The Serpent Queen: Una serie tv racconta l’ascesa al trono di Francia di Caterina de’ Medici

S amantha Northon è la protagonista della serie tv Starzplay The Serpent Queen, in cui si ripercorre la storia di Caterina de’ Medici, da orfana a regina di Francia.

The Serpent Queen è la nuova serie tv Starzplay in otto episodi disponibile dall’11 settembre. Vede protagonista l’attrice Samantha Morton nel ruolo della nefasta Caterina de’ Medici, una donna che a dispetto di ogni previsione divenne una delle sovrane più potenti e longeve della storia francese.

La trama della serie tv The Serpent Queen

Dramma storico basato su un libro di Leonie Frieda, la serie tv The Serpent Queen dà una svolta contemporanea alla narrazione convenzionale per raccontare la storia dell'ascesa al potere di Caterina de' Medici (Samantha Morton). Nella prima puntata della serie, Medici Bitch, la storia di Caterina si snoda attraverso flashback mentre narra il suo passato e impartisce le lezioni che ha imparato alla sua nuova serva e confidente, Rahima (Senia Nanua).

A 14 anni, la giovane orfana Caterina (Liv Hill) si sposa alla corte francese del XVI secolo. Nonostante sia una cittadina comune, è la nipote di Papa Clemente (Charles Dance). Questi ha negoziato con il Re di Francia una ricca dote, un'alleanza geopolitica e l'aspettativa di molti eredi in cambio dell’unione in matrimonio con il suo secondogenito.

Tuttavia, la prima notte di nozze, Caterina scopre che il marito è innamorato di Diane de Poitiers (Ludivine Sagnier), una bellissima dama di compagnia con il doppio della sua età. Con il futuro improvvisamente incerto e con poche speranze di concepimento, Caterina è costretta a capire rapidamente di chi può fidarsi - sia all'interno del suo entourage personale di cortigiani che tra i membri della corte reale - mentre supera in astuzia chiunque sottovaluti la sua determinazione a sopravvivere a ogni costo.

Il poster di The Serpent Queen.

I personaggi principali

Come spesso accade nelle serie tv storiche, tanti sono i personaggi che popolano The Serpent Queen e la maggior parte di essi sono realmente esistiti. Conosciamoli allora da vicino.

CATERINA DE’ MEDICI (Samantha Morton,Caterina da giovane: Liv Hill)

Nata a Firenze e rimasta orfana pochi giorni dopo la sua nascita, Caterina de’ Medici si sposa alla corte francese all'età di 14 anni, in un’unione negoziata da suo zio, papa Clemente, per promuovere le proprie ambizioni politiche. La sua natura è quella di una sopravvissuta e di una combattente, una persona che non vuole farsi segnare dalle sue disgrazie. L’arrivo a corte - luogo di tradimenti, sessualmente corrotto e politicamente incerto - è allo stesso tempo la più grande sfida e la più grande opportunità della sua vita.

Non solo viene derisa e additata come sempliciotta, comune e sterile, ma suo marito trascorre le notti con la bella - e molto più anziana - Diane de Poitiers, una donna di cui sarà ossessionato per il resto della sua vita. Quando Caterina finalmente mette al mondo degli eredi, viene circondata da nobili ambigui che ambiscono alla corona dei suoi figli e da potenze straniere che complottano contro la Francia. Contro ogni previsione riesce a tenere testa a ogni sfida. Ma anche il trionfo ha un prezzo dal momento che la linea tra la sopravvivenza e l’accumulo del potere fine a se stesso diventa pericolosamente sottile.

DIANE DE POITERS (Ludivine Sagnier)

La cugina di Caterina, Diane de Poitiers. È una bella donna, molto nota, è ben informata e sa conversare facilmente con i suoi superiori alla corte francese mantenendo al loro posto quelli al di sotto di lei. Quando il giovane principe Henri tornò in Francia dopo essere stato tenuto in ostaggio in una prigione spagnola da bambino, la vedova Diane assunse un ruolo materno nella sua vita e divenne il suo mentore. Col tempo però divennero amanti e Diane riuscì ad irretire Henri, assicurandosi una posizione e del potere all'interno della corte. Quando Henri sposa Caterina, Diane tenta di assicurare alla giovane sposa che la prenderà sotto la sua ala protettrice; invece, tra le due donne inizia una guerra per amore, potere e sicurezza.

RE FRANÇOIS (Colm Meaney)

Re François è virile, militarista e riesce facilmente a comandare grazie ad un ego fuorimisura, ai suoi appetiti voraci e alle passate imprese sul campo di battaglia. La forza, la fiducia in se stesso e il bisogno di piegare gli altri alla sua volontà assicurano l'ordine finché è sul trono. François ama l'arte e la cultura del Rinascimento italiano ed è per questo motivo che accetta le nozze tra Caterina e il suo secondogenito: poiché riconosce che questa unione potrebbe cementare la rivendicazione francese su alcuni territori italiani.

