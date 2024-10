The Shadow Strays: su Netflix, un film d’azione che lascia senza fiato

D iretto da un maestro del genere, il film Netflix The Shadow Strays vede una giovane assassina combattere contro la stessa organizzazione criminale per cui lavora e il suo mentore.

Netflix propone dal 17 ottobre il film The Shadow Strays. Thriller d’azione, il film Netflix The Shadow Strays è scritto e diretto da Timo Tjahjanto e segue la storia di 13, una giovane assassina sospesa dopo una missione fallita. Durante il suo periodo di inattività, 13 si lega a Monji, un ragazzo che ha recentemente perso sua madre per colpa di un’organizzazione criminale. Quando Monji scompare, 13 si imbarca in una missione per trovarlo, anche se ciò significa andare contro il suo mentore e l'organizzazione per cui lavora.

Il film Netflix The Shadow Strays, presentato al Toronto Film Festival, esplora profondamente temi come la redenzione e la lealtà, sullo sfondo di un mondo criminale brutale e spietato. Gli spettatori possono aspettarsi tutto ciò a cui Tjahjanto li ha abituati: sequenze d'azione coreografate in modo esperto da lasciare con il fiato sospeso. Il cuore emotivo della storia, incentrato sul legame tra 13 e Monji, aggiunge poi una profondità con cui tutti possono empatizzare.

Ribelle e assassina

Spogliata del suo passato e addestrata nell'arte mortale di mettere KO chiunque, l'adolescente assassina 13 (Aurora Ribero) lavora diligentemente per un collettivo clandestino di killer noto come The Shadow, l’Ombra. Dopo che una missione va storta in Giappone, il suo mentore, Umbra (Hana Malasan), interviene per risolvere la situazione, ma la manda in Indonesia come punizione disciplinare.

Mentre si nasconde nei bassifondi di Jakarta, un incontro casuale con un giovane ragazzo che ha attirato l'ira di una banda criminale locale trascina la ribelle 13 in una crociata non autorizzata, scatenando una serie di battaglie sanguinose che tingono la città di ogni sfumatura di rosso, attirando anche l'ira dei suoi spietati superiori.

Non si vedeva un massacro marziale così meticoloso dai tempi di The Night Comes for Us, e Timo Tjahjanto non delude di certo le aspettative legate al suo nome. Il film Netflix The Shadow Strays, sua ultima fatica, inizia con una scena spettacolare che annienta dozzine di yakuza e prosegue come una sorta di tassonomia del genere d'azione, con una serie di combattimenti con spade, sparatorie e risse vecchio stile, in cui 13 si scontra con un vero e proprio esercito di assassini.

Il cast comprende un mix di stelle emergenti e affermate. Aurora Ribero interpreta 13, offrendo una performance potente che combina azione intensa con una profonda gamma emotiva. Hana Malasan è invece Umbra, una veterana assassina e il severo mentore di 13. Ali Fikry porta in scena Monji, il giovane ragazzo che diventa il catalizzatore del viaggio di 13. Adipati Dolken assume il ruolo di antagonista come Prasetyo, un poliziotto corrotto, mentre Andri Mashadi interpreta Ariel, il sadico boss del crimine.

