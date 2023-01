T he Son del premio Oscar Florian Zeller esce finalmente al cinema. Racconta la storia di due genitori chiamati a far fronte alla malattia mentale del figlio diciassettenne. Con Hugh Jackman e Laura Dern, ve ne presentiamo una clip in anteprima.

Arriva in sala il 09 febbraio grazie a 01 Distribution The Son, il nuovo film del pluripremiato regista Florian Ziller (già regista di The Father). Interpretato da Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e Anthony Hopkins, The Son è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2022.

Film potente in grado di far emozionare e commuovere, The Son è basato su un lavoro teatrale dello stesso Zeller, Le Fils, ed è il secondo lungometraggio della sua trilogia sul tema della salute mentale. Con delicata risolutezza, The Son affronta la difficile situazione di due genitori alle prese con la malattia mentale del proprio figlio. La storia susciterà profonde emozioni in tutti coloro che cercano di stabilire un legame con gli altri o di risolvere problemi familiari. Nessuno è il genitore “perfetto”, nessuno è il figlio “perfetto”.

Il poster italiano del film The Son.

La trama del film The Son

Il film The Son ha al centro Nicholas (Zen McGrath), il figlio diciassettenne di una coppia il cui divorzio apparentemente amichevole, in realtà non è stato facile, soprattutto per sua madre Kate (Laura Dern). Suo padre Peter (Hugh Jackman), un avvocato rampante che ambisce a entrare in politica, vive ora insieme a Beth (Vanessa Kirby) e al figlio che hanno appena avuto. In un momento cruciale della sua vita, in cui si destreggia fra la nuova paternità e una svolta decisiva della sua carriera, Kate si fa viva per informarlo che Nicholas ha smesso di andare a scuola. Kate non sa perché, ma il ragazzo è terribilmente infelice, ed è profondamente turbata dai suoi comportamenti.

Con il consenso dei suoi genitori, Nicholas si trasferisce quindi a casa del padre, nella speranza che una nuova scuola e una nuova vita possano aiutarlo a superare un momento difficile. Peter e Beth lo accolgono nel migliore dei modi, dandogli il massimo sostegno e conforto. Ma quando i problemi di Nicholas iniziano a minacciare la stabilità della coppia, evocando i fantasmi del passato di Peter, questi si troverà a dover risolvere una situazione assai più delicata e complessa di qualsiasi battaglia legale abbia mai affrontato nella sua professione.

Beth, dal canto suo, si sente divisa fra il senso di lealtà nei confronti di Peter, le cure continue da prestare al piccolo Theo e il supporto psicologico da prestare a un adolescente problematico che a malapena conosce. In tutto questo, Nicholas continua a sentirsi disperato e trova un sollievo momentaneo solo nel ricordo dei semplici istanti di felicità vissuti durante la sua infanzia.

Quando, in seguito al peggioramento del suo stato depressivo, arriva a tentare il suicidio, il ragazzo viene ricoverato nel reparto psichiatrico di un ospedale. Beth decide di trasferirsi da sua madre per potersi dedicare a Theo, lasciando Peter e Kate a gestire la situazione di Nicholas. Da questo momento, le decisioni che verranno prese, cambieranno per sempre la loro vita. Seguendo le indicazioni dello psichiatra, i due genitori cedono alle suppliche del figlio e lo riportano a casa, nell'appartamento di Peter.

“Manie suicide, depressione, ansia, sono stati d’animo che affliggono moltissime persone”, ha spiegato il protagonista nonché produttore esecutivo del film The Son, Hugh Jackman. “I motivi per cui ciò succede, sono molteplici, ma l’importante è parlarne, bisogna avere il coraggio di trattare questo tema. So che non è facile aprirsi con gli amici, quindi c’è molta gente che soffre in silenzio”.

Zen McGrath nel film The Son.

La salute mentale

“The Son è un film che offre uno spunto fondamentale a questo genere di dibattito”, ha sottolineato Jackman. “Quando raccontiamo storie valide riusciamo ad arrivare al cuore delle persone, le aiutiamo a capire le cose, non solo intellettualmente, ma da ogni punto di vista. Una storia autentica può favorire un dialogo diverso con i figli, con il coniuge, con i propri genitori, con gli amici, persino con un estraneo per strada. Può farci cambiare il modo in cui guardiamo un senza tetto. C’è molto bisogno di una prospettiva diversa, in questa nostra società.

Il tema della salute mentale va dibattuto. Sono orgoglioso di aver fatto parte di un film intelligente che affronta questo argomento in un modo così empatico Hugh Jackman

“Il tema della salute mentale è molto delicato”, ha aggiunto il produttore Iain Canning, “ma spesso si evita. Questo film invita invece a una discussione aperta su questo argomento. Penso che possa aiutare a eliminare le barriere che impediscono alle persone di essere aperte e sincere rispetto ai loro problemi in questo campo. Le dinamiche scaturite dai traumi familiari non è un’idea nuova. Penso, però, che ora stia cambiando il modo in cui si parla di salute mentale e di come ci prendiamo cura degli altri. Mi auguro che questo film fornisca uno spunto al dialogo su questo argomento importantissimo”.

La clip in anteprima

TheWom.it vi presenta oggi una clip in anteprima del film The Son. Nella clip, vediamo tra i due protagonisti del film, la coppia di genitori interpretata da Hugh Jackman e Laura Dern.