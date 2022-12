The Recruit: Quando il tuo primo lavoro è essere spia – La nuova serie tv Netflix

N oah Centineo è il protagonista di The Recruit, serie tv Netflix in otto episodi in cui un neolaureato è costretto a trasformarsi in una spia à la 007.

Arriva su Netflix dal 16 dicembre la serie tv The Recruit con protagonista l’attore Noah Centineo nei panni di un avvocato della Cia alle prime armi. Owen Hendrick, questo il nome del suo personaggio, si ritroverà coinvolto in pericolose dinamiche di potere a livello internazionale quando un’ex risorsa minaccia di esporre la natura della sua relazione a lungo termine con l’agenzia a meno che non sia scagionata da un grave crimine.

Con i primi due episodi diretti da Doug Liman, la serie tv Netflix The Recruit conta nel cast anche gli attori Arti Mann (The Big Bang Theory) e Kaylah Zander (Le terrificanti avventure di Sabrina).

Da studente a spia

The Recruit, serie tv Netflix in otto episodi di un’ora ciascuno, ha per protagonista l’attore Noah Centineo (anche produttore esecutivo) nei panni di Owen Hendricks che, sebbene sia alle prime armi alla CIA, mostra sin da subito buon gusto per l’abbigliamento e lo stile. Ventiquattrenne, Owen è pronto a tuffarsi nelle acque torbide dello spionaggio poco tempo dopo aver finito la scuola di legge.

A discapito dell’inesperienza, Owen è coinvolto in un pericoloso intrigo quando scopre una lettera minacciosa proveniente da Max Meladze (Laura Haddock), un’ex agente della stessa CIA. Ma ciò che Owen ancora non sospetta è quanto il lavoro, stressante, lo proietterà in un contesto fatto di proiettili da schivare e affascinanti interessi amorosi in giro per il mondo.

“Owen è un giovane poliedrico”, ha commentato l’attore. “Di giorno, è impeccabile e ha un aspetto presentabile. La sera, però, quando torna dai suoi coinquilini Terence e Hannah (Daniel Quincy Annoh e Fivel Stewart) può finalmente rilassarsi ed essere chi vuole. Anche se Hannah è la sua ex fidanzata e un po’ di tensione non manca mai anche tra le mura domestiche”.

“Owen – ha continuato Centineo – è il classico giovane che pensa di risolvere i problemi sul lavoro come fa nella vita di tutti i gironi. Questa non vuol dire che non lavori sodo e che sia stupido… si lascia semmai guidare dal suo istinto. E alla CIA non è che vada così tanto bene come ragionamento. Sarà questo il motivo per cui imparerà che alla CIA non si è mai solo una cosa: ti assumono come avvocato ma poi entrano in ballo milioni di fattori che ti catapultano in una rete internazionale di spie!”.

La particolarità della serie tv Netflix The Recruit sta dunque tutta nel suo protagonista. Il genere spionistico ci ha abituati sempre a spie che da anni operano nel settore, da Jason Bourne a James Bond. Owen, invece, è un novellino senza alcuna esperienza, che mai avrebbe pensato di trasformarsi in spia al suo primo importante lavoro. Una circostanza che fa sì che azione e commedia vadano di pari passo mentre Owen si muove con le Nazioni Uniti costantemente alle calcagna.

