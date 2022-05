The Time Traveler’s Wife: Un amore separato dal tempo in una nuova serie tv

A dattamento di un noto romanzo, la serie tv The Time Traveler’s Wife presenta una coppia di innamorati costretti a fare i conti con una continua e incontrollabile separazione.

Parte oggi, 15 maggio, negli Stati Uniti su HBO Max e in Inghilterra su Sky Atalntic, la serie tv The Time Traveler’s Wife, prossimamente in onda in Italia su Sky. Theo James (Sanditon) e Rose Leslie (Il Trono di Spade) interpretano Claire ed Henry, una coppia di coniugi separati dal tempo in una magica storia d’amore.

Adattata da un best seller da David Moffat, lo showrunner di Doctor Who e Sherlock, la serie tv The Time Traveler’s Wife è composta da sei puntate e ha nel cast anche gli attori Desmin Borges (è Gomez, uno dei migliori amici di Clare) e Natsha Lopez (è Charisse, la fidanzata di lunga data di Gomez).

Cosa racconta la serie

Basata sull’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger (già trasposto al cinema), la travolgente storia d’amore di The Time Traveler’s Wife, serie tv disponibile presto anche in Italia, racconta la storia di Claire Abshire (Rose Leslie) e Henry DeTamble (Theo James). Nato con una rara malattia genetica paranormale, Henry si ritrova non per sua scelta a essere trasportato nel tempo. Non portando nulla con sé quando scompare nel nulla, Henry torna indietro dopo giorni, settimane o addirittura mesi.

Un giorno, Henry incontra Claire nella biblioteca in cui la giovane lavora. Sebbene non l’abbia mai vista prima, Claire afferma di conoscerlo da un’intera vita. Com’è possibile? Qual è il segreto della loro magica storia d’amore?

“Sono rimasto incantato da The Time Traveler’s Wife (tradotto in Italia come La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo) la prima volta che l’ho letto”, ha affermato Moffat. “Ma ho dovuto prendere una decisione. Volevo trasporlo semplicemente? No. Non volevo realizzare un bellissimo omaggio a un libro che tutti abbiamo amato vent’anni fa. Volevo semmai offrire qualcosa di nuovo che si avvicinasse, in maniera inedita, all’originale”.

Theo James e Rose Leslie in The Time Traveler's Wife.

Claire ed Henry

Protagonisti della serie tv The Time Traveler’s Wife sono gli attori Theo James e Rose Leslie, tornati a lavorar sullo stesso progetto dopo aver preso entrambi parte alla prima stagione di Downton Abbey senza essersi mai curiosamente incontrati.

“The Time Traveler’s Wife è una storia d’amore con una natura molto limitata, astratta. La storia è una tragedia comica, se così vogliamo definirla”, ha commentato James. “A causa delle condizioni di Henry, il suo rapporto con Claire è sempre minacciato dalla possibilità che tutto finisca presto”.

“Di Clare mi ha attratto la sua capacità di impegnarsi in una relazione del genere”, ha fatto eco Leslie. “Abbracciare una vita di incertezze non è cosa così ordinaria. Non avevo letto il libro fino a quando non ho fatto il provino per la serie. Una volta cominciato, l’ho divorato. Tuttavia, la sceneggiatura di Moffat copre solo la prima parte del romanzo: spero si faccia anche la seconda!”.

“Nella serie tv The Time Traveler’s Wife, diversa dal film, Clare prova una rabbia genuina dettata dall’incapacità di controllare il proprio destino”, ha proseguito l’attrice. “Deve rinunciare ad avere il controllo della propria vita. Si è innamorata di Henry e vorrebbe star con lui per sempre. Imparerà però che la loro è una storia sì d’amore ma anche di perdita”.

Nei viaggi nel tempo, Henry non può portare nulla con sé, nemmeno i suoi vestiti. Ragione per cui Theo James ha trascorso molto tempo nudo in scena. “Fortunatamente c’erano molte coperte sul set con cui coprirmi”, ha scherzato l’attore. “Ma anche la nudità è una parte interessante della storia perché vuol dire che Henry non ha nulla che lo aiuti a sopravvivere. Quindi, spesso si ritrova a vivere situazioni di reale pericolo”.

