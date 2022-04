C olin Firth e Toni Collette sono i protagonisti della serie tv The Staircase, in onda a giugno su Sky. Portano sullo schermo l’avvincente storia di un crimine che ha sconvolto il mondo intero.

The Staircase è il titolo della serie tv che Sky trasmetterà a giugno con Colin Firth e Toni Collette. Gli otto episodi esplorano la vita di Michael Peterson, uno scrittore di gialli che con la famiglia vive nel North Carolina, e la morte sospetta della moglie Kathleen nella loro casa nel 2001.

La storia molto probabilmente vi sembrerà familiare. Diversi libri hanno provveduto a raccontarla ma a portarla all’attenzione di tutto il mondo è stata nel 2018 la docuserie The Staircase, proposta da Netflix e ancora disponibile sulla piattaforma. Il corpo di Kathleen venne trovato ai piedi delle scale. Il marito Michael raccontò che sicuramente aveva inciampato ed era caduta. Tuttavia, l’autopsia rivelò ferite antecedenti alla caduta, facendo pensare a un omicidio. Il principale sospettato fu Michael e la sua battaglia giudiziaria, andata avanti per sedici lunghi anni, portò alla luce alcune scioccanti verità sulla sua vita privata.

La serie tv Sky The Staircase vede l’attrice Toni Collette, reduce dal successo di Frammenti di lei, nei panni di Kathleen e il premio Oscar Colin Firth in quelli di Michael. Pur seguendo le orme della docuserie, The Staircase mescola fatti e speculazioni per drammatizzare le settimane precedenti alla morte di Kathleen, le indagini successive all’omicidio e il sensazionale caso giudiziario affrontato da Michael.

Fari puntati su Kathleen

Con la direzione di Antonio Campos, le otto puntate della serie tv Sky (trasmessa negli Stati Uniti dal 5 maggio da HBO Max) The Staircase si basano sia su fatti realmente accaduti sia su episodi sapientemente ricostruiti dagli sceneggiatori in maniera verosimile. Ne è venuta fuori una storia incredibilmente tragica sulle relazioni umane in cui nulla è ciò che sembra all’apparenza.

Mentre la docuserie Netflix puntava a mostrare quanto Michael fosse ben voluto dalla famiglia, la serie tv Sky sposta l’attenzione su Kathleen, non mostrandola semplicemente come vittima. In questo modo, si regala al pubblico un’immagine a 360° di Kathleen, rivelando cosa ha mandato in crisi il matrimonio dei Peterson. Kathleen diventa dunque centrale sia per la prima parte del racconto sia per la seconda, quando la sua morte lascerà spazio a conseguenze tutt’altro che felici.

Toni Collette e Colin Firth in The Staircase.

Kathleen, prima e dopo la morte

In The Staircase, la serie tv targata Sky, Kathleen appare come una donna narrativamente interessante. Occupa infatti un’importante posizione all’interno della società di telecomunicazione per cui lavorava quando questa comincia a perder terreno. Tutto ciò per cui Kathleen ha lavorato improvvisamente diventa instabile. Come instabile diventa anche lei a causa del forte stress a cui è sottoposta. Inoltre, Kathleen comincia a bere un po’ più del solito ma, nonostante ciò, è amata e supportata dalla sua famiglia. Tutto ciò contribuisce a rendere ancora più tragica la sua morte e porta il pubblico a farsi mille domande sul suo conto.

Le prime domande riguardano la relazione tra Kathleen e il marito Michael. Tra i due, c’era un fortissimo squilibrio. Michael, scrittore di libri gialli, ha dei segreti che Kathleen poteva più o meno conoscere ma che molto probabilmente preferire ignorare per non accrescere lo stress intorno. In qualche modo, il loro legame era giunto a un capolinea. Di sicuro, Kathleen non era felice e la loro non era una relazione paritaria, era fortemente squilibrata.

Le diverse interpretazioni sulla morte

The Staircase, serie tv Sky in onda da giugno, mostra molteplici interpretazioni di come Kathleen potrebbe essere morta. “Girare quelle scene ha dato la possibilità di farsi diverse domande”, ha commentato l’attrice Toni Collette. “Tutti sappiamo dov’è stata trovata Kathleen e dov’era il sangue. Noi abbiamo semplicemente mostrato diverse opzioni della caduta partendo sempre da questi due punti fermi. Fortunatamente, non ero io a cadere: ho avuto una magnifica stunwoman. Io ho fatto il resto!”.

“Per interpretare Kathleen avrei potuto parlare con chi l’ha conosciuta ma non credo che ciò mi avrebbe aiutato a entrare meglio nella parte”, ha proseguito Collette. “Ho preferito semmai rivedere vecchi filmati di Kathleen in contesti familiari. Il regista Antonio Campos, poi, sa moltissimi dettagli sulla vicenda. Lavora al progetto sin dal 2008. Chi meglio di lui avrebbe potuto aiutarmi?”.

Toni Collette e Colin Firth in The Staircase.

I personaggi principali

Diversi sono i personaggi che popolano la serie tv Sky The Staircase. Conosciamoli da vicino.

Kathleen Paterson (Toni Collette)

Kathleen è una dirigente di una società di telecomunicazioni. Ma è sotto pressione sia nella vita privata sia in quella lavorativa.

Michael Paterson (Colin Firth)

Michael è un romanziere di successo. Tutti i suoi segreti, inclusa la sua nascosta bisessualità, verranno alla luce quando verrà accusato dell’omicidio della moglie.

Bill Peterson (Tim Guinee)

Bill è il fratello di Michael. Con l’intensificarsi delle indagini, diventerà il suo più intimo confidente e consulente legale.

David Rudolf (Michael Stuhlbarg)

David fa l’avvocato. Ma la sua reputazione porta a far riflettere Michael: assumendolo, sembrerà colpevole.

Todd Peterson (Patrick Schwarzenegger)

Todd è figlio di Michael ed è nato da un precedente matrimonio. Tuttavia, è l’unico dei figli ad aver visto la scena del crimine.

Margaret Ratliff (Sophie Turner)

Insieme alla sorella Martha, Margaret è stata adottata da Michael dopo la morte della madre. Entrambe le sorelle credono all’innocenza dello scrittore.

Caitlin Atwater (Olivia DeJonge)

Caitlin è la figlia che Kathleen ha avuto da una precedente relazione. Inizialmente crede all’innocenza di Michael ma pian piano comincerà a nutrire dei dubbi a riguardo.

