The Resort: Quando una vacanza salvamatrimonio si trasforma nella risoluzione di un giallo

D al 29 luglio arriva su Peacock, disponibile su Sky, la serie tv The Resort, che mischia sapientemente giallo, mistero e commedia sullo sfondo di una vacanza da sogno in Messico.

The Resort è la nuova serie tv in otto puntate disponibile su Peacock (disponibile gratuitamente sui decoder Sky Q) dal 29 luglio. Mix di thriller e commedia dark, The Resort mostra come possano sorgere problemi anche in uno dei resort più paradisiaci del mondo. Se ne rendono presto conto Noah (William Jackson Harper) ed Emma (Cristin Milioti), una coppia di sposi che per il loro decimo anniversario di nozze si concedono il lusso di un viaggio in uno splendido resort messicano.

https://www.youtube.com/watch?v=0DmeT1GLQn8&feature=emb_imp_woyt

Ritrovarsi come un tempo

Noah ed Emma, la coppia di sposi al centro della serie tv Peacock The Resort, si aspettano che la vacanza in Messico offra loro una ghiotta occasione di relax che permetta loro di ritrovarsi e riavvicinarsi. La fuga romantica però prende una svolta sinistra quando i due si ritrovano casualmente coinvolti in un mistero irrisolto che ha avuto origine ben 15 anni prima del loro arrivo in Messico.

“The Resort mescola un grande mistero, indagini, romanticismo, un disastro naturale, più una certa dose di surrealtà ed esistenzialismo. Tutto diviso in otto puntate”, ha affermato Andy Siara, creatore della serie. “In sostanza, racconta di due persone che vogliono tornare indietro nel tempo, a un periodo in cui le cose sembravano più facili, a prima che le difficoltà della vita continuassero ad accumularsi. I protagonisti stanno cercando di riassaporare quelle sensazioni che provavano una volta. Peccato, che tra il dire e il fare, ci sia di mezzo un giallo da risolvere”.

Cristin Miloti e William Jackson Harper in The Resort.

Un rompicapo misterioso

Il mistero al centro di The Resort, la nuova serie tv Peacock, viene svelato attraverso dei flashback. Nelle immagini, vediamo un giovane di nome Sam (Skyler Gisondo), che era nel resort messicano con i genitori e la sua ragazza. Era il Natale del 2007 e di Sam si sono perse le tracce da allora. Subito dopo la scomparsa del ragazzo nel nulla, in analoghe circostanze non si è più saputo niente di un’altra vacanziera, Violet (Nina Bloomgarden). Il padre di questa (Nick Offerman) si era dato una spiegazione poco plausibile: la figlia voleva passare il Natale in Messico ma evidentemente non con lui.

Noah ed Emma vengono coinvolti quando Emma scopre per caso il telefono di Sam gettato in una foresta. Inizia così una ricerca di risposte che si rivela più difficile di quanto i due coniugi avessero mai potuto immaginare. Se si amano i gialli, la storia è piena di indizi lungo il percorso che, solo messi insieme, portano alla risoluzione di quello che è un puzzle a tutti gli effetti. Ma allo stesso tempo, ha assicurato Siara, la serie tv The Resort è l’ideale per chi desidera rilassarsi davanti alla tv dopo un’estenuante giornata di lavoro: “Potete anche spegnere il cervello, sorseggiare la vostra bibita preferita e mangiare i popcorn senza farvi tante domande. Pensate solo a divertirvi!”.