PAPA CLEMENTE (Charles Dance)

Lo zio di Caterina, papa Clemente, fu nominato al soglio pontificio non per fede ma perché i Medici si rendevano conto che per governare avrebbero dovuto fare di un membro della propria famiglia il capo della Chiesa cattolica. Clemente esercita la sua influenza sui casati delle monarchie europee principalmente per assecondare i suoi vizi. Come tutore di Caterina, organizza il suo incontro con il principe francese senza pensare troppo alle false promesse che fa, inclusa l'offerta di una massiccia dote, lasciando Caterina ad affrontare da sola le conseguenze delle sue azioni.

MATHILDE (Kiruna Stamell)

Mathilde era una serva nel monastero dove crebbe Caterina de' Medici. Quando Caterina si sposa alla corte francese, porta con sé Mathilde, la quale le deve quindi las ua libertà. È amorale per natura e quindi la perfetta compagna per Caterina. Una volta alla corte francese, Mathilde viene promossa al ruolo di faccendiera, ma la sua fedeltà a Caterina sarà sufficiente a garantirle la sopravvivenza?

MONTMORENCY (Barry Atsma)

Montmorency è un soldato, statista e diplomatico della corte reale francese, un luogo in cui tutti sono concentrati sulla propria sopravvivenza e sul proprio status. Ha la particolarità di preoccuparsi del bene superiore della società che serve e di conseguenza è quasi sempre un passo indietro rispetto agli altri membri della corte che lo trovano un ostacolo ai loro complotti.

PRINCIPE HENRI (Lee Ingleby,Principe Henri da giovane: Alex Heath)

Caterina de' Medici sposa il principe Henri, secondogenito del re François, quando entrambi hanno 14 anni. Atletico, bello e gentile, sulla carta Henri è il principe che ogni ragazza sogna. Tuttavia, si porta dietro il trauma causato dal padre che usò lui e suo fratello, il Delfino François, come pedine politiche quando erano stati presi in ostaggio in Spagna. Quando finalmente vennero rilasciati e rientrarono in Francia, la loro madre era morta. L'esperienza rese Henri bisognoso, insicuro e facilmente influenzato da coloro che gli avrebbero dato l'amore che avrebbe voluto ricevere dai suoi genitori. Caterina si innamora di lui quasi a prima vista, ma Henri ha occhi solo per la bella, sebbene molto più anziana, Diane de Poitiers.

AABIS (Amrita Acharia)

Aabis è un membro dell'entourage di Caterina de' Medici, scelta per viaggiare con lei in Francia quando va in sposa al principe Henri. La giovane è musulmana, Mora di nascita, convertita al cristianesimo da papa Clemente dopo la guerra con l'imperatore ottomano. Aabis è tutto ciò che Caterina non è: una bellezza che evoca il desiderio negli uomini potenti. All'inizio, è grata di essere stata salvata da Caterina dalle mani di papa Clemente, ma una volta alla corte francese, Aabis si guadagna l'invidia di Caterina e si rende conto troppo tardi che potrebbe aver stipulato un patto col diavolo.

RUGGIERI (Enzo Cilenti)

Ruggieri è un mago e un indovino. Quando incontra per la prima volta Caterina de'Medici si sta esibendo per le strade di Firenze, insieme a contadini e truffatori. Caterina lo invita a unirsi al suo entourage in Francia e presto diventa la sua guida personale allearti nere, cambiando per sempre le loro vite.

MARIA STUARDA (Antonia Clarke)

Cresciuta in Francia fin dalla giovane età come membro della famiglia reale, Maria Stuarda sposa il figlio maggiore di Caterina e Henri, François II. Maria è acuta e calcolatrice, e da cattolica devota farà di tutto per preservare il cattolicesimo in Europa. Si dimostra una degna oppositrice dei numerosi piani di Caterina.

RAHIMA (Sennia Nanua)

Rahima è una giovane al servizio della temuta Caterina de' Medici. Caterina, ovviamente, ha scelto Rahima per una ragione ed è intenzionata a dimostrare come anche una brava ragazza timorata di Dio può essere corrotta e spinta a commettere cattive azioni.

FRANÇOIS GUISE & CHARLES GUISE (Raza Jaffrey, Ray Panthaki)

François e Charles Guise sono entrambi membri del Consiglio privato di re Henri, nonché membri dei Consigli dei suoi figli dopo la sua morte. Charles Guise viene presto consacrato al sacerdozio, mentre François, abile in battaglia, diventerà duca. Entrambi i fratelli sono politicamente abili, atleticamente dotati, intelligenti e belli. Sembrano essere la più grande minaccia per Caterina de' Medici.

ANTOINE DE BOURBON & LOUIS DE BOURBON (Nicholas Burns, Danny Kirrane)

I fratelli De Bourbon, Antoine e Louis, sono entrambi membri del Consiglio privato di re Henri. Sono pigri, troppo indulgenti, troppo sicuri della loro superiorità genealogica e molto felici di non essere mai stati messi alla prova da alcuna reale responsabilità di leadership. Louis è il più razionale e intelligente, e per la corte si rivela più difficile da manipolare e ridicolizzare; tuttavia, non è così intelligente come crede di essere. Antoine, al contrario, è motivato più dalle proprie comodità e sollecitazioni rispetto a qualsiasi gioco di potere. Nonostante le apparenze, i fratelli de Bourbon alla fine si rivelano letali come chiunque altro alla corte francese.

