The Union: Attenti a Mark Wahlberg e Halle Berry nel film Netflix!

A rriva su Netflix il film The Union, in cui Mark Wahlberg e Halle Berry interpretano due ex fidanzati che, ritrovandosi, partono per un’avventura mozzafiato e pericolosa in un mondo di spie.

Netflix propone dal 16 agosto in esclusiva il film The Union. Diretto da Julian Farino e interpretato da una delle coppie più esplosive di Hollywood, Mark Wahlberg e Halle Berry, il film Netflix The Union parte da un semplice assunto: è facile perdere traccia delle persone col passare del tempo. Quanti di voi avete vecchi amici, partner, persino familiari con cui non parlate da anni? Vi siete mai chiesti chissà cosa stanno facendo?

Mike (Wahlberg) è felice di vivere una vita semplice come operaio edile nel natio New Jersey. Almeno finché la sua dolce metà del liceo, Roxanne (Berry), non riappare con qualcosa di più della semplice voglia di romanticismo.

Sapendo che è l'uomo giusto per un delicato lavoro, Roxanne recluta Mike per una pericolosa missione di intelligence in Europa che li catapulta di nuovo in un mondo di spie e inseguimenti ad alta velocità, con scintille che volano lungo il percorso. Nel cast del film anche Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J.K. Simmons.

Il lavoro sporco

Già dal trailer del film Netflix The Union si intuisce come Mike (Mark Wahlberg) abbia l'opportunità di scoprire che fine ha fatto la persona che in passato ha amato. Quando la sua ex fidanzata del liceo, Roxanne (Halle Berry), rientra nella sua vita, si rende conto di come abbia avuto un cambiamento di carriera significativo. Ed è per tale ragione che, presto, Mike viene catapultato in un'avventura travolgente che sconvolge il suo tranquillo mondo della classe operaia.

“Abbiamo sempre pensato che Roxanne dovesse essere l'amore della vita di questo ragazzo; è rimasto dove era perché sperava che lei tornasse nella sua vita in qualche modo”, ha detto Wahlberg. “Avevano una sorta di relazione proibita al liceo, e lui farebbe qualsiasi cosa per farla sorridere e qualsiasi cosa per renderla felice e non perderla mai più di vista”.

Naturalmente, Roxanne ha una motivazione leggermente diversa; è un membro di The Union, un'agenzia governativa top secret e dai metodi poco ortodossi. "The Union fa il lavoro sporco per la CIA e l'FBI", ha spiegato. "Quando hai veramente bisogno che un lavoro venga fatto, chiami questo gruppo di persone. Sono lavoratori di classe operaia, persone comuni che vengono scelte da The Union per essere addestrate a sparare, fare intelligence di combattimento e armi tattiche".

Il poster originale del film Netflix The Union.

Azione e romanticismo

Nonostante il film Netflix The Unionsia pieno di azione, il regista voleva che il legame tra i due protagonisti rimanesse al centro dell'attenzione. "La relazione tra Roxanne e Mike definisce il lungometraggio", ha sottolineato Farino. "Per me, anche l'azione è fondamentale per vicini i due ex fidanzati, anche nelle esplosioni e nei giochi divertenti."

Wahlberg ha tratto ispirazione da una fonte inaspettata mentre costruiva il suo personaggio. "Mike ha questa serie di abilità uniche in quanto non ha davvero paura", ha rivelato. "È un operaio siderurgico, e pensi a quell'immagine iconica di ragazzi seduti su una trave a 50 piani di altezza, che mangiano un sandwich come se fossero seduti su un marciapiede". Naturalmente, Wahlberg non era così tranquillo riguardo ai suoi stunt: "Salire lassù, anche se hai un cavo di sicurezza, è comunque piuttosto spaventoso!".

The Union: Le foto del film 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 . 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT