The Rig: L’orrore nella piattaforma petrolifera della serie tv Prime Video

P rime Video inaugura il 2023 con la serie tv The Rig, un thriller soprannaturale ambientato a bordo di una piattaforma petrolifera in mezzo al nulla del Mare del Nord.

John Strickland e Alex Holmes sono i registi delle sei puntate della serie tv The Rig, proposta in esclusiva da Prime Video a partire dal 6 gennaio. Thriller soprannaturale ambientato in una piattaforma petrolifera, The Rig ci porta nel Mare del Nord, in un posto tagliato fuori dal mondo, per una storia che mischia pericolo, terrore e dinamiche personali, sotto la guida di un cast di primo livello capitanato dall’attore Martin Compston.

La trama della serie tv The Rig

The Rig, la nuova serie tv targata Prime Video, ci porta all’interno della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo. Qui, i membri dell’equipaggio si ritrovano a lottare per la propria sopravvivenza quando una strana nebbia interrompe ogni comunicazione e tutti si ritrovano in balie delle terribili onde del Mare del Nord.

Con i soccorsi e le scorte che non arrivano, Magnus, il responsabile della struttura, cerca di far fronte alla crisi inaspettata che, al di là dei fattori esterni, mina la tranquillità tra gli operai. Ogni suo sforzo, però, risulta vano. Paranoia e tensione aumentano di ora in ora prima che i sistemi della piattaforma vadano in tilt e un devastante incidente costringe tutti a confrontarsi con i pericoli mortali di uno degli ambienti più estremi del pianeta.

Strane teorie cominciano a farsi strada, a cui la scienziata Rose fatica a credere fino a quando non decide di capire in prima persona cosa ci sia dietro le ipotetiche forze diaboliche che stanno lavorando contro. Più in tutti aumenta il desiderio di tornare a casa, più quel momento si allontana. Per uscire vivi da ciò che sta accadendo, serviranno coraggio, eroismo, sacrificio e forza per affrontare le conseguenze dei percorsi che hanno tutti condotto fin lì. Tuttavia, la scoperta dell’entità della forza che è stato risvegliata farà sì che tutti realizzano che non solo i soli a essere in pericoloso: anche chi è sulla terraferma rischia grosso.

Tensioni e orrori

Lavorare su una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord non è semplice. La vita è dura e le difficoltà molte. Lo sanno molto bene i protagonisti della serie tv The Rig, chiamati a confrontarsi con una minaccia ancora più pericolosa del solito e molto più spaventosa perché non appartenente a questo mondo.

Dopo un’interruzione di corrente, la piattaforma Kinloch Bravo è scossa da strani tremori. Saltano tutte le comunicazioni e una fitta nebbia, anomala, avvolge ogni cosa. Uno dei membri dell’equipaggio è stato anche ferito gravemente in maniera inspiegabile: “C’è qualcosa là fuori” è l’avvertimento che lancia ai suoi compagni. Ma cosa?

Una serie di strani eventi si susseguono e nessuno ha una spiegazione, nemmeno il responsabile dell’impianto, Magnus MacMillan, interpretato da Iain Glen, o il responsabile delle comunicazioni Fulmer Hamilton, impersonato da Martin Compston. Da figlio di un uomo che ha realmente lavorato su una piattaforma petrolifera, Compston sa quanto l’ambientazione della serie tv Prime Video The Rig sia suggestiva: “Una piattaforma petrolifera è per sua natura un luogo tranquillo. Lo stesso vale per la Kinloch Bravo, prima che l’oscurità e il mistero prenda il sopravvento. Nel momento in cui paranoia e antipatie aumentano, diventa difficile evitarsi: non ci sono posti in cui nascondersi”.

Uno dei motivi di tensione è dato dai due mondi che in una piattaforma si incontrano e scontrano. Da un lato, c’è quello di chi è chiamato a gestirla all’asciutto e al calco. E, dall’altro lato, quello degli operai che, all’esterno, si sporcano le mani e affrontano le emergenze. Fulmer è a cavallo dei due universi ma ha anche una relazione con la scienziata Rose Mason (Emily Hampshire), rappresentante della compagnia petrolifera che viene vista da tutti come una tagliatrice di costi aziendali.

Tra gli altri interpreti della serie tv Prime Video The Rig si segnalano anche gli attori Mark Bonnar (è il caposquadra Alwyn Evans), Owen Teale (è il capo trivellatore Lars Hutton), Rchenda Sandall (è il medico Cat Braithwaite) e Stuart McQuarrier (è il capo cuoco Colin Murchison).