Samantha Morton in The Serpent Queen.

Gli episodi della serie tv

Sin dal primo episodio, la serie tv The Serpent Queen appare particolarmente ricca di eventi e nodi cruciali. Per aiutarvi a capire come la serie tv si addentra nelle viscere della storia di Caterina de’ Medici, vi proponiamo anche la guida agli episodi, con citati i momenti salienti di ognuno.

Ep. 1 – Medici Bitch

La regina Caterina convoca la giovane serva Rahima. A lei comincia a raccontare il suo passato e la sua storia di giovane orfana prima di venire salvata dallo zio, Papa Clemente. Questi, le ha organizzato un matrimonio combinato con il principe Henri, secondo in linea di successione al trono francese. Innamorata perdutamente di colui che è diventato suo marito, Caterina ha poi scoperto che il cuore di Henri apparteneva alla sua amante, Diane de Poitiers.

Ep. 2 – To War rather than to Bed

La giovane Caterina comincia a preoccuparsi del suo status reale e di come assicurare un erede al marito, interessato solo alla sua amante Diane. Ha anche una premonizione sulla morte dello zio e, per tale ragione, si rende conto dell’esigenza di rimanere incinta quanto prima per non perdere il suo posto a corte. Quando la premonizione si concretizza, Caterina riesce a manipolare Re Francis, suggerendogli persino di mettere Henri a capo dell’esercito, ingraziandosi così sia il suocero sia il marito.

Ep. 3 – The Price

Il giovane principe Henri ritorna dal fronte con una nuova amante, Filippa, e con la creatura da lei avuta. Diane convince la giovane donna ad andarsene mentre Caterina si rivolge all’indovino e mago Ruggieri: deve rimanere incinta a ogni costo. Ruggieri si propone di aiutarla ma la avverte che tutto ciò avrà un costo. Mentre Henri e il fratello, il Delfino di Francia, si sfidano a una partita di tennis, quest’ultimo ha un attacco di cuore.

Ep. 4 – A New Era

La regina Caterina continua a raccontare la sua storia a Rahima. La giovane serva le chiede se è vero che la nuora Maria Stuarda ha diritto a salire al trono, così come ha sentito in giro. Caterina smentisce e continua parlando del suo passato, riprendendo dal momento in cui è riuscita a rimanere incinta. Al momento del parto, però, i due gemelli che portava in grembo non sono sopravvissuti. Durante una sessione di caccia con Caterina e Henri, Re Francois è poi caduto da cavallo morendo poco dopo. Il trono è passato a Henri e Caterina è divenuta regina consorte. Tuttavia, prima di spirare, Re Francois ha chiesto a Henri di dare un posto a Caterina nel Consiglio privato di sua maestà.

Ep. 5 – The First Regency

Diventato re, Henri parte alla guida dell’esercito per difendere la Francia nominando Caterina come Reggente in sua assenza mentre Diane insiste per accompagnarlo al fronte. Ben presto, però, Henri manda a dire a Caterina di aver bisogno di più fondi. Il Consiglio privato rigetterà la richiesta ma Caterina supererà tutti in astuzia: si procurerà da sola il denaro e impressionerà favorevolmente il marito.

Tornando al presente della serie tv, la regina Caterina confida a Rahima di non fidarsi della nuora Maria e le chiede di cercare nella stanza di lei una lettera. Rahima esegue l’ordine ma viene trovata e arrestata.

Ep. 6 – The Last Joust

Caterina sogna che la morte del marito durante una giostra. Francis, il figlio maggiore dei sovrani promesso in sposa a Maria Stuarda sin da quando erano bambini, vorrebbe cominciare a pianificare le nozze. Ma Caterina inizia a diffidare di Maria e Henri concorda sul procrastinare l’evento. Per via dell’intercessione di Diane, Henri acconsente alla pianificazione. Caterina intuisce allora che è finalmente arrivato il momento di liberarsi della rivale. Tuttavia, Ruggieri ancora una volta la avverte del prezzo che pagherà.

Ep. 7 – An Attack on the King

Maria fa visita a Rahima e le racconta la storia della morte di Re Henri, avvenuta così come Caterina l’aveva sognata. Maria è convinta altresì che la responsabilità sia da addurre a Ruggieri e alla sua magia nera. Con Henri fuori dai giochi, Caterina può finalmente cacciare Diane da corte mentre Maria bandisce il Protestantesimo ed esilia i Borboni. Tuttavia, Caterina escogita un piano per far assicurarsi il loro ritorno.

Ep. 8 – A Queen is Made

Rahima racconta la parte finale della storia di Caterina. Dopo aver appreso le lezioni che la regina le ha impartito, Rahim le chiede proprietà e un titolo nobiliare per aiutarla nel tranello che le permetterà di liberarsi di Maria. Il pianificato rapimento di re Francois sfuma quando questi sta male poco prima che il crimine venga commesso. Caterina riesce così a farsi cedere le redini del trono…

