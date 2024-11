Su Cielo, il desiderio femminile nel film tratto da un romanzo

C ielo propone il film The Wait. Adattamento di un romanzo di Juhani Aho, esplora temi come l’amore l’onestà e il desiderio, in un turbolento triangolo sentimentale.

Nell'articolo:

Cielo propone la sera del 22 novembre il film The Wait. Diretto dal regista finlandese Aku Louhimies, il film Cielo The Wait esplora la profonda lotta emotiva tra razionalità e passione ma anche temi legati al desiderio femminile. Ambientato sullo sfondo di un'isola isolata nell'arcipelago finlandese, la trama si svolge in mezzo a una pandemia globale, evidenziando l'isolamento sentito non solo fisicamente ma anche emotivamente dai personaggi.

La storia intreccia temi universali come l'amore, l'onestà e il desiderio, mentre i protagonisti navigano tra i loro conflitti interni e le relazioni personali. Inka Kallén, Aku Hirviniemi e Andrei Alén sono tra gli attori principali, con Adeliina Arajuuri in un ruolo di supporto.

La trama del film

Adattato dal romanzo di Juhani Aho La moglie del pastore, il film Cielo The Wait racconta la storia di Mikko, sua Elli e Olvai, un vecchio amico di Mikko che visita la coppia e inizia un flirt con la donna. L'azione si svolge durante l'estate, sulle sponde verdi e collinari di un lago nella Finlandia rurale. Tutti i personaggi hanno circa la stessa età, sui trent'anni. La loro storia pone più enfasi sui silenzi e sui gemiti che sulle parole vere e proprie, e le rare conversazioni riflettono sulla natura dell'amore, del sesso e della libertà.

Sia Mikko che Elli sono estremamente eccitati all'arrivo di Olavi. Mikko racconterà anche come l’amico abbia portato un senso di eccitazione e allegria nella loro casa, senza sapere quanto sua moglie stesse vivendo un'esperienza molto più profonda con quell'uomo che fino ad allora le era stato estraneo. La sessualità femminile, del resto, è il pilastro centrale del triangolo amoroso.

La domanda più importante che il film solleva riguarda la natura dell'onestà. Conviene essere brutalmente onesti sui propri sentimenti, o è meglio nascondere le scappatelle di breve termine alla persona con cui si intende condividere la vita? In un momento, tale onestà confina con il sadismo, nella scena più cruciale ed emotivamente devastante del film.

Il poster del film Cielo The Wait.

Una storia senza tempo

Il regista Aku Louhimies dirige e produce una storia d'amore intima ambientata nell'isolato arcipelago finlandese. La sceneggiatura, ispirata a La moglie del pastore, romanzo di Juhani Aho scrittore e giornalista candidato dodici volte al premio Nobel, è opera dello stesso Louhimies e dell'attrice protagonista del film Cielo The Wait, Inka Kallén, stella del cinema e della televisione finlandese fin da adolescente.

I personaggi senza tempo del romanzo del 1893 e i temi universali di amore, onestà e desiderio sono stati trasportati al 2020. Gli eventi di The Wait si svolgono su un'isola isolata dell'arcipelago finlandese e l'isolamento è amplificato da una pandemia che imperversa in tutto il mondo (il CoVid).

The Wait è la storia di una donna che affronta una enorme battaglia emotiva tra ragione e passione, in cui un visitatore dal passato innesca gli eventi di una storia d'amore coinvolgente. "Le donne finlandesi sono state pioniere in materia di parità, diritti e libertà. La storia di The Wait non è politica, ma sento fortemente che Elli, il mio personaggio, tiene queste qualità in primo piano nel suo carattere”, ha sottolineato Inka Kallén. “È una donna forte alla ricerca della verità in se stessa e nel mondo che la circonda”.

Mentre i personaggi di The Wait ritraggono uno stile di vita sostenibile, l'intera produzione è stata realizzato a impatto carbonio negativo, in modo etico e sostenibile. I produttori hanno infatti collaborato con Compensate, un'organizzazione non profit finlandese che combatte il cambiamento climatico.

"Come regista sono interessato a esplorare le dinamiche del desiderio e dell'amore, le battaglie interne tra senso e passione. La storia di The Wait è attuale e senza tempo. Girare nell'arcipelago è un sogno che si è realizzato per me. I paesaggi drammatici, ma fragili, mettono in scena perfettamente le lotte emotive, rendendo omaggio al nostro pianeta. Sono orgoglioso di aver prodotto e diretto un film che si propone come esempio di produzione sostenibile," dice Louhimies.

The Wait: Le foto del film 1 / 26 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 15/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 21/26 22/26 23/26 24/26 25/26 26/26 PREV NEXT