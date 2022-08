A 25 anni dalla tragica morte della “principessa triste”, Sky propone The Princess, un film documentario che con il solo ausilio di video d’archivio crea uno straordinario excursus sulla vita di Lady D.

Il 31 agosto, in occasione del 25° anniversario della morte di Lady D, Sky Documentaries trasmette il film The Princess, diretto dal documentarista Ed Perkins e prodotto da HBO. Presentato al Sundance Film Festival 2022, il film Sky The Princess ripercorre la storia di Diana Spencer, usando solo filmati d’archivio. Senza narrazione, i filmati si susseguono in un coraggioso tuffo nella vita e nella morte della principessa triste. Così facendo, viene fuori un’analisi dell’impatto che Lady D ha avuto non solo nella monarchia inglese ma sul mondo intero.

Diana, sotto i riflettori

La figura della principessa Diana negli ultimi anni è stata al centro di numerosi film, serie tv e documentari, andando incontro a successi come The Crown o Spencer. Del resto, il matrimonio da favola dei principi del Galles, la nascita dei futuri eredi al trono, la separazione e la morte tragica sono stati ripercorsi, scandagliati e vivisezionati dalla stampa per quasi vent’anni. E nessun dettaglio è sfuggito alla becera penna dei giornalisti dei tabloid inglesi.

The Princess, il film proposto da Sky, mira a riformulare ciò che sappiamo della favola triste di Lady Diana Spancer attingendo esclusivamente ad audio e video d’archivio senza alcuna manipolazione o narrazione intorno. Così facendo, il pubblico segue passo dopo passo la vita della principessa come se si stesse svolgendo oggi. Scopre una diciottenne timida che non era ancora preparata al matrimonio ma vede anche come si sia trasformata pian piano in una delle donne più iconiche del mondo. Realizza perché i mass media erano ossessionati dalla sua figura e condivide le ragioni per cui il popolo l’amasse così tanto.

In The Princess, non ci sono ricostruzioni fantasiose e non si cerca di leggere nella mente di Diana. Così come non ci sono ragionamenti con il senno di poi, ma o se. Ciò che il regista Ed Perkins ha messo insieme è il resoconto viscerale di una vita costantemente vissuta, volente o nolente, sotto i riflettori. Ma è anche una riflessione acuta su come funzioni la società contemporanea, pronta a proiettare preoccupazioni, paure, aspirazioni e desideri su qualcuno di più noto. Come la prima influencer ante litteram, Diana ha segnato una pietra miliare della storia mondiale. Tanto che ancora oggi, a 25 anni dalla sua morte, non c’è persona che non la ricordi o non sappia chi sia stata.

Ma non può mancare in The Princess, film su Sky il 31 agosto, un’aspra critica nei confronti del rapporto simbiotico e spesso tossico tra media, celebrità, personaggi pubblici e istituzioni. La tragica morte sotto il tunnel dell’Alma ha dato il via a una profonda riflessione sulla macchina mediatica. Riflessione che però non ha portato a nessuna evoluzione se ancora oggi impazza il gossip sui figli di Diana stessa o sugli altri componenti della famiglia reale.

Lady Diana in The Princess.

E non visse felice e contenta

“La vita e la morte di Diana Frances Spencer hanno segnato la storia del XX secolo”, ha dichiarato Ed Perkins, il regista del film Sky The Princess. “C’erano tutti gli elementi di una favola moderna: amore, potere, tradimento, vendetta, cuori infranti, tragedia. Ma non c’è stato il lieto fine. Non vissero tutti felici e contenti. Anzi, è sfociato tutto nel dramma, assurto a mito per le sue caratteristiche intrinseche”.

“Avevo 11 anni quando Diana morì così tragicamente nell’estate del 1997”, ha continuato Perkins. “Ricordo che molte persone intorno a me furono travolte da un’ondata di tumulto nazionale e dolore condiviso, mai vista né prima né dopo. Era come se tutti avessero perso un componente della propria famiglia. Ma la maggior parte di loro non aveva mai incontrato la principessa ma l’aveva vista solo sui media. Ricordo che ero confuso. Che connessione aveva il mondo intero con Lady D? Perché erano tutti così addolorati?”.

I funerali di Lady Diana.

Diana, da bambina a leggenda

In occasione della messa in onda su Sky del film The Princess e del 25° anniversario della morte di Lady D, TheWom.it ripercorre la vita della principessa in sei tappe macro periodi.

La giovane Diana

Lady Diana Spencer è nata il 1° luglio 1961. Era la quarta figlia del Visconte Althorp e di sua moglie Frances. Il travagliato matrimonio dei genitori si è concluso quando Diana aveva solo sette anni. Sua madre lasciò il padre per Peter Shand Kydd, un erede australiano di origini non nobili.

