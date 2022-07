The Sandman: Finalmente arriva la serie tv Netflix su Sogno!

S ono serviti trent’anni prima che il personaggio dei fumetti creato da Neil Gaiman fosse trasposto sul piccolo schermo. L’attesa ne è valsa la pena: The Sandman sarà disponibile dal 5 agosto su Netflix!

Arriva dal 05 agosto su Netflix la serie tv The Sandman, basata sull’amato fumetto DC di Neil Gaiman. The Sandman, con protagonista l’attore Tom Sturridge, mischia mitologia, fantasia dark, dramma storico e leggenda per raccontare in dieci episodi altrettanti epiche avventure di Morfeo, il signore dei sogni.

La premessa della serie tv è interessante tanto quanto quella del fumetto omonimo, pubblicato in Italia da Panini, da cui The Sandman è tratta: c’è un altro mondo che aspetta tutti noi ogni volta che chiudiamo gli occhi e dormiamo. È l’universo dei Sogni, dove Morfeo dà vita e forma alle nostre più profonde paure e fantasie. Tuttavia, quando Morfeo viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo del sogno e della veglia.

Per ristabilire l’ordine, una volta libero, Morfeo dovrà viaggiare attraverso mondi e linee temporali diverse e cercare di riparare agli errori che ha commesso durante tutta la sua vasta esistenza. Rivedrà così vecchi amici e nemici e incontrerà nuove entità, sia cosmiche sia umane, lungo il percorso.

Un’attesa lunga trent’anni

“Per più di trent’anni, ho evitato che venissero fatti dei pessimi adattamenti di The Sandman”, ha dichiarato Neil Gaiman, l’autore del fumetto da cui è tratta la serie tv Netflix. “Fortunatamente, ce l’ho sempre fatta. Nel 2020, The Sandman era ancora l’unico grande fumetto DC che non era stato ancora trasposto né su piccolo né su grande schermo. È sempre stato considerato un gioiellino, il fumetto per adulti che ha cambiato il genere e non volevo che fosse in qualche modo sporcato”.

“Ho accettato la proposta di Netflix perché la piattaforma ha raggiunto negli anni un livello tecnologico incredibile per quanto riguarda gli effetti speciali, per cui non bada al budget”, ha continuato l’autore. “Ecco perché ho detto finalmente sì. Ma questo non significa che passare dal fumetto alla serie tv sia stato semplice: le storie dovevano contemporaneamente portare qualcosa di nuovo e non tradire le aspettative di chi da sempre ama il fumetto”.

A lavorare a The Sandman, fortunatamente, è stato il team creativo messo insieme dal produttore esecutivo David S. Goyer, amante del fumetto sin dal lontano 1989. La sceneggiatura della serie tv è stata invece firmata da Allan Heinberg. “Ero al college quando negli anni Ottanta, The Sandman è diventato il mio fumetto di riferimento. Non mi è parso vero, dopo aver lavorato per quindici anni con Shonda Rhimes, poterci mettere mano”, ha ricordato Heinberg.

Per la prima stagione della serie The Sandman, Netflix si è basata soprattutto su primi due volumi del fumetto, Preludi e notturni e Casa di bambola, cercando di catturarne il più possibile lo spirito ma apportando anche delle sostanziose differenze. Quella che più salta all’occhio riguarda il personaggio di John Constantine: nella serie tv è divenuto Johanna Constantine. Ma la politica di inclusività portata avanti dalla piattaforma ha fatto sì che venissero apportate modifiche a diversi personaggi, in modo da evitare quelle disparità di genere, sesso, razza e identità che ancora negli anni Ottanta erano forti.

Tom Sturridge in The Sandman.

I personaggi di The Sandman

Durante i dieci episodi della serie tv Netflix The Sandman diversi sono i personaggi che entreranno in scena e con cui Morfeo è chiamato a relazionarsi. Conosciamoli da vicino, a partire dal protagonista. Per la prima volta nelle proprie strategie di comunicazione, Netflix sci ha chiesto di esplicitare i pronomi da usare per riferirsi ai personaggi: una scelta che non potevamo non accogliere con piacere.

Morfeo/Sogno (pronomi: he/him) – Tom Sturridge

Morfeo è il signore dei sogni, il Sandman del titolo. È lui che governa il mondo in cui tutti noi ci addentriamo quando dormiamo. È un membro di una famiglia molto estesa, conosciuta come gli Eterni, esseri immortali che governano ognuno un proprio regno. “Non avevo mai preso un fumetto in mano”, ha dichiarato l’attore Tom Sturridge. “Conoscevo la loro importanza e il loro impatto culturale ma, onestamente, non ne avevo mai letto uno. In vista del primo provino, ho preso una copia di Sandman e me ne sono innamorato. È un pezzo di letteratura incredibile. Ora sono un accanito fan del personaggio e delle sue storie, lette e già rilette varie volte!”.

Corinto (pronomi: he/him) – Boyd Holbrook

Corinto è un incubo che è riuscito a sfuggire. Desidera assaporate tutto ciò che il mondo ha in serbo per lui.

Matthew il Corvo (pronomi: he/him) – Patton Oswalt (voce)

Matthew il Corvo è il fidato e loquace emissario di Sogno.

