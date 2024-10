The Radleys: Un sanguinario segreto dietro la facciata della famiglia perfetta

U na famiglia apparentemente normale nasconde un oscuro segreto: sono vampiri che cercano di vivere come umani. Ma cosa accade quando i loro figli scoprono la verità? Una commedia horror che sconvolge ogni certezza sull’amore e sull’identità.

The Radleys è il nuovo film del regista Euros Lyn, una produzione Sky Original che vedremo prossimamente anche in Italia. Al centro del film The Radleys, troviamo i Radley, una famiglia come tante eccetto per un piccolo dettaglio: sono vampiri. Optando per uno stile di vita astemio, vivono in perfetta armonia con i loro vicini senza destare sospetti.

Tuttavia, quando i loro figli adolescenti cedono a una irresistibile sete di sangue umano, il segreto di famiglia viene svelato. L'inaspettata visita di un parente che libera i propri istinti sanguinari complica ulteriormente la situazione, sconvolgendo il mondo dei Radley.

The Radleys dà una svolta al classico genere dei vampiri, concentrandosi sulle abitudini di una famiglia della classe media e sui riti di passaggio di adolescenti che scoprono la loro vera natura. È un film sul desiderio sessuale, la lealtà, il senso di colpa, l'egoismo, il sacrificio e, soprattutto, sull'amore. Protagonisti ne sono gli attori Damian Lewis e Kelly Macdonald, affiancati dai giovani Bo Bragason e Harry Basendale.

Oscuri segreti di famiglia

Gli attori Damian Lewis e Kelly Macdonald interpretano una coppia ordinaria con un segreto molto sanguinario nel film The Radleys, commedia horror basata sull'acclamato romanzo di Matt Haig. Peter e Helen, genitori britannici apparentemente normali, vivono in una tranquilla periferia di classe media, ma nascondono a tutti, compresi i loro figli, la loro vera natura: sono vampiri!

Le cose prendono una piega inquietante quando la loro figlia adolescente Clara, interpretata da Bo Bragason (la protagonista di Nell - Rinnegata), viene attaccata da un ragazzo della sua classe e la sua innata sete di sangue prende il sopravvento, costringendo Peter e Helen a rivelare la verità sulla loro "malattia di famiglia".

Per nascondere il corpo e proteggere la famiglia, devono persino chiedere aiuto al fratello gemello di Peter, Will (interpretato anch'egli da Damian Lewis), un vampiro praticante che abbraccia apertamente il suo stile di vita edonistico e assetato di sangue. "È stato divertente interpretarlo", ha raccontato Lewis. "Certo, dovevo restare concentrato e ricordare quale fratello fossi da una scena all'altra, quindi dal punto di vista pratico le riprese richiedevano un po' più di tempo. Credo che tutti abbiano un senso di dualità in un certo modo, ma con Will, lui è davvero l'unico che può essere se stesso e dire: 'Sì, sono un vampiro, berrò sangue e me lo godrò!'".

Mentre Clara e suo fratello Rowan (Harry Basendale) fanno i conti con le scelte dei loro genitori per vivere una vita normale, lo zio Will li costringe a confrontarsi con i loro impulsi repressi, facendo emergere segreti a lungo custoditi che iniziano a incrinare l'unità della famiglia.

Diretto da Euros Lyn (Heartstopper) e con la partecipazione di Sophia Di Martino e Shaun Parkes, il film The Radleys racconta una storia di crescita che esplora le tensioni che sorgono quando neghiamo i nostri desideri più profondi.

Il poster del film The Radleys.

Un messaggio del regista

“Con The Radleys ho voluto realizzare un film su ciò che accade quando ci lasciamo trascinare dai nostri istinti più animaleschi”, ci ha spiegato il regista Euros Lyn. “Commedia nera di vampiri ambientata nell'Inghilterra più tradizionale, combina horror gotico, realismo della classe operaia e una storia morale. Apparentemente, i Radley sono una famiglia modello, del tipo che partecipa a club di lettura e organizza cene e incontri in giardino con altri genitori della scuola. Ma questa facciata di civiltà nasconde una realtà molto diversa, fatta di desideri repressi, triangoli amorosi e un'insaziabile sete di sangue”.

“Ho voluto che i fratelli fossero gemelli nel film, anche se non lo sono nel romanzo di Matt Haig, per esplorare come il libero arbitrio porti ognuno a fare scelte morali differenti. Damian Lewis, attore versatile come pochi, interpreta sia Peter, un medico snob e benestante, sia Will, un sordido professore caduto in disgrazia. Kelly Macdonald, che porta sempre una grande intensità emotiva ai suoi personaggi, dimostra in The Radleys che nessun genere le è precluso, rivelando una capacità comica impeccabile”.

“Ho scelto di ambientare il film in un mondo familiare, optando per un paesino costiero inglese per evidenziare il conflitto tra civiltà e natura selvaggia. Battuto dal burrascoso mare del Nord e circondato dal verde dei campi, le strade residenziali tradizionali offrono poca protezione dalle forze selvagge della natura. Gran parte del film si svolge al calar del sole, quando la luce lascia spazio all'oscurità. Le case e i costumi dei vampiri si ispirano alla penombra, con una palette di colori spenti, mentre il rosso viene usato con moderazione per indicare dipendenza, desiderio e trasgressione. Gli altri abitanti di questo tranquillo luogo ignorano il segreto oscuro dei loro vicini e indossano colori pastello. Beata ignoranza”.

“Volevo catturare i vampiri attraverso tende, vetrate fumé e i riflessi degli alberi, per fare riferimento alla loro natura chimerica. Inoltre, le riprese aeree sono un richiamo ai voli dei vampiri, sebbene lo stile di vita astemio di questa famiglia li mantenga con i piedi per terra in questo tranquillo quartiere di periferia, circondato dall'architettura geometrica degli anni '70, incastrato tra case a schiera. Il team di trucco e parrucco ha deciso di utilizzare colori chiari e anemici per i vampiri durante la loro fase astemia, ma non appena cedono al sangue, si trasformano in esseri appassionati, pieni di energia e colore. Gli effetti visivi e il CGI sono fotorealistici, per dare l'impressione che i vampiri siano reali e convivano con noi”.