Dopo un’aspra battaglia per la custodia, Diana, il fratello Charles e le sorelle Sarah e Jane continuarono a vivere con il padre. Diana studiò in casa fino a nove anni per poi andare in collegio a West Heath. Lasciò però il college a sedici anni per frequentare una scuola di perfezionamento in Svizzera. In seguito, lavorò come assistente di una maestra d’asilo nido a Pimlico, Londra.

Un matrimonio da favola

Il fidanzamento di Diana con Carlo d’Inghilterra venne annunciato il 24 febbraio 1981 a seguito delle pressioni sul principe affinché scegliesse qualcuna che un giorno potesse diventare una perfetta regina. All’epoca, Diana aveva 19 anni mentre Carlo ne aveva 32 e, secondo le cronache, i due si erano visti solo un paio di volte. L’annuncio del matrimonio segnò l’inizio dell’interesse dei mass media nei confronti di Diana, ribattezzata Shy Di.

Il 29 luglio 1981, 750 milioni di persone in 74 differenti nazioni videro Diana camminare lungo la navata centrale della Cattedrale di St. Paul nel suo ormai iconico abito da sposa in taffetà di seta con un lunghissimo strascico, disegnato da David ed Elizabeth Emanuel.

Diana mamma

Il 21 giugno 1982, a quasi un anno dal matrimonio, Diana diede alla luce il primo figlio, il principe William. Il 15 settembre 1984 diventò invece mamma del principe Harry. Diana adorava i suoi ragazzi e cercò di educarli a una vita normale, lontana dai riflettori. Tuttavia, una grave forma di depressione post partum, la bassa autostima, i disturbi alimentari e la tensione per una continua presenza sotto i riflettori segnarono Diana in quegli anni.

Nello stesso periodo, Carlo manifestò i suoi primi segni di insofferenza nei confronti di una moglie che lo stava mettendo in secondo piano. Tuttavia, non rinunciò di certo a certi suoi comportamenti da scapolo. Nel film Sky The Princess, ad esempio, lo si può vedere giocare a polo a meno di un’ora dal rientro di Diana a Kensington Palace con il neo arrivato Harry.

Un mondo a pezzi

Verso la fine degli anni Ottanta, le tensioni della coppia reale furono sotto gli occhi di tutti. Nel febbraio 1992, durante un viaggio in India, i fotografi colsero Diana da sola fuori dal Taj Mahal dopo che Carlo se ne era andato per partecipare a una riunione. Nel dicembre dello stesso anno arrivò la separazione e cominciarono a susseguirsi gli scandali sui giornali.

La stampa sguazzò sulle presunte o vere relazioni clandestine dell’ormai ex coppia reale. Uscirono le trascrizioni delle telefonate di Carlo con l’amante Camilla Parker Bowles. Venne anche pubblicato l’esplosivo libro che raccontava la relazione di Diana con il maggiore James Hewitt. La stessa Diana presentò la sua versione della storia in un controverso libro di Andrew Morton. E ne parlò in un’intervista in tv nel 1995 (intervista di cui si parla ancora oggi per altri motivi).

Dopo che a Diana fu tolto il titolo di Sua Altezza Reale, il divorzio arrivò il 28 agosto 1996.

Da sola

Dopo la fine del matrimonio reale, Diana si ritagliò un suo spazio come attivista. Lavorò con enti di beneficienza per l’AIDS e per i senzatetto. Nel gennaio 1997, attraversò un campo pieno di mine antiuomo in Angola per chiedere un divieto internazionale sulla produzione e l’uso delle armi. Nonostante ciò, i mass media continuarono a intrufolarsi nella sua sfera privata. E rivelarono la sua relazione con Dodi Fayed, il figlio del miliardario proprietario di Harrods. Nell’estate del 1997 le loro foto a bordo di uno yacht fecero il giro del mondo.

La tragica morte

Il 31 agosto 1997 il mondo si risvegliò con la terribile notizia della morte della trentaseienne Diana in un incidente d’auto a Parigi con Dodi Fayed. La manifestazione del dolore pubblico della Gran Bretagna fu immediata. Una marea di fiori inondò le residenze reali e il funerale di Diana nell’Abbazia di Westminster il 6 settembre fu trasmesso in mondovisione. Dopo la funzione, il feretro venne portato nella tenuta degli Spencer ad Althorp.

Diana venne sepolta su un’isola al centro di un lago ornamentale. Tuttavia, l’immagine più forte di quel 6 settembre rimase quella dei principi William, 15 anni, e Harry, 12 anni, che camminavano solennemente dietro alla bara di Diana. Mentre il mondo aveva perso la “Principessa del popolo”, i due ragazzi avevano perso la loro amata madre.

The Princess: Le foto del film 1/7 2A6BGMB Flowers and mourners outside Kensington Palace in the days following the funeral of Princess Diana, in London, England, September 1997. 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT