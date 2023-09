Tre amici, una scomparsa e un cadavere nella serie tv di Rai 2 tratta da un romanzo di Musso

A rriva su Rai 2 la serie tv The Reunion, una coproduzione europea che adatta La ragazza e la notte, un bestseller anche in Italia. Ambientata in Costa Azzurra, mescola dramma, bugie, verità e mistero.

Rai 2 propone a partire dal 4 ottobre la serie tv The Reunion. Co-produzione tra Francia, Germania e Italia, la serie tv The Reunion è l’adattamento di un romanzo di Guillaume Musso, pubblicato per la prima volta nel 2018 ed edito in Italia da La nave di Teseo come La ragazza e la notte. Un prestigioso campus sotto la neve, tre amici legati da un tragico segreto e una giovane ragazza scomparsa di notte sono gli elementi chiave di una storia che mescola dramma e thriller e che ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo.

Protagonisti della serie tv di Rai 2 The Reunion sono gli attori Ioan Gruffudd, Ivanna Sakhno, Grégory Fitoussi, Dervla Kirwan, Vahina Giocante, Rupert Graves, Salóme Gunnarrsdóttir, Shemss Audat, Matthias Van Khache.

La trama della serie tv

The Reunion, la serie tv proposta da Rai 2, ci porta inizialmente in Costa Azzurra, durante l’inverno del 1997. In un prestigioso campus ricoperto dalla neve, scompare misteriosamente una ragazza. Da quel momento, la storia salta subito alla primavera del 2022 quando ritroviamo Fanny (Vahina Giocante), Thomas (Ioan Gruffudd) e Maxime (Grégory Fitoussi), tre amici un tempo inseparabili che non si sono più parlati da quella notte d’inverno del 1997 in cui si sono perse le tracce di Vinca (Ivanna Sakhno).

Sono trascorsi 25 anni ma Thomas ha deciso di rompere quel silenzio durato fin troppo presentandosi a una rimpatriata di ex studenti del liceo Saint-Exupéry. Così facendo, senza saperlo, metterà in pericolo la vita di tutti coloro che lo circondano, a cominciare da quella di Maxime.

Perché, una fatidica notte di dicembre del 1996, Thomas e Maxime commisero un omicidio e murarono il cadavere nella palestra del liceo, la stessa che nel presente, qualche giorno dopo, non esisterà più. Come potranno ora Thomas e Maxime affrontare la situazione?

Ciò che è accaduto sembra inevitabilmente legato alla successiva scomparsa di Vinca, una scomparsa con cui Thomas non vuole ancora fare i conti…

Il poster originale della serie tv di Rai 2 The Reunion.

Da un romanzo di successo

The Reunion, la nuova serie tv di Rai 2, è la prima che adatta un’opera dello scrittore Guillaume Musso. “La scelta non è stata casuale”, ha commentato il produttore francese Manuel Alduy. “Non abbiamo scelto il romanzo perché era un bestseller: siamo semmai rimasti colpiti dal mondo e dal contesto in cui era ambientato. Mistero, romanticismo, amore, odio, segreti e verità sono tutti elementi che si mischiano e intrecciano nel corso della storia, sottolineando come l’ambiguità sia da movente per le azioni dei personaggi”.

Tradotto in 36 lingue, il romanzo di Musso ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo e il suo crescendo di suspense non ha fatto altro che alimentarne il mito e la popolarità. “Tutto comincia con tre amici del liceo che si incontrano nuovamente e per caso dopo 25 anni”, ha spiegato lo scrittore Guillaume Musso. “Durante la rimpatriata, apprendono che la vecchia palestra della scuola verrà demolita per far spazio a un nuovo edificio. Tuttavia, per loro tre c’è un problema di non poco conto: proprio 25 anni prima, tra le mura della palestra, hanno seppellito un cadavere. Hanno quindi 72 ore di tempo per trovare una soluzione prima che il delitto venga alla luce”.

“Vedere oggi portato il mio romanzo in televisione mi da enorme piacere perché la serie rispetta in toto lo spirito con cui l’ho scritto”, ha proseguito Musso. “I sei episodi conservano il desiderio di sapere cosa accadrà dopo e quali temi anche complessi verranno trattati. I personaggi sono descritti nella loro totalità e possono essere chiunque di noi, con pregi, difetti, luci e ombre. Personalmente, sono stato coinvolto nella lettura della sceneggiatura e invitato a dare un mio parere sulla scelta degli attori, sulle location, sul tono e sulla fotografia: è stato molto piacevole e particolarmente arricchente”.

La serie tv di Rai 2 The Reunion è girata per gran parte in Costa Azzurra, dove Musso è cresciuto. “Era una conditio sine qua non: ho chiesto esplicitamente che si girasse nei luoghi in cui avevo ambientato la storia. È in Costa Azzurra, dove vivono ancora i miei genitori, che ho trascorso la mia infanzia ed è lì che torno tutte le volte che ne sento la necessità”.

