The Queen of Villains: l’emancipazione femminile grazie wrestling nella serie tv Netflix

L a serie tv NetflixThe Queen of Villains non è solo una storia di wrestling, ma un dramma umano che esplora la forza interiore delle donne che, attraverso il dolore, la rivalità e il sacrificio, riescono a trovare la loro voce in una società che le vuole relegate ai margini.

Netflix propone dal 19 settembre la serie tv The Queen of Villains. Scritta e diretta da Osamu Suzuki, la serie tv The Queen of Villains prodotta da Netflix narra la storia, parzialmente biografica, di Dump Matsumoto, una delle più famigerate "heel" nella storia del wrestling femminile giapponese degli anni ’80. Ambientata nel contesto del boom del wrestling femminile in Giappone, la serie esplora i sacrifici, le sfide interiori e il successo di Matsumoto, mettendo in luce il suo viaggio dalla normalità al diventare il simbolo di odio di una nazione intera. La sua vicenda di crescita personale si intreccia con la battaglia delle donne per l’emancipazione in una società ancora dominata dagli uomini.

La storia della serie tv The Queen of Villains ruota attorno a Kaoru Matsumoto, una giovane ragazza giapponese che cresce in una famiglia difficile con un padre assente e problematico. Affascinata dal wrestling femminile e in particolare dalla celebre wrestler Jackie Sato, Kaoru decide di intraprendere la strada del wrestling dopo aver terminato il liceo. Tuttavia, nonostante il suo entusiasmo, il suo percorso è tutt'altro che semplice. Supera a malapena l'audizione per All Nippon Women’s Pro Wrestling e si trova a faticare nel tenere il passo con le sue compagne di allenamento, in particolare Tomoko (Lioness Asuka) e Yukari (Crane Yuu).

Kaoru, insieme a Chigusa Nagayo, sua amica e rivale, lotta duramente per ottenere un posto nel mondo del wrestling professionale. Mentre Chigusa diventa rapidamente una stella del wrestling, formando con Tomoko il leggendario duo delle Crush Gals, Kaoru viene spinta a trasformarsi in una "heel" per sopravvivere nel mondo del wrestling. Da quel momento, nasce Dump Matsumoto, con il suo trucco selvaggio, la giacca di pelle e la spada di bambù che utilizza per seminare il caos dentro e fuori dal ring.

La rivalità tra Dump e le Crush Gals culmina in un incontro clamoroso, il Hair vs. Hair Death Match, dove la perdente avrebbe perso i suoi capelli in pubblico, evento che ha segnato un’epoca per la televisione giapponese e consolidato la reputazione di Matsumoto come l’antagonista più odiata del Giappone.

I personaggi principali

I personaggi principali della serie tv Netflix The Queen of Villains sono molto complessi e sfaccettati. Kaoru Matsumoto, interpretata da Yuriyan Retriever, è la protagonista della serie. Inizialmente una ragazza timida e insicura, Kaoru si trasforma in Dump Matsumoto, una delle heel più temibili e odiate del Giappone. La sua evoluzione è al centro della trama, con la sua lotta interiore tra desiderio di successo e accettazione del suo ruolo da villain. Yuriyan Retriever ha lavorato duramente per incarnare la fisicità e la profondità emotiva del personaggio, offrendo una performance che esplora le vulnerabilità di Kaoru dietro la maschera di Dump.

Chigusa Nagayo, interpretata da Erika Karata, è l'amica e rivale di Kaoru. Partita come una fallita aspirante wrestler, Chigusa diventa una stella del wrestling e forma con Lioness Asuka il duo delle Crush Gals, raggiungendo il successo che Kaoru invidia profondamente. Chigusa rappresenta la luce in contrasto con l’oscurità di Dump, e la sua ascesa nel mondo del wrestling è una delle forze motrici della trama.

Lioness Asuka, interpretata da Ayame Goriki, è la più atletica e tecnica tra le wrestler, una figura centrale nel panorama del wrestling femminile giapponese degli anni '80. La sua abilità sul ring la rende una forza fondamentale nel duo delle Crush Gals, affiancando Chigusa nella loro corsa verso la celebrità.

I fratelli Matsunaga, interpretati da Jun Murakami, Daisuke Kuroda e Takumi Saitoh, sono i fondatori della All Nippon Women’s Pro Wrestling e incarnano il sistema patriarcale e commerciale che sfrutta le donne nel mondo del wrestling. Sebbene siano raffigurati come sfruttatori, la serie offre anche sfumature più umane ai loro personaggi, mostrando le loro passioni per il wrestling e i dilemmi che affrontano nel bilanciare affari e spettacolo.

Ogni personaggio della serie, sia le protagoniste sia i comprimari, contribuisce a creare un mosaico di storie che esplorano i temi della lotta personale, della resistenza contro le strutture di potere e della ricerca dell'identità in un mondo complesso e spietato come quello del wrestling professionale.

Il poster della serie tv Netflix The Queen of Villains.

Emancipazione femminile e wrestling

I temi principali della serie tv The Queen of Villains si concentrano sulla lotta per l'emancipazione femminile, in un'epoca in cui le donne in Giappone iniziavano a sfidare le norme sociali di un mondo dominato dagli uomini. La serie mostra come le protagoniste usino il wrestling per conquistare il loro spazio e sfidare un sistema patriarcale, affrontando sacrifici personali e professionali.

Un altro tema centrale è la rivalità che si sviluppa tra Kaoru Matsumoto (Dump Matsumoto) e Chigusa Nagayo. Sebbene in competizione tra loro, queste due donne condividono un profondo legame di amicizia, che persiste nonostante le difficoltà. La serie esplora come il confine tra competizione e legame personale possa essere sottile, soprattutto in un ambiente così intenso come quello del wrestling professionale.

Il sacrificio personale è un altro tema ricorrente. Kaoru, costretta ad abbandonare la sua immagine pubblica e a trasformarsi in una villain, affronta il disprezzo del pubblico e deve rinunciare a molti aspetti della sua vita per sopravvivere nel mondo del wrestling. La sua trasformazione in Dump Matsumoto è tanto emotiva quanto fisica, e la serie esamina come questo processo influisca su di lei.

Infine, la lotta contro il sistema è rappresentata dai fratelli Matsunaga, che gestiscono la All Nippon Women’s Pro Wrestling come un’impresa a scopo di lucro, sfruttando le wrestler per i propri interessi. Dump Matsumoto si ribella a questo sistema, cercando di rompere le catene di sfruttamento che la società maschile ha imposto sulle donne.