Lucienne (pronomi: she/her) – Vivienne Acheampong

Lucienne è la capo bibliotecaria e fidata custode del regno di Sogno.

Lucifer (pronomi: she/her) – Gwendoline Christie

Lucifer è la sovrana dell’Inferno: elegante, bella e astuta.

Roderick Burgess (pronomi: he/him) – Charles Dance

Roderick è un ciarlatano, ricattatore e mago. Cerca di intrappolare Morte, la sorella di Sogno, ma finisce invece per catturare accidentalmente Morfeo.

Johanna Constantine (pronomi: she/her) – Jenna Coleman

Johanna è una negromante dal carattere brillante ma spigoloso. Su commissione, è un’abile avventuriera del mondo dell’occulto.

John Dee (pronome: he/him) – David Thewlis

Figlio di Ethel, impazzito molto tempo fa, John è alla ricerca di una verità che può distruggere il mondo.

Gilbert (pronomi: he/him) – Stephen Fry

Gilbert è il disinvolto protettore di Rose Walker.

Morte (pronomi: she/her) – Kirby Howell-Baptiste

Sorella di Sogno, Morte è la più saggia, bella e ragionevole componente della famiglia degli Eterni.

Desiderio (pronomi: they/them) – Mason Alexander Park

Desiderio, appartenente alla famiglia degli Eterni, è l’incarnazione di tutto ciò che ognuno desidera o vuole essere.

Disperazione (pronomi: she/her) – Donna Preston

Disperazione è la sorella gemella di Desiderio. Si palesa tutte le volte in cui non si prova più speranza e per tale ragione è la più oscura e cupa degli Eterni.

Rose Walker (pronomi: she/her) – Vanesu Samunyai (aka Kyo Ra)

Rose è una giovane donna che, alla disperata ricerca del fratello scomparso, scopre una famiglia che non sapeva di avere. Ma anche una particolare connessione con Sogno, da cui nessuno dei due può sfuggire.

Abel e Cain (pronomi: he/him) - Asim Chaudry e Sanjeev Bhaskar

Cain e Abel sono quelli che conosciamo tutti: il primo assassino e la prima vittima della Storia dell’umanità. Vivono nel regno dei sogni e sono sudditi fedeli di Morfeo.

Ethel Cripps e la giovane Ethel Cripps (pronomi: she/her) – Joely Richardson e Niamh Walsh

Ethel è la donna amata da Roderick Burgess negli anni Venti e Trenta del XX secolo. Madre di John Dee, gioca un ruolo fondamentale nel destino di Sogno.

Unity Kincaid (pronomi: she/her) – Sandra James-Young

Ereditiera, Unity è la misteriosa benefattrice di Rose. Ha trascorso un secolo addormentata. Risvegliatasi, ha dovuto rinunciare alla sua vita.

Lyta Hall (pronomi: she/her) – Razane Jammal

Amica di Rosa, Lyta è una giovane vedova ancora in lutto per il marito.

The Sandman: Le foto della serie tv 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 PREV NEXT

10 curiosità su The Sandman

Pensate di sapere tutto su The Sandman, la serie tv Netflix? Sicuri? Siete appassionati di curiosità dal dietro le quinte?

Mettiamo allora alla prova la vostra conoscenza con dieci aneddoti che potete sempre sfoggiare nelle conversazioni con gli amici.

- L’aspetto originale del personaggio di Lucifer è basato sulle immagini di David Bowie che Neil Gailman ha mandato ai disegnatori da usare come fonte di ispirazione.

- Sebbene Neil Gailman somigli fisicamente al personaggio di Morfeo, non è a lui che si sono ispirati i disegnatori.

- Prima di scegliere Tom Sturridge come protagonista della serie tv Netflix, per The Sandman sono stati provinati circa 200 attori.

- Come spesso capita, la serie tv è piena di easter egg che gli appassionati del fumetto potranno scorgere. Vi consigliamo di tenere d’occhio il Magdalene Grimoire!

- Sul set sono stati utilizzati corvi sia falsi sia veri per filmare le scene di Matthew. Sono stati tre gli esemplari che, con caratteri molto diversi, hanno recitato al fianco di Tom Sturridge.

- Nei panni di Lucifer, l’attrice Gwendoline Christie indossa abiti disegnati dal suo vero compagno di vita, Giles Deacon, stilista inglese.

- I capelli biondi e pettinati di Desiderio nella serie tv sono stati voluti appositamente per ricordare le iconiche ciocche bionde di James Dean.

- Nel maniero di Roderick Burgess, vi suggeriamo di guardare bene le vetrine: sono piene di oggetti e sculture provenienti dalla copertina del primo numero del fumetto.

- Nel primo episodio, se aguzzate la vista, noterete i personaggi di Martin Tenbones su un’imbarcazione e di Mervyn Testadizucca, oltre che i ritratti di William Shakespeare e Geoffrey Chaucer nel castello di Sogno. Riappariranno più avanti nel corso della stagione 1.

- Mervyn Testadizucca in originale ha la voce di Mark Hamill, lo storico Luke Skywalker di Guerre stellari!

Gwendoline Christie in The Sandman.