano come l’Osservatore fosse una persona anziana. Diverse le ipotesi che ha anche congegnato, da possibili acquirenti che non ne hanno concluso all’acquisto a qualche emulatore del film The Watcher con Keanu Reeves.

Fatto sta che le indagini di tutti quanti nel 2014 sono arrivate a conclusione senza un nulla di fatto. A sei mesi dalla prima lettera, Derek e Maria hanno messo in vendita l’abitazione. Nel 2019 la casa è stata battuta all'asta per 400 mila dollari in meno rispetto a quanto i Braddus l’avessero acquistata. Dell’Osservatore, invece, non si è mai saputo nulla.

Ora non resta da capire come Ryan Murphy abbia declinato la vicenda nella serie tv Netflix The Watcher.

