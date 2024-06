Joey King è l’indomita principessa del film di Rai 2

J oey King è la protagonista del nuovo film di Rai 2 The Princess, una favola che invita le giovani donne a combattere sempre per ciò in cui credono

The Princess è il film che Rai 2 trasmette in prima visione tv il 26 giugno. Dagli stessi produttori di Fast and Furios e John Wick, è un’irriverente avventura fantasy. Ricco di azione, The Princess capovolge secoli di convenzioni fiabesche grazie alla storia di una principessa, intraprendente e volitiva, determinata a combattere fino alla morte per difendere la sua famiglia e il regno da un crudele usurpatore.

Con protagonista l’attrice Joey King nei panni della principessa (volutamente senza nome), The Princess conta su un cast composto da attori di primo piano come Dominic Cooper, Olga Kurylenko e Veronica Ngo. La regia del film è affidata a Le-Van Kiet mentre la sceneggiatura è firmata da Ben Lustig e Jake Thornton.

Cosa racconta

The Princess, il film proposto da Rai 2, comincia quando, in un regno lontano, una principessa (Joey King) rifiuta di sposare un crudele aristocratico, Lord Julius (Dominic Cooper). Come conseguenza del suo no, la giovane viene rapita e rinchiusa in un’isolata torre del castello di famiglia. I suoi cari, invece, sono tenuti in ostaggio da spietati mercenari intenti a usurpare il trono di suo padre.

Ciò che i rapitori non sanno è quanto forte sia la determinazione della ragazza. Sarà infatti disposta a tutto per mantenere la sua famiglia e il suo regno al sicuro. Agile e letale, la nostra eroina è stata formata segretamente per combattere. Si rivelerà per tale ragione un’avversaria molto più abile di quanto i suoi nemici immaginino.

Joey King in The Princess.

Dentro la storia

Sin da quando ha letto la sceneggiatura del film di Rai 2 The Princess, l’attrice Joey King è rimasta colpita da come la storia ricca di azione reinventasse tutto ciò che lei stessa sapeva delle fiabe. Il film si apre con una protagonista senza nome che si risveglia, dopo essere stata priva di sensi, rinchiusa in una torre. A tenerla in custodia sono i mercenari che operano per conto dell’uomo che ha rifiutato: il crudele Lord Julius. Ma, non appena apre gli occhi, la principessa sa che non deve rimanere con le mani in mani. Il suo istinto di sopravvivenza si mette subito in moto. E, nel giro di pochi minuti, l’eroina si è già liberata e ha intrapreso quella che sarà la più pericolosa sfida della sua vita.

“Mi ha colpito quanto figo fosse il personaggio della principessa”, ha commentato l’attrice, nominata agli Emmy per il ruolo di Gypsy Rose Blanchard nella serie tv The Act. “Sin da subito, ho intravisto quale sarebbe stata la sua parabola e quanto propositiva fosse. È mossa dal desiderio di vendicarsi di qualcuno che ha fatto un torto alla sua famiglia e non ha mai un attimo di esitazione”.

Alla regia di The Princess c’è il regista di origine vietnamita Le-Van Kiet, il cui film Furie nel 2019 ha rappresentato il suo Paese agli Oscar e ha battuto ogni record al botteghino. “In The Princess ho visto qualcosa di unico ma anche familiare in un certo senso”, ha dichiarato il regista. “È un film incentrato sui personaggi ma ha anche tantissima azione ed è medievale: qualcosa a cui non ho saputo resistere. L’evoluzione della protagonista è sotto gli occhi di tutti: giorno dopo giorno, matura e da adolescente diventa donna. Alla fine della sua storia, è una donna adulta che ha una visione diversa della vita e di chi è”.

Veronica Ngo e Joey King in The Princess.

Eroi e cattivi

Come ogni favola che si rispetti, anche il film di Rai 2 The Princess ha il suo perfido antagonista: è Lord Julius, l’intrigante e carismatico pretendente rifiutato che mette in atto il terribile piano di vendetta contro la principessa. Dopo che i suoi uomini rinchiudono la giovane nel castello, Julius tiene in ostaggio anche la sua famiglia, inclusa la sorella minore Violet, sperando così di farle cambiare idea sul matrimonio e divenire lui stesso il nuovo re. “Molti film presentano cattivi memorabili a cui, anche se malvagi e pericolosi, desideri tenere testa: il mio Julius è uno di questi”, ha detto Dominic Cooper, l’attore che interpreta il personaggio.

Per quanto formidabili possano essere i mercenari assoldati da Julius, nessuno è all’altezza della sua fidata e fedele Moira, arruolata per portare a termine l’assalto alla famiglia reale. Con il volto dell’attrice ucraina Olga Kurylenko, Moira è un’indomabile guerriera che sostiene senza esitazione i propositi di Julius. “Ho sempre adorato i film Disney e sognato di interpretarne un giorno la strega cattiva: ci sono finalmente riuscita”, ha scherzato l’attrice. “I cattivi sono interessanti perché sorprendono sempre con le loro parole, le loro gesta e persino i loro costumi”.

Linh, mentore della principessa, è invece supportata dall’attrice norvegese-vietnamita Veronica Ngo. Già diretta da Kiet, Ngo aveva mostrato tutte le sue capacità di eroina d’azione interpretando in Furie il ruolo di un’ex gangster costretta a ritornare sui suoi passi dopo il rapimento della figlia. “Quando Kiet mi ha presentato The Princess, mi ha parlato di un mix tra Rapunzel, Ribelle e The Raid. Io l’ho amato perché ha al centro personaggi femminili molto forti: dove si è vista mai una principessa che combatte meglio di un uomo? Mi auguro che sia di ispirazione a tante ragazze: combattete per ciò in cui credete”, ha evidenziato l’attrice.

A completare il cast del film di Rai 2 The Princess troviamo gli attori Ed Stoppard (è il re), Alex Reid (è la regina) e Katelyn Rose Downey (è Violet).

